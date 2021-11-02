Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Гудисон Парк
История личных встреч
Эвертон
Тоттенхэм
14 матчей
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
29 матчей
20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
6.9%
55.2%
37.9%
2 победы 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|3
|0.3
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.3
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.3
|Дукуре Абдулай
|2
|0.2
|Ришарлисон
|2
|0.2
|Кин Майкл
|1
|0.1
|Айуоби Алекс
|1
|0.1
|Дэвис Том
|1
|0.1
|Аллан Маркес
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|4
|0.4
|Кейн Гарри
|1
|0.1
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.1
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.1
|Алли Деле
|1 (1)
|0.1
|Регилон Серхио
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Абдулай
|3
|0
|Динь Люка
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Аллан Маркес
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Годфри Бен
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|4
|0
|Танганга Джафет
|2
|1
|Ромеро Кристиан
|3
|0
|Кейн Гарри
|2
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
43%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
17
9
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
6%
1
11%
1-15
2
12%
3
33%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
27%
4
25%
61-75
4
27%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1
Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0
Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|26 - 3
|25
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|29 - 8
|22
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 6
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|6.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 10
|16
|8.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 11
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|9 - 16
|15
|10.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|11.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 14
|12
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 12
|11
|15.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|11 - 23
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|17.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
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Прогнозы на матч Эвертон - Тоттенхэм
Исход игры
Эвертон
20.9% (9)
Ничья
39.5% (17)
Тоттенхэм
39.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (22)
Меньше
47.62% (20)
Обе команды забьют
Да
83.33% (35)
Нет
16.67% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (13)
1:2 Тоттенхэм
30.2% (13)
2:1 Эвертон
11.6% (5)
2:2 Ничья
9.3% (4)
1:0 Эвертон
4.7% (2)
2:0 Эвертон
4.7% (2)
0:1 Тоттенхэм
4.7% (2)
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