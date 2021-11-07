Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Мартон Дардаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Герта имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

43' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Герта будет все-таки засчитан.

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

42' Г О О О О Л - Йоветич Стеван забивает с левой ноги!

42' Миттельштедт Максимилиан делает скидку назад вдоль ворот

42' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Диаби Мусса из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

40' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

39' Жереми Фримпонг из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

39' Пекарик Петер наказан за толчок Пьеро Инкапье

38' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

38' Жереми Фримпонг из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

37' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

35' Пьеро Инкапье из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

35' Йоветич Стеван из команды Герта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

34' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Паласиос Эксекиэль получил желтую карточку от судьи

29' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Герта выполняет удар от ворот.

27' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Байер Л , отменен из-за того, что мяч вышел за поле.

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

26' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Андрих Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Должен был быть гол! Сердар Суат имел отличный шанс, но Лукаш Градецки не дал голу состоятся!

23' Плохо сыграл Штарк Никлас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Паулиньо Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

20' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Пьеро Инкапье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Паласиос Эксекиэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' ШАНС! Сердар Суат вышел один на один с голкипером...

15' Плохо сыграл Тапсоба Эдмон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

14' Рихтер Марко пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем

13' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Андрих Роберт имел все шансы забить, но Александр Шволов сделал отличный сейв!

11' Жереми Фримпонг из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

10' Герта выполняет удар от ворот.

8' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Йоветич Стеван из команды Герта попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Лукаш Градецки все равно смог отбить мяч.

6' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

4' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Герта выполняет удар от ворот.

3' Пьеро Инкапье из команды Байер Л делает неудачный навес.

2' Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Герта начинает с центра поля