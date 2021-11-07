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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
1:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Лестер
0'
1:0
26' Гол
Рафинья Диас
27' Желтая карточка
Рафинья Диас
1:1
28' Гол
Барнс Харви
47'
1
Меслье
Иллан
15
Даллас
Стюарт
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
21
Стрёйк
Паскаль
23
Филлипс
Кэлвин
10
Рафинья
Диас
4
Форшоу
Адам
19
Морено
Родриго
22
Харрисон
Джек
20
Джеймс
Дэниэл
1
Шмейхель
Каспер
21
Рикарду
Перейра
II
4
Сёюнджю
Чаглар
6
Эванс
Джонни
27
Кастань
Тимоти
8
Тилеманс
Юри
42
Сумаре
Бубакари
25
Ндиди
Уилфред
37
Лукмен
Адемола
9
Варди
Джейми
7
Барнс
Харви
Лидс
4-1-4-1
Лестер
4-3-3

Ход матча

26'
Рафинья Диас
1:0
27'
Рафинья Диас
 
28'
1:1
Барнс Харви
(Сумаре Бубакари)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

История личных встреч

Лидс
Лестер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:4
КЛ
3:1
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
2:2
Ч
1:2
КC
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 5 0.45
Морено Родриго 2 (1) 0.18
Бэмфорд Патрик 1 0.09
Клих Матеуш 1 0.09
Эйлинг Люк 1 0.09
Льоренте Диего 1 0.09
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Джеймс Дэниэл 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 7 0.64
Тилеманс Юри 3 0.27
Ихеаначо Келечи 1 0.09
Барнс Харви 1 0.09
Дака Пэтсон 1 0.09
Олбрайтон Марк 1 0.09
Мэддисон Джеймс 1 0.09
Сёюнджю Чаглар 1 0.09
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Родриго 4 0
Стрёйк Паскаль 2 1
Купер Лиам 3 0
Рафинья Диас 3 0
Льоренте Диего 2 0
Робертс Тайлер 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Харрисон Джек 1 0
Фирпо Жуниор 1 0
Меслье Иллан 1 0
Драме Коди 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варди Джейми 2 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Эванс Джонни 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Ндиди Уилфред 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
5
56%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
5
31%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
2
18%
5
31%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
7
44%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0
Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1 Гайзли - Лидс 2:3
Лестер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2
Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 11 8 2 1 27 - 4 26
2. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
4. Вест Хэм Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Арсенал 0:0 Заявка 11 5 3 3 12 - 13 18
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
7. Брайтон Заявка 11 4 5 2 12 - 12 17
8. Тоттенхэм 0:0 Заявка 11 5 1 5 9 - 16 16
9. Вулверхэмптон Заявка 11 5 1 5 11 - 12 16
10. Эвертон 0:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
11. Лестер 1:1 Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 6 2 15 - 14 15
13. Саутгемптон Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
14. Брентфорд Заявка 11 3 3 5 13 - 14 12
15. Лидс 1:1 Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
16. Уотфорд 0:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
17. Астон Вилла Заявка 11 3 1 7 14 - 20 10
18. Бёрнли Заявка 11 1 5 5 11 - 17 8
19. Норвич Заявка 11 1 2 8 5 - 26 5
20. Ньюкасл Заявка 11 0 5 6 12 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
2. Арсенал 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
3. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
5. Эвертон 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Тоттенхэм 0:0 Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
7. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
8. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
9. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
11. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
12. Лестер 1:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
14. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
15. Лидс 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Уотфорд 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Лестер 1:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Арсенал 0:0 Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
11. Тоттенхэм 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 7 7
13. Эвертон 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
16. Лидс 1:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 49'
    Джек Харрисон отлично подавал с левого фланга, и Сеюнджю не менее хорошо помешал нападению и выбил мяч за лицевую. 
  • Опасный момент
    48'
    Похоже, этот момент выбил Мелье из колеи. Сейчас голкипер неудачно кулаком отбил мяч, после чего Тилеманс пробил в угол. Рядом со штангой!
  • 47'
    Купер отдал пас назад на голкипера, а Мелье не сумел принять мяч. Повезло, что игровой снаряд прокатился мимо створа. 
  • Второй тайм начался
    Второй тайм стартовал. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • Опасный момент
    45'
    Лукмен классно выбежал с Тилемансом по центру. Юри вышел один на один и пробил, пусть и не с самого удобного угла. Выше цели. 
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлено.
  • 44'
    Сумаре заметил забег Лукмена вперед и тут же забросил на него с центра поля. Неточно.
  • 43'
    Не прошла обостряющая передача на Родриго, затем передача слева в центр штрафной, где пробить не удается уже Рафинье. 
  • 42'
    Гости пытаются организовать атаку, но пока получается так себе. Все перекрывает "Лидс".
  • 41'
    Уводят Барнса за бровку, и игра возобновляется штрафным от "Лестера". 
     
  • 40'
    Пауза пока что в матче. Брендан Роджерс пытается докричаться до арбитра по поводу карточки за этот фол.
  • Травма, повреждение
    39'
    Даллас сфолил на Барнсе, причем довольно сильно дав ему по ноге. На газоне пока что Барнс, и медики бегут. 
  • 38'
    Подача со стандарта от Тилеманса. Неудачная, Родриго выбивает. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Давненько "лисы" не были на чужой половине. Вот сейчас дошли до правого фланга, где упал Перейра. Штрафной. 
  • 36'
    Бразилец подает на дальнюю, откуда Кастань выбивает мяч на корнер.
  • Фол, нарушение
    35'
    Фолит Перейра на правом фланге обороны. Рафинья подходит к мячу для подачи. 
  • Угловой
    34'
    Подача с корнера на ближнюю. Перейра очень неудачно срезает мяч в свои ворота, и только Шмейхель спасает. 
  • 33'
    Вновь через правый край идет атака, откуда следует подача. Харрисон мяч подбирает и зарабатывает угловой. 
  • 32'
    Рафинья попытался обыграть соперника на правом фланге, но не вышло. За боковую уходит сфера.
  • 31'
    Хозяева побежали в контратаку, в которой Тилеманс, только подававший штрафной, выбил мяч в подкате. 
  • 30'
    Штрафной для "Лестера". Тилеманс подает в полукруг, "Лидс" отбивается. 
  • 29'
    Вот так разошлись! И без того довольно интересным был матч, а тут два гола за две минуты. Очень интересно, как это все продолжится.
  • Описание гола
    28'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Барнс!!! Только разыграл "Лестер" мяч с центра поля и ринулся вперед. Барнс получил мяч на левом фланге и пробил в дальнюю девятку с правой, положив мяч прямо в "паутинку"!!! Шедевральный гол!
  • Описание гола
    27'
    Г-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Рафинья!!! Бразилец пробил во вратарский угол, обманув Шмейхеля. А точнее его обманули сразу два футболиста "Лидса", которые набегали, как бы пытаясь подправить мяч!
  • Фол, нарушение
    26'
    Фолят "лисы" на правом углу штрафной. Неплохой стандарт для "Лидса". 
  • 25'
    Рафинья выдает передачу на Форшоу, который врывается в штрафную, но не выходит правильно обработать мяч. 
  • 24'
    Рафинья выдал на Родриго, перед ним открылось пространство, но испанец отдал прямо в защитника, однако атака хозяев не закончена. 
  • Угловой
    23'
    Итак, еще одна подача с корнера от "Лидса". После навеса, подбор за Джеймсом, тот пробил в ближний. Мимо створа. 
  • 22'
    Тилеманс здорово перехватил мяч, вышел на ударную позицию, но решил отдать в штрафную на Лукмена. Защитник опередил форварда. 
  • 21'
    Шмейхель сильно выбил мяч вперед, Варди пытался скинуть на партнера, но неточно вышло. 
  • Угловой
    20'
    Второй угловой для хозяев поля. Подача в центр штрафной, мяч оттуда вылетает, затем еще пару подач, и сфера уходит за лицевую.  
  • 19'
    Ой, чуть не привезли гости сами себе. Слабый пас назад на Шмейхеля, вратарь на чуть-чуть опережает Родриго.
  • 18'
    Длинный пас на Харрисона, далее в центр на Родриго, тот пытается отдать в центр, но мяч срезается.
  • 17'
    Лукмен протолкнул мяч в контратаку, затем длинная передача на Варди, и Льоренте перехватывает. 
  • Опасный момент
    16'
    Ух, прострел с правого края в штрафную Шмейхеля, голкипер ногами вперед прыгает и выбивает мяч!
  • 15'
    Подзастрял мяч на левом краю на половине поля "Лестера". То одна, то другая команда теряет мяч. 
  • 14'
    "Лидс" неудачно вбрасывает аут на левом фланге атаки, мяч у "Лестера".
  • 13'
    "Лестер" атакует левым краем, Даллас отбирает мяч у Кастаня и выбивает его в аут. 
  • 12'
    Прессингуют гости, однако не сильно настырно, давая сопернику пространство на своей половине. 
  • 11'
    Спорный момент сейчас был с офсайдом, мяч, как казалось на повторе, от игрока "Лидса" отскочил к Варди, а офсайд был зафиксирован. Ну да ладно, момент заигран. 
  • Офсайд
    10'
    Тилеманс перехватил мяч в центре, затем отдал на Лукмена, тот протолкнул на Варди, который оказался в офсайде. 
  • 9'
    Чуть затих матч после довольно неплохого отрезка со стороны "Лидса". Сейчас они контролируют мяч на своей половине. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Рафинья упал в штрафной соперника, стадион заревел и вот почему. Арбитр дал не пенальти, а фол со стороны игрока хозяев. 
  • Угловой
    7'
    Подача с корнера на ближнюю и удар форварда команды Бьелсы в ближний угол. Шмейхель на месте.
  • Опасный момент
    6'
    Харрисон получил длинный пас слева, затем подкрутил в ворота, мяч отрикошетил от защитника и шел за спину Шмейхеля, но Каспер спас!
  • 5'
    Довольно живой старт в нашем матче. "Лидс" сейчас попытался пробиться к воротам через правый край штрафной соперника, затем тут же контратака "Лестера", которая закончилась неточной передачей. 
  • 4'
    Обменялись ударами в створ команды. Оба были не очень опасными. Родриго и Барнс били по мячу из-за штрафной. 
  • 3'
    Вновь мяч легко оказывается в штрафной хозяев, но Лукмен отдает неточный пас.
  • 2'
    Уже на первой минуте "Лестер" мог наказывать "Лидс" за ошибку в обороне, но Лиам Купер успел подстраховать и исправить ситуацию. 
  • Первый тайм начался
    Матч стартовал. 
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Лидс: 61%, Лестер: 39%.
  • 48'
    Эванс Джонни из команды Лестер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 48'
    Даллас Стюарт из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Лестер контролирует мяч.
  • 46'
    Джеймс Дэниэл из команды Лидс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 46'
    Лидс пытается что-то создать.
  • 46'
    Джеймс Дэниэл из команды Лидс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Лидс выполняет удар от ворот.
  • 45'
    Как он промахнулся? Тилеманс Юри имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 45'
    Лукмен Адемола из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 45'
    Лукмен Адемола из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Лестер пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Лидс: 62%, Лестер: 38%.
  • 44'
    Лидс пытается что-то создать.
  • 44'
    Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Рафинья Диас из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Сумаре Бубакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Игрок Рафинья Диас из команды Лидс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 43'
    Джеймс Дэниэл из команды Лидс делает пас партнеру.
  • 43'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Харрисон Джек из команды Лидс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 43'
    Лидс начинает контратаку
  • 43'
    Лестер контролирует мяч.
  • 43'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Рафинья Диас наказан за толчок Сумаре Бубакари
  • Травма, повреждение
    42'
    Барнс Харви возвращается на поле.
  • 41'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    41'
    Ох, нехорошо это выглядит. Барнс Харви получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    40'
    Барнс Харви на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Контроль мяча: Лидс: 63%, Лестер: 37%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Даллас Стюарт из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Барнс Харви
  • 39'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Купер Лиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Тилеманс Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Филлипс Кэлвин из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Рикарду Перейра II
  • 38'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • Угловой
    36'
    Рафинья Диас из команды Лидс подал угловой справа.
  • 36'
    Кастань Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 36'
    Рафинья Диас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 35'
    Контроль мяча: Лидс: 63%, Лестер: 37%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Рикарду Перейра II из команды Лестер опасно и грубо сыграл. Даллас Стюарт пострадал.
  • 35'
    Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Даллас Стюарт из команды Лидс подал угловой слева.
  • 34'
    Шмейхель Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 34'
    Плохо сыграл Рикарду Перейра II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    34'
    Даллас Стюарт из команды Лидс подал угловой слева.
  • 34'
    Харрисон Джек из команды Лидс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 34'
    Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 33'
    Даллас Стюарт из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Варди Джейми из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Льоренте Диего
  • 32'
    Лестер контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    31'
    Тилеманс Юри наказан за толчок Филлипс Кэлвин
  • 31'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Лидс контролирует мяч.
  • 30'
    Тилеманс Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 30'
    Контроль мяча: Лидс: 61%, Лестер: 39%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Даллас Стюарт из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Сумаре Бубакари
  • 30'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Отличный гол забил Барнс Харви
  • 29'
    Команда Лестер сравняла счет! Игра продолжается!
  • 28'
    Сумаре Бубакари сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Барнс Харви забивает с правой ноги!
  • 28'
    Сумаре Бубакари из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
  • 28'
    Эванс Джонни делает длинную передачу вперед
  • Желтая карточка
    27'
    Рафинья Диас снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
  • 26'
    Команда Лидс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Рафинья Диас левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Сумаре Бубакари из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Рафинья Диас
  • 25'
    Кастань Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Форшоу Адам из команды Лидс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 25'
    Рафинья Диас из команды Лидс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 25'
    Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    Контроль мяча: Лидс: 62%, Лестер: 38%.
  • 24'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 24'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 23'
    Родриго из команды Лидс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 23'
    Рафинья Диас из команды Лидс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 23'
    Лидс пытается что-то создать.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 23'
    Джеймс Дэниэл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 23'
    Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Рафинья Диас из команды Лидс подал угловой справа.
  • 22'
    Ндиди Уилфред предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Лидс начинает контратаку
  • 22'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Стрёйк Паскаль из команды Лидс.
  • 22'
    Тилеманс Юри из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 22'
    Тилеманс Юри из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
  • 22'
    Лестер начинает контратаку
  • 22'
    Лидс контролирует мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 21'
    Стрёйк Паскаль из команды Лидс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 21'
    Сёюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Джеймс Дэниэл из команды Лидс забрасывает мяч в штрафную.
  • 21'
    Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    21'
    Даллас Стюарт из команды Лидс подал угловой слева.
  • 20'
    Контроль мяча: Лидс: 56%, Лестер: 44%.
  • 20'
    Ндиди Уилфред предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 20'
    Джеймс Дэниэл из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Лидс контролирует мяч.
  • 19'
    Лестер контролирует мяч.
  • 18'
    Родриго из команды Лидс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Харрисон Джек из команды Лидс делает пас партнеру.
  • 18'
    Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    18'
    Ндиди Уилфред из команды Лестер опасно и грубо сыграл. Филлипс Кэлвин пострадал.
  • 17'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Купер Лиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Лукмен Адемола из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Лестер пытается что-то создать.
  • 17'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Льоренте Диего из команды Лидс.
  • 17'
    Льоренте Диего из команды Лидс четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 17'
    Тилеманс Юри делает длинную передачу вперед
  • 16'
    Сёюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Харрисон Джек из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 16'
    Плохо сыграл Шмейхель Каспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 16'
    Родриго из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Лидс пытается что-то создать.
  • 15'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Лидс: 57%, Лестер: 43%.
  • 15'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Лидс выполняет удар от ворот.
  • 14'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Лидс контролирует мяч.
  • 12'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лестер пробьет пенальти!
  • 11'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Офсайд
    11'
    Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
  • 10'
    Лестер пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Лидс: 48%, Лестер: 52%.
  • 9'
    Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
  • 9'
    Стрёйк Паскаль делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    8'
    Филлипс Кэлвин наказан за толчок Лукмен Адемола
  • 8'
    Сёюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Стрёйк Паскаль из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Купер Лиам делает длинную передачу вперед
  • 7'
    Лидс выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Лестер пытается что-то создать.
  • 6'
    Варди Джейми из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 6'
    Лестер пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    6'
    Рафинья Диас наказан за толчок Рикарду Перейра II
  • 5'
    Контроль мяча: Лидс: 33%, Лестер: 67%.
  • 5'
    Почти гол! Филлипс Кэлвин пробил головой по воротам, но Каспер Шмейхель спас!
  • Угловой
    5'
    Рафинья Диас из команды Лидс подал угловой справа.
  • 5'
    Харрисон Джек нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
  • 5'
    Льоренте Диего делает длинную передачу вперед
  • 4'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 4'
    Лестер контролирует мяч.
  • 4'
    Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 3'
    Хорошую попытку сделал Барнс Харви. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 3'
    Барнс Харви из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Сумаре Бубакари из команды Лестер делает пас партнеру.
  • 2'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Купер Лиам из команды Лидс.
  • 1'
    Игрок Барнс Харви из команды Лестер неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 1'
    Варди Джейми из команды Лестер делает пас партнеру.
  • 1'
    Лестер начинает контратаку
  • 1'
    Льоренте Диего ошибается в защите.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Лестер начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лидс 1:1 Лестер онлайн


Прогнозы на матч Лидс 1:1 Лестер

Исход игры
Лидс
12.4% (17)
Ничья
27% (37)
Лестер
60.6% (83)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (84)
Меньше
36.36% (48)
Обе команды забьют
Да
84.85% (112)
Нет
15.15% (20)
Популярный счёт
1:2 Лестер
43.1% (59)
1:1 Ничья
20.4% (28)
0:1 Лестер
9.5% (13)
2:1 Лидс
6.6% (9)
2:2 Ничья
5.1% (7)
1:0 Лидс
3.6% (5)
1:3 Лестер
2.9% (4)
3:3 Ничья
1.5% (2)
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