Первый тайм, в общем-то, был равный, так что промежуточная ничья по его итогам закономерна.

Судя по игре, первый тайм завершится нулевой ничьей.

Вот момент у "Тоттенхэма"! Кейн низко навесил с правого фланга, и Регилон на дальней штанге ногой в падении выстрелил мимо створа.

43' Те же лица в действии: на этот раз Эмерсон подтолкнул Ришарлисона в спину.

42' Ришарлисону нужна медицинская помощь - он пострадал, когда пытался отобрать мяч у Эмерсона.

41' Теряет мяч "Тоттенхэм" после неточного перевода на левый край.

40' Подача Грэя с левого фланга оказалась слишком сильной.

39' Ришарлисон завалил Ромеро, толкнув того сзади.

38' Грэй ворвался в штрафную гостей и упал - 11-метровый не назначен.

38' Навес Таунсенда с правого края - Дайер выбивает мяч в падении головой.

37' Гордон забрался в положение "вне игры".

36' Отбил мяч Моура в аут после подачи на ближнюю штангу.

36' Угловой исполнит "Эвертон", первый корнер в матче.

35' Удар Грэя примерно с линии штрафной - мяч застревает в ногах Ромеро.

34' В последние минуты "Эвертон" ведёт постепенные атаки.

33' Ришарлисон пробил головой после подачи из глубины - мимо.

32' Моура перехватил мяч на своей половине, но быстро упустил его.

31' Кейн фолит против Делфа на половине "ирисок".

30' Делф споткнулся об Хёйбьерга, взлетел в воздух и рухнул на газон.

29' Какой уже по счёту неточный перевод со стороны игрока "Эвертона" в сторону левого края?

28' Моура сфолил против Таунсенда в атаке.

27' "Тоттенхэм" катает мяч в центре поля.

26' Делф ценой жёлтой карточки сорвал атаку гостей, уронив Моуру в центральном круге.

25' Люка Динь немного пострадал в борьбе с Эмерсоном, фола нет.

24' И снова длинный заброс за лицевую у "Эвертона".

23' Трудно сказать, кто владеет инициативой.

22' Эмерсон пробил вторым этажом после подачи с левого края - выше створа.

21' Плохую подачу выполнил Таунсенд со штрафного - мяч ушёл за лицевую линию.

20' Кто-то - или Хёйбьерг, или Ромеро - фолит против Ришарлисона метрах в 30 от ворот гостей.

19' Кейн бьёт, и мяч попадает в руку, что ли, игроку "Эвертона". Пенальти нет.

18' Моура подхватил мяч на чужой половине, вошёл в штрафную и пробил в соперника.

17' Хозяева атаковали и довели дело до безадресного прострела с левой стороны.

16' Защитник "Эвертона" головой скидывает мяч Пикфорду, и тот легко забирает снаряд.

15' Пикфорд вышел из ворот и разрядил обстановку, выбив мяч в поле.

14' "Эвертон" вышел победителем из серии эпизодов активной борьбы в центре поля.

13' Льорис выбьет мяч от ворот.

12' Регилон в центре поля завалил Таунсенда и получил жёлтую карточку.

11' "Шпоры" в позиционной атаке.

10' Непонятный перевод от Ромеро на левый фланг, а на самом деле в аут.

9' Годфри жёстко толкнул Сона сзади.

8' Опасно! Делф накинул мяч на правый угол вратарской, откуда Майкл Кин пробил головой мимо створа.

7' Хёйбьерг мелко сфолил на своей половине поля.

6' Дальний удар Годфри стал лёгкой добычей Льориса.

5' Опасных моментов в игре пока не происходило.

4' Аут в пользу "шпор" на половине "ирисок".

3' "Тоттенхэм" тоже лезет вперёд и показывает, что отсиживаться сзади не собирается.

2' "Эвертон" провёл атаку правым флангом, подача оказалась безадресной.