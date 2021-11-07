Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Гудисон Парк
12' Желтая карточкаРегилон Серхио
26' Желтая карточкаДелф Фабиан
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
11
Грэй
Демарай
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
29
Скипп
Оливер
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
-
17 Айуоби АлексНападающий
-
20 Тосун ДженкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
26'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Эвертон
Тоттенхэм
14 матчей
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
29 матчей
20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
6.9%
55.2%
37.9%
2 победы 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|3
|0.27
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.27
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.27
|Дукуре Абдулай
|2
|0.18
|Ришарлисон
|2
|0.18
|Кин Майкл
|1
|0.09
|Айуоби Алекс
|1
|0.09
|Дэвис Том
|1
|0.09
|Аллан Маркес
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|4
|0.36
|Кейн Гарри
|1
|0.09
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.09
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.09
|Алли Деле
|1 (1)
|0.09
|Регилон Серхио
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Абдулай
|3
|0
|Динь Люка
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Аллан Маркес
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Годфри Бен
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|4
|0
|Танганга Джафет
|2
|1
|Ромеро Кристиан
|3
|0
|Кейн Гарри
|2
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Регилон Серхио
|1
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
43%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
17
9
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
6%
1
11%
1-15
2
12%
3
33%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
27%
4
25%
61-75
4
27%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1
Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0
Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 4
|26
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|29 - 8
|22
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|5.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 13
|18
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 12
|17
|8.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|9 - 16
|16
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 12
|16
|10.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|11.
|Лестер
|1:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|15 - 14
|15
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|15.
|Лидс
|1:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|16.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 17
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|12 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|2.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|3.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|5.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|12.
|Лестер
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|15.
|Лидс
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|17.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|18.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Лестер
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|13.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|16.
|Лидс
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Тоттенхэм
Исход игры
Эвертон
14.5% (20)
Ничья
39.9% (55)
Тоттенхэм
45.7% (63)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (69)
Меньше
47.73% (63)
Обе команды забьют
Да
85.61% (113)
Нет
14.39% (19)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
32.6% (45)
1:1 Ничья
32.6% (45)
2:1 Эвертон
8.7% (12)
2:2 Ничья
6.5% (9)
0:1 Тоттенхэм
6.5% (9)
1:0 Эвертон
2.9% (4)
0:2 Тоттенхэм
2.2% (3)
2:0 Эвертон
1.4% (2)
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