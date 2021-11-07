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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Герта
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 22187
Байер Л
0'
30' Желтая карточка
Паласиос Эксекиэль
1:0
42' Гол
Йоветич Стеван
58' Желтая карточка
Демирбай Керем
64' Желтая карточка
Дарида Владимир
79' Желтая карточка
Диаби Мусса
1:1
90' Гол
Андрих Роберт
90'+5
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
5
Штарк
Никлас
31
Дордой
Мартон
21
Платтенхардт
Марвин
18
Аскасибар
Сантьяго
8
Сердар
Суат
23
Рихтер
Марко
6
Дарида
Владимир
17
Миттельштедт
Максимилиан
19
Йоветич
Стеван
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
33
Инкапье
Пьеро
8
Андрих
Роберт
25
Паласиос
Эксекиэль
19
Диаби
Мусса
10
Демирбай
Керем
7
Паулиньо
Жозе
31
Адли
Амин
Герта
4-2-3-1
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

Герта
Байер Л

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед

24 матча

37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Б
3:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:5
Б
3:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:6
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
4:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
3:3
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 2 0.18
Рихтер Марко 2 0.18
Сердар Суат 2 0.18
Эккеленкамп Юрген 2 0.18
Пёнтек Кшиштоф 1 0.09
Маолида Мизиан 1 0.09
Лукебакио Доди 1 (1) 0.09
Дарида Владимир 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 8 0.73
Вирц Флориан 4 0.36
Диаби Мусса 4 0.36
Андрих Роберт 2 0.18
Демирбай Керем 1 (1) 0.09
Беллараби Карим 1 0.09
Амири Надим 1 0.09
Фримпонг Жереми 0 0
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 3 0
Дарида Владимир 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Сердар Суат 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Боята Дедрик 0 1
Шволов Александер 1 0
Штарк Никлас 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Рихтер Марко 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 6 0
Демирбай Керем 4 0
Баккер Митчел 3 0
Андрих Роберт 1 1
Аларио Лукас 2 0
Та Джонатан 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Вирц Флориан 2 0
Арангис Чарлес 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Инкапье Пьеро 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
4
57%
1
13%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
6%
2
17%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
4
33%
31-45
5
28%
3
25%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
17%
1
8%
76-90

Забито

11
21
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
18%
5
24%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
4
36%
1
5%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
3
27%
3
14%
61-75
1
9%
4
19%
76-90

Пропущено

25
20
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
4%
5
25%
1-15
4
16%
2
10%
16-30
4
16%
6
30%
31-45
6
24%
3
15%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
7
28%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2
Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4 Бабельсберг - Герта 1:3 Нойруппин - Герта 0:7 Герта - СВ Шварц-Рот Нойштадт 16:0
Байер Л
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2
Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 1 1 40 - 11 28
2. Боруссия Д Заявка 11 8 0 3 28 - 17 24
3. Фрайбург Заявка 11 6 4 1 18 - 9 22
4. Унион Берлин 2:1 Заявка 11 5 4 2 17 - 16 19
5. Вольфсбург Заявка 11 6 1 4 12 - 12 19
6. РБ Лейпциг Заявка 11 5 3 3 23 - 11 18
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 24 - 17 18
8. Майнц Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
9. Боруссия М Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 19 - 17 14
11. Кёльн 1:2 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
12. Герта Заявка 11 4 1 6 12 - 24 13
13. Бохум Заявка 11 4 1 6 10 - 18 13
14. Штуттгарт Заявка 11 2 4 5 15 - 20 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
16. Аугсбург Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Арминия Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 7 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Унион Берлин 2:1 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Боруссия М Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Майнц Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
8. Кёльн 1:2 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
9. Бохум Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
10. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
11. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
12. Герта Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
13. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
14. Штуттгарт Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
15. Байер Л Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 6 0 3 3 3 - 10 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 18 - 6 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Вольфсбург Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Унион Берлин 2:1 Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
6. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
7. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
8. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
10. Арминия Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Хоффенхайм Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
12. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. РБ Лейпциг Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Бохум Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
16. Кёльн 1:2 Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
17. Аугсбург Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 0 6 5 - 20 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Герта 6.7% (9)
X 18.7% (25)
Байер Л 74.6% (100)
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Где смотреть матч Герта 1:1 Байер Л онлайн


Прогнозы на матч Герта 1:1 Байер Л

Исход игры
Герта
6.7% (9)
Ничья
18.7% (25)
Байер Л
74.6% (100)
Тотал 2.5
Больше
73.48% (97)
Меньше
26.52% (35)
Обе команды забьют
Да
87.12% (115)
Нет
12.88% (17)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
57.5% (77)
1:1 Ничья
13.4% (18)
0:2 Байер Л
6.7% (9)
1:3 Байер Л
5.2% (7)
2:2 Ничья
5.2% (7)
2:1 Герта
4.5% (6)
0:1 Байер Л
3.7% (5)
1:0 Герта
1.5% (2)
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