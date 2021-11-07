Купер отдал пас назад на голкипера, а Мелье не сумел принять мяч. Повезло, что игровой снаряд прокатился мимо створа.

Похоже, этот момент выбил Мелье из колеи. Сейчас голкипер неудачно кулаком отбил мяч, после чего Тилеманс пробил в угол. Рядом со штангой!

Джек Харрисон отлично подавал с левого фланга, и Сеюнджю не менее хорошо помешал нападению и выбил мяч за лицевую.

45' Лукмен классно выбежал с Тилемансом по центру. Юри вышел один на один и пробил, пусть и не с самого удобного угла. Выше цели.

45' 2 минуты добавлено.

44' Сумаре заметил забег Лукмена вперед и тут же забросил на него с центра поля. Неточно.

43' Не прошла обостряющая передача на Родриго, затем передача слева в центр штрафной, где пробить не удается уже Рафинье.

42' Гости пытаются организовать атаку, но пока получается так себе. Все перекрывает "Лидс".

41' Уводят Барнса за бровку, и игра возобновляется штрафным от "Лестера".



40' Пауза пока что в матче. Брендан Роджерс пытается докричаться до арбитра по поводу карточки за этот фол.

39' Даллас сфолил на Барнсе, причем довольно сильно дав ему по ноге. На газоне пока что Барнс, и медики бегут.

38' Подача со стандарта от Тилеманса. Неудачная, Родриго выбивает.

37' Давненько "лисы" не были на чужой половине. Вот сейчас дошли до правого фланга, где упал Перейра. Штрафной.

36' Бразилец подает на дальнюю, откуда Кастань выбивает мяч на корнер.

35' Фолит Перейра на правом фланге обороны. Рафинья подходит к мячу для подачи.

34' Подача с корнера на ближнюю. Перейра очень неудачно срезает мяч в свои ворота, и только Шмейхель спасает.

33' Вновь через правый край идет атака, откуда следует подача. Харрисон мяч подбирает и зарабатывает угловой.

32' Рафинья попытался обыграть соперника на правом фланге, но не вышло. За боковую уходит сфера.

31' Хозяева побежали в контратаку, в которой Тилеманс, только подававший штрафной, выбил мяч в подкате.

30' Штрафной для "Лестера". Тилеманс подает в полукруг, "Лидс" отбивается.

29' Вот так разошлись! И без того довольно интересным был матч, а тут два гола за две минуты. Очень интересно, как это все продолжится.

28' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Барнс!!! Только разыграл "Лестер" мяч с центра поля и ринулся вперед. Барнс получил мяч на левом фланге и пробил в дальнюю девятку с правой, положив мяч прямо в "паутинку"!!! Шедевральный гол!

27' Г-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Рафинья!!! Бразилец пробил во вратарский угол, обманув Шмейхеля. А точнее его обманули сразу два футболиста "Лидса", которые набегали, как бы пытаясь подправить мяч!

26' Фолят "лисы" на правом углу штрафной. Неплохой стандарт для "Лидса".

25' Рафинья выдает передачу на Форшоу, который врывается в штрафную, но не выходит правильно обработать мяч.

24' Рафинья выдал на Родриго, перед ним открылось пространство, но испанец отдал прямо в защитника, однако атака хозяев не закончена.

23' Итак, еще одна подача с корнера от "Лидса". После навеса, подбор за Джеймсом, тот пробил в ближний. Мимо створа.

22' Тилеманс здорово перехватил мяч, вышел на ударную позицию, но решил отдать в штрафную на Лукмена. Защитник опередил форварда.

21' Шмейхель сильно выбил мяч вперед, Варди пытался скинуть на партнера, но неточно вышло.

20' Второй угловой для хозяев поля. Подача в центр штрафной, мяч оттуда вылетает, затем еще пару подач, и сфера уходит за лицевую.

19' Ой, чуть не привезли гости сами себе. Слабый пас назад на Шмейхеля, вратарь на чуть-чуть опережает Родриго.

18' Длинный пас на Харрисона, далее в центр на Родриго, тот пытается отдать в центр, но мяч срезается.

17' Лукмен протолкнул мяч в контратаку, затем длинная передача на Варди, и Льоренте перехватывает.

16' Ух, прострел с правого края в штрафную Шмейхеля, голкипер ногами вперед прыгает и выбивает мяч!

15' Подзастрял мяч на левом краю на половине поля "Лестера". То одна, то другая команда теряет мяч.

14' "Лидс" неудачно вбрасывает аут на левом фланге атаки, мяч у "Лестера".

13' "Лестер" атакует левым краем, Даллас отбирает мяч у Кастаня и выбивает его в аут.

12' Прессингуют гости, однако не сильно настырно, давая сопернику пространство на своей половине.

11' Спорный момент сейчас был с офсайдом, мяч, как казалось на повторе, от игрока "Лидса" отскочил к Варди, а офсайд был зафиксирован. Ну да ладно, момент заигран.

10' Тилеманс перехватил мяч в центре, затем отдал на Лукмена, тот протолкнул на Варди, который оказался в офсайде.

9' Чуть затих матч после довольно неплохого отрезка со стороны "Лидса". Сейчас они контролируют мяч на своей половине.

8' Рафинья упал в штрафной соперника, стадион заревел и вот почему. Арбитр дал не пенальти, а фол со стороны игрока хозяев.

7' Подача с корнера на ближнюю и удар форварда команды Бьелсы в ближний угол. Шмейхель на месте.

6' Харрисон получил длинный пас слева, затем подкрутил в ворота, мяч отрикошетил от защитника и шел за спину Шмейхеля, но Каспер спас!

5' Довольно живой старт в нашем матче. "Лидс" сейчас попытался пробиться к воротам через правый край штрафной соперника, затем тут же контратака "Лестера", которая закончилась неточной передачей.

4' Обменялись ударами в створ команды. Оба были не очень опасными. Родриго и Барнс били по мячу из-за штрафной.

3' Вновь мяч легко оказывается в штрафной хозяев, но Лукмен отдает неточный пас.

2' Уже на первой минуте "Лестер" мог наказывать "Лидс" за ошибку в обороне, но Лиам Купер успел подстраховать и исправить ситуацию.