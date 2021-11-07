Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Олимпиаштадион
31' Желтая карточкаПаласиос Эксекиэль
23
Рихтер
Марко
19
Диаби
Мусса
31
Адли
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Адли АминНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Iker Bravo
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
История личных встреч
Герта
Байер Л
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед
24 матча
37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рихтер Марко
|2
|0.18
|Сердар Суат
|2
|0.18
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.18
|Йоветич Стеван
|1
|0.09
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.09
|Маолида Мизиан
|1
|0.09
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.09
|Дарида Владимир
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|8
|0.73
|Вирц Флориан
|4
|0.36
|Диаби Мусса
|4
|0.36
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.09
|Беллараби Карим
|1
|0.09
|Андрих Роберт
|1
|0.09
|Амири Надим
|1
|0.09
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|Дарида Владимир
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Сердар Суат
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Боята Дедрик
|0
|1
|Шволов Александер
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|5
|0
|Демирбай Керем
|3
|0
|Баккер Митчел
|3
|0
|Андрих Роберт
|1
|1
|Аларио Лукас
|2
|0
|Та Джонатан
|2
|0
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
6%
2
17%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
4
33%
31-45
5
28%
3
25%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
17%
1
8%
76-90
Забито
10
20
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
20%
5
25%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
30%
1
5%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
3
30%
3
15%
61-75
1
10%
3
15%
76-90
Пропущено
24
19
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
4%
5
26%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
5
26%
31-45
6
25%
3
16%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
6
25%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2
Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4 Бабельсберг - Герта 1:3 Нойруппин - Герта 0:7 Герта - СВ Шварц-Рот Нойштадт 16:0
Байер Л
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2
Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|40 - 11
|28
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 17
|24
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 9
|22
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|23 - 11
|18
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|23 - 16
|18
|7.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 15
|16
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|11.
|Кёльн
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 18
|13
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 23
|13
|13.
|Бохум
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 18
|13
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 27
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 8
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|8.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|15.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 6
|13
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|6.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|7.
|Герта
|0:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|10.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Бохум
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 20
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Герта 0:0 Байер Л
Исход игры
Герта
6.7% (9)
Ничья
18.7% (25)
Байер Л
74.6% (100)
Тотал 2.5
Больше
73.48% (97)
Меньше
26.52% (35)
Обе команды забьют
Да
87.12% (115)
Нет
12.88% (17)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
57.5% (77)
1:1 Ничья
13.4% (18)
0:2 Байер Л
6.7% (9)
1:3 Байер Л
5.2% (7)
2:2 Ничья
5.2% (7)
2:1 Герта
4.5% (6)
0:1 Байер Л
3.7% (5)
1:0 Герта
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!