Словакия: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Народны (Тегельне Поле)
1:0
12' ГолЗмрхаль Яромир
50' Желтая карточкаФабиш Лукаш
55' Желтая карточкаГрнчар Давид
76' Желтая карточкаМадленяк Матей
90' Желтая карточкаКочан Матей
30
Шулла
Михал
18
Грнчар
Давид
27
Войтко
Матуш
26
Лихи
Филип
19
Грин
Эндри
33
Мраз
Самуэл
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
99
Jakub
Luka
11
Кочан
Матей
14
Бобчек
Томаш
- Основной состав
-
30 Шулла МихалВратарь
-
18 Грнчар ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Грин ЭндриПолузащитник
-
33 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Абена МинтиЗащитник
- Защитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
99 Jakub LukaЗащитник
- Защитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Танцик ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гаспра Ян
Ход матча
12'
1:0
50'
55'
74'
76'
90'
История личных встреч
Слован Братислава
Ружомберок
29 матчей
89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.4%
27.6%
21 победа 8 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
47 матчей
55.3%
21.3%
23.4%
26 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.8%
46.8%
23.4%
14 побед 22 ничьи 11 побед
Второй тайм
44.7%
34%
21.3%
21 победа 16 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хенти Эзекиэль
|8
|0.62
|Змрхаль Яромир
|6
|0.46
|Мраз Самуэл
|4
|0.31
|Дражич Деян
|3
|0.23
|Вайсс Владимир
|2 (2)
|0.15
|Чаврич Александр
|2
|0.15
|Рабиу Ибрахим
|1
|0.08
|Абена Минти
|1
|0.08
|Вернон де Марко
|1
|0.08
|Лихи Филип
|1
|0.08
|Ратао Рафаэл
|1
|0.08
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Канкава Джаба
|0
|0
|Грин Эндри
|0
|0
|Грнчар Давид
|0
|0
|Стрелец Давид
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|4
|0.29
|Масло Ян
|4
|0.29
|Кочан Матей
|3 (2)
|0.21
|Бренкус Адам
|3 (1)
|0.21
|Бодя Мартин
|2
|0.14
|Такач Далибор
|1
|0.07
|Костадинов Тихомир
|1
|0.07
|Мадленяк Матей
|1
|0.07
|Допатер Михал
|1
|0.07
|Герец Штефан
|0
|0
|Рымаренко Мартин
|0
|0
|Oliver Luteran
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабиу Ибрахим
|4
|0
|Канкава Джаба
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|2
|0
|Крижан Рихард
|2
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Пощек Лукаш
|1
|0
|Грин Эндри
|1
|0
|Вернон де Марко
|1
|0
|Грнчар Давид
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регали Мартин
|4
|0
|Кочан Матей
|3
|0
|Мадленяк Матей
|3
|0
|Oliver Luteran
|3
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Крайчирик Иван
|2
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Танцик Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
11
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
10%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
4
36%
31-45
5
25%
3
27%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
3
15%
1
9%
76-90
Пропущено
6
9
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
4
67%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
31
20
12 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
4
13%
3
15%
1-15
2
6%
1
5%
16-30
6
19%
4
20%
31-45
7
23%
6
30%
46-60
6
19%
4
20%
61-75
6
19%
2
10%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
33%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
33%
4
31%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Линкольн - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Слован Братислава - Линкольн 2:0
Слован Братислава - Погронье 5:1 ПАОК - Слован Братислава 1:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Жилина 2:2 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 ДАК - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Середь - Слован Братислава 0:1 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Слован Братислава - Земплин 3:1 Слован Братислава - Линкольн 1:1 Линкольн - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2
Ружомберок
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1
Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Нитра 2:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Земплин - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Середь 2:1 Ружомберок - Погронье 1:0 Сеница - Ружомберок 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|13
|10
|2
|1
|33 - 10
|32
|2.
|Спартак Трнава
|2:0
|13
|10
|2
|1
|24 - 5
|32
|3.
|Ружомберок
|14
|6
|6
|2
|21 - 12
|24
|4.
|ДАК
|14
|6
|3
|5
|20 - 19
|21
|5.
|Жилина
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|6.
|Тренчин
|14
|5
|5
|4
|24 - 19
|20
|7.
|Земплин
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|8.
|Середь
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|9.
|Сеница
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:2
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|11.
|Злате Моравце
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|12.
|Погронье
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Спартак Трнава
|2:0
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Земплин
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|4.
|Ружомберок
|7
|3
|3
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:2
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|6.
|Жилина
|7
|4
|0
|3
|14 - 9
|12
|7.
|ДАК
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Середь
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|9.
|Тренчин
|7
|2
|3
|2
|14 - 10
|9
|10.
|Сеница
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|11.
|Злате Моравце
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Погронье
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|2:0
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|2.
|Слован Братислава
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|Ружомберок
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|Тренчин
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|5.
|ДАК
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|6.
|Жилина
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|7.
|Середь
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|8.
|Сеница
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|9.
|Земплин
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|Злате Моравце
|7
|1
|0
|6
|7 - 21
|3
|11.
|Погронье
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:2
|7
|0
|1
|6
|5 - 21
|1