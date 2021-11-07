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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
0:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Тоттенхэм
0'
12' Желтая карточка
Регилон Серхио
26' Желтая карточка
Делф Фабиан
48'
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
22
Годфри
Бен
5
Кин
Майкл
12
Динь
Люка
24
Гордон
Энтони
8
Делф
Фабиан
6
Аллан
Маркес
11
Грэй
Демарай
14
Таунсенд
Андрос
7
Ришарлисон
1
Льорис
Уго
4
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
29
Скипп
Оливер
3
Регилон
Серхио
27
Лукас
Моура
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
Эвертон
4-4-1-1
Тоттенхэм
3-4-2-1

Ход матча

12'
 
Регилон Серхио
26'
Делф Фабиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Эвертон
Тоттенхэм

14 матчей

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

29 матчей

20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

6.9%
55.2%
37.9%
2 победы 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:2
К
5:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:6
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КC
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 3 0.27
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.27
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.27
Дукуре Абдулай 2 0.18
Ришарлисон 2 0.18
Кин Майкл 1 0.09
Айуоби Алекс 1 0.09
Дэвис Том 1 0.09
Аллан Маркес 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 4 0.36
Кейн Гарри 1 0.09
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.09
Н'Домбеле Тангай 1 0.09
Алли Деле 1 (1) 0.09
Регилон Серхио 0 0
Бергвейн Стевен 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Абдулай 3 0
Динь Люка 3 0
Ришарлисон 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Делф Фабиан 1 0
Рондон Саломон 1 0
Аллан Маркес 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Годфри Бен 1 0
Гордон Энтони 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 4 0
Танганга Джафет 2 1
Ромеро Кристиан 3 0
Кейн Гарри 2 0
Лукас Моура 2 0
Дэвис Бен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Регилон Серхио 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
43%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

17
9
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
6%
1
11%
1-15
2
12%
3
33%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
27%
4
25%
61-75
4
27%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1
Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0
Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 11 8 2 1 27 - 4 26
2. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
4. Вест Хэм Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Арсенал 0:0 Заявка 11 5 3 3 12 - 13 18
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
7. Брайтон Заявка 11 4 5 2 12 - 12 17
8. Тоттенхэм 0:0 Заявка 11 5 1 5 9 - 16 16
9. Вулверхэмптон Заявка 11 5 1 5 11 - 12 16
10. Эвертон 0:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
11. Лестер 1:1 Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 6 2 15 - 14 15
13. Саутгемптон Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
14. Брентфорд Заявка 11 3 3 5 13 - 14 12
15. Лидс 1:1 Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
16. Уотфорд 0:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
17. Астон Вилла Заявка 11 3 1 7 14 - 20 10
18. Бёрнли Заявка 11 1 5 5 11 - 17 8
19. Норвич Заявка 11 1 2 8 5 - 26 5
20. Ньюкасл Заявка 11 0 5 6 12 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
2. Арсенал 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
3. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
5. Эвертон 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Тоттенхэм 0:0 Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
7. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
8. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
9. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
11. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
12. Лестер 1:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
14. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
15. Лидс 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Уотфорд 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Лестер 1:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Арсенал 0:0 Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
11. Тоттенхэм 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 7 7
13. Эвертон 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
16. Лидс 1:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 47'
    Первый тайм, в общем-то, был равный, так что промежуточная ничья по его итогам закономерна.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Счёт 0:0.
  • Опасный момент
    45'
    Вот момент у "Тоттенхэма"! Кейн низко навесил с правого фланга, и Регилон на дальней штанге ногой в падении выстрелил мимо створа.
  • 44'
    Судя по игре, первый тайм завершится нулевой ничьей.
  • Фол, нарушение
    43'
    Те же лица в действии: на этот раз Эмерсон подтолкнул Ришарлисона в спину.
  • Травма, повреждение
    42'
    Ришарлисону нужна медицинская помощь - он пострадал, когда пытался отобрать мяч у Эмерсона.
  • 41'
    Теряет мяч "Тоттенхэм" после неточного перевода на левый край.
  • 40'
    Подача Грэя с левого фланга оказалась слишком сильной.
  • Фол, нарушение
    39'
    Ришарлисон завалил Ромеро, толкнув того сзади.
  • 38'
    Грэй ворвался в штрафную гостей и упал - 11-метровый не назначен.
  • 38'
    Навес Таунсенда с правого края - Дайер выбивает мяч в падении головой.
  • Офсайд
    37'
    Гордон забрался в положение "вне игры".
  • 36'
    Отбил мяч Моура в аут после подачи на ближнюю штангу.
  • Угловой
    36'
    Угловой исполнит "Эвертон", первый корнер в матче.
  • 35'
    Удар Грэя примерно с линии штрафной - мяч застревает в ногах Ромеро.
  • 34'
    В последние минуты "Эвертон" ведёт постепенные атаки.
  • 33'
    Ришарлисон пробил головой после подачи из глубины - мимо.
  • 32'
    Моура перехватил мяч на своей половине, но быстро упустил его.
  • Фол, нарушение
    31'
    Кейн фолит против Делфа на половине "ирисок".
  • Травма, повреждение
    30'
    Делф споткнулся об Хёйбьерга, взлетел в воздух и рухнул на газон.
  • 29'
    Какой уже по счёту неточный перевод со стороны игрока "Эвертона" в сторону левого края?
  • Фол, нарушение
    28'
    Моура сфолил против Таунсенда в атаке.
  • 27'
    "Тоттенхэм" катает мяч в центре поля.
  • Желтая карточка
    26'
    Делф ценой жёлтой карточки сорвал атаку гостей, уронив Моуру в центральном круге.
  • Травма, повреждение
    25'
    Люка Динь немного пострадал в борьбе с Эмерсоном, фола нет.
  • 24'
    И снова длинный заброс за лицевую у "Эвертона".
  • 23'
    Трудно сказать, кто владеет инициативой. 
  • Опасный момент
    22'
    Эмерсон пробил вторым этажом после подачи с левого края - выше створа.
  • 21'
    Плохую подачу выполнил Таунсенд со штрафного - мяч ушёл за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    20'
    Кто-то - или Хёйбьерг, или Ромеро - фолит против Ришарлисона метрах в 30 от ворот гостей.
  • 19'
    Кейн бьёт, и мяч попадает в руку, что ли, игроку "Эвертона". Пенальти нет.
  • 18'
    Моура подхватил мяч на чужой половине, вошёл в штрафную и пробил в соперника.
  • 17'
    Хозяева атаковали и довели дело до безадресного прострела с левой стороны.
  • 16'
    Защитник "Эвертона" головой скидывает мяч Пикфорду, и тот легко забирает снаряд.
  • 15'
    Пикфорд вышел из ворот и разрядил обстановку, выбив мяч в поле.
  • 14'
    "Эвертон" вышел победителем из серии эпизодов активной борьбы в центре поля.
  • 13'
    Льорис выбьет мяч от ворот.
  • Желтая карточка
    12'
    Регилон в центре поля завалил Таунсенда и получил жёлтую карточку.
  • 11'
    "Шпоры" в позиционной атаке.
  • 10'
    Непонятный перевод от Ромеро на левый фланг, а на самом деле в аут.
  • Фол, нарушение
    9'
    Годфри жёстко толкнул Сона сзади.
  • Опасный момент
    8'
    Опасно! Делф накинул мяч на правый угол вратарской, откуда Майкл Кин пробил головой мимо створа.
  • Фол, нарушение
    7'
    Хёйбьерг мелко сфолил на своей половине поля.
  • 6'
    Дальний удар Годфри стал лёгкой добычей Льориса.
  • 5'
    Опасных моментов в игре пока не происходило.
  • 4'
    Аут в пользу "шпор" на половине "ирисок".
  • 3'
    "Тоттенхэм" тоже лезет вперёд и показывает, что отсиживаться сзади не собирается.
  • 2'
    "Эвертон" провёл атаку правым флангом, подача оказалась безадресной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал первый тайм.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эвертон 0:0 Тоттенхэм онлайн


Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Тоттенхэм

Исход игры
Эвертон
14.5% (20)
Ничья
39.9% (55)
Тоттенхэм
45.7% (63)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (69)
Меньше
47.73% (63)
Обе команды забьют
Да
85.61% (113)
Нет
14.39% (19)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
32.6% (45)
1:1 Ничья
32.6% (45)
2:1 Эвертон
8.7% (12)
2:2 Ничья
6.5% (9)
0:1 Тоттенхэм
6.5% (9)
1:0 Эвертон
2.9% (4)
0:2 Тоттенхэм
2.2% (3)
2:0 Эвертон
1.4% (2)
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