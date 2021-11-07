Первый тайм

37' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Пьеро Инкапье из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

35' Йоветич Стеван из команды Герта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

34' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Паласиос Эксекиэль получил желтую карточку от судьи

29' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Герта выполняет удар от ворот.

27' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Байер Л , отменен из-за того, что мяч вышел за поле.

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

26' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Андрих Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Должен был быть гол! Сердар Суат имел отличный шанс, но Лукаш Градецки не дал голу состоятся!

23' Плохо сыграл Штарк Никлас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Паулиньо Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

20' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Пьеро Инкапье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Паласиос Эксекиэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' ШАНС! Сердар Суат вышел один на один с голкипером...

15' Плохо сыграл Тапсоба Эдмон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

14' Рихтер Марко пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем

13' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Андрих Роберт имел все шансы забить, но Александр Шволов сделал отличный сейв!

11' Жереми Фримпонг из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

10' Герта выполняет удар от ворот.

8' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Йоветич Стеван из команды Герта попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Лукаш Градецки все равно смог отбить мяч.

6' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

4' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Герта выполняет удар от ворот.

3' Пьеро Инкапье из команды Байер Л делает неудачный навес.

2' Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Герта начинает с центра поля