Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 47'
Стадион: Элланд Роуд
1:0
26' ГолРафинья Диас
27' Желтая карточкаРафинья Диас
1:1
28' ГолБарнс Харви
10
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Драме КодиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бейт ЛьюисПолузащитник
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дака ПэтсонНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
26'
1:0
27'
28'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
История личных встреч
Лидс
Лестер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|5
|0.45
|Морено Родриго
|2 (1)
|0.18
|Бэмфорд Патрик
|1
|0.09
|Клих Матеуш
|1
|0.09
|Эйлинг Люк
|1
|0.09
|Льоренте Диего
|1
|0.09
|Купер Лиам
|0
|0
|Даллас Стюарт
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Джеймс Дэниэл
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|7
|0.64
|Тилеманс Юри
|3
|0.27
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.09
|Барнс Харви
|1
|0.09
|Дака Пэтсон
|1
|0.09
|Олбрайтон Марк
|1
|0.09
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.09
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.09
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Родриго
|4
|0
|Стрёйк Паскаль
|2
|1
|Купер Лиам
|3
|0
|Рафинья Диас
|3
|0
|Льоренте Диего
|2
|0
|Робертс Тайлер
|2
|0
|Шеклтон Джейми
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Харрисон Джек
|1
|0
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|Меслье Иллан
|1
|0
|Драме Коди
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варди Джейми
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Эванс Джонни
|1
|0
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
50%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
5
56%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
5
31%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
2
18%
5
31%
76-90
Пропущено
16
16
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
7
44%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0
Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1 Гайзли - Лидс 2:3
Лестер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2
Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 4
|26
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|29 - 8
|22
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|5.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 13
|18
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 12
|17
|8.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|9 - 16
|16
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 12
|16
|10.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|11.
|Лестер
|1:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|15 - 14
|15
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|15.
|Лидс
|1:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|16.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 17
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|12 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|2.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|3.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|5.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|12.
|Лестер
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|15.
|Лидс
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|17.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|18.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Лестер
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|13.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|16.
|Лидс
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лидс 1:1 Лестер
Исход игры
Лидс
12.4% (17)
Ничья
27% (37)
Лестер
60.6% (83)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (84)
Меньше
36.36% (48)
Обе команды забьют
Да
84.85% (112)
Нет
15.15% (20)
Популярный счёт
1:2 Лестер
43.1% (59)
1:1 Ничья
20.4% (28)
0:1 Лестер
9.5% (13)
2:1 Лидс
6.6% (9)
2:2 Ничья
5.1% (7)
1:0 Лидс
3.6% (5)
1:3 Лестер
2.9% (4)
3:3 Ничья
1.5% (2)
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