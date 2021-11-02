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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

История личных встреч

Эвертон
Тоттенхэм

14 матчей

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

29 матчей

20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

6.9%
55.2%
37.9%
2 победы 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:2
К
5:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:6
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КC
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 3 0.3
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.3
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.3
Дукуре Абдулай 2 0.2
Ришарлисон 2 0.2
Кин Майкл 1 0.1
Айуоби Алекс 1 0.1
Дэвис Том 1 0.1
Аллан Маркес 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 4 0.4
Кейн Гарри 1 0.1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.1
Н'Домбеле Тангай 1 0.1
Алли Деле 1 (1) 0.1
Регилон Серхио 0 0
Бергвейн Стевен 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Абдулай 3 0
Динь Люка 3 0
Ришарлисон 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Рондон Саломон 1 0
Аллан Маркес 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Годфри Бен 1 0
Гордон Энтони 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 4 0
Танганга Джафет 2 1
Ромеро Кристиан 3 0
Кейн Гарри 2 0
Лукас Моура 2 0
Дэвис Бен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
43%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

17
9
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
6%
1
11%
1-15
2
12%
3
33%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
27%
4
25%
61-75
4
27%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1
Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0
Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 8 1 1 26 - 3 25
2. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
3. Манчестер Сити Заявка 10 6 2 2 20 - 6 20
4. Вест Хэм Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
6. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
7. Вулверхэмптон Заявка 10 5 1 4 11 - 10 16
8. Брайтон Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 5 0 5 9 - 16 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 16 14
11. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
12. Брентфорд Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 2 6 2 13 - 14 12
14. Саутгемптон Заявка 10 2 5 3 9 - 12 11
15. Лидс Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Уотфорд Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
17. Астон Вилла Заявка 10 3 1 6 14 - 19 10
18. Бёрнли Заявка 10 1 4 5 10 - 16 7
19. Ньюкасл Заявка 10 0 4 6 11 - 23 4
20. Норвич Заявка 10 0 2 8 3 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
9. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
13. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
14. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
16. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
17. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2021, осталось 2 дня 9 часов 46 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Эвертон 20.9% (9)
    X 39.5% (17)
    Тоттенхэм 39.5% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.13
    3.56
    2.81
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эвертон - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Эвертон - Тоттенхэм

    Исход игры
    Эвертон
    20.9% (9)
    Ничья
    39.5% (17)
    Тоттенхэм
    39.5% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (22)
    Меньше
    47.62% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (35)
    Нет
    16.67% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.2% (13)
    1:2 Тоттенхэм
    30.2% (13)
    2:1 Эвертон
    11.6% (5)
    2:2 Ничья
    9.3% (4)
    1:0 Эвертон
    4.7% (2)
    2:0 Эвертон
    4.7% (2)
    0:1 Тоттенхэм
    4.7% (2)
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