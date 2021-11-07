Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Stade du Pairay
41' Желтая карточкаWagane Faye
45' Желтая карточкаСамуаз Матисс
64' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
81' Желтая карточкаМикаутадзе Жорж
30
Диш
Гийом
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кондом Хорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Ход матча
41'
45'
64'
81'
История личных встреч
Серен Юнайтед
Гент
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|5
|0.36
|Микаутадзе Жорж
|5 (1)
|0.36
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.14
|Джаллоу Абли
|2
|0.14
|Fabrice Sambu
|1
|0.07
|Gerald Kilota
|0
|0
|Бернье Антуан
|0
|0
|Ibrahima Cisse1
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|4
|0.29
|Депуатр Лоран
|3
|0.21
|Фортуна Нуриу
|2
|0.14
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.14
|Безус Роман
|2 (1)
|0.14
|Де Сар Жюльен
|2 (1)
|0.14
|Нгадеу Майкл
|1
|0.07
|Бруно Джанни
|1
|0.07
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.07
|Лемайич Дарко
|1
|0.07
|Самуаз Матисс
|1
|0.07
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|3
|1
|Gerald Kilota
|4
|0
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Ibrahima Cisse1
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Yahya Nadrani
|3
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Диш Гийом
|1
|0
|Микаутадзе Жорж
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|3
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Годо Бруно
|2
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Забито
6
16
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Пропущено
17
9
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
8
47%
2
22%
76-90
Забито
16
21
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
2
13%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
5
31%
3
14%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
4
25%
3
14%
76-90
Пропущено
27
15
8 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
7%
5
33%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
5
19%
4
27%
61-75
9
33%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2
Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Ломмель - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Льерс Кемпензонен 0:0 Серен Юнайтед - Дейнзе 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:0
Гент
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3
Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1 Остенде - Гент 1:0 Гент - РФШ Рига 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|10
|1
|3
|33 - 13
|31
|2.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|25 - 17
|27
|3.
|Антверпен
|0:0
|14
|7
|4
|3
|23 - 16
|25
|4.
|Мехелен
|14
|7
|2
|5
|25 - 24
|23
|5.
|Шарлеруа
|14
|6
|5
|3
|25 - 18
|23
|6.
|Андерлехт
|0:0
|14
|5
|7
|2
|27 - 18
|22
|7.
|Эйпен
|14
|6
|3
|5
|24 - 21
|21
|8.
|Генк
|13
|6
|2
|5
|27 - 22
|20
|9.
|Кортрейк
|14
|5
|5
|4
|17 - 16
|20
|10.
|Синт-Трейден
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|11.
|Гент
|14
|5
|3
|6
|21 - 15
|18
|12.
|АХ Лёвен
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|13.
|Стандард
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|14.
|Остенде
|14
|5
|2
|7
|18 - 25
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|5
|6
|22 - 33
|14
|16.
|Серен Юнайтед
|14
|4
|1
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Серкль Брюгге
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|1
|3
|10
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|2.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|3.
|Мехелен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|4.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|5.
|АХ Лёвен
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|6.
|Андерлехт
|0:0
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|8.
|Антверпен
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|10.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|11.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Эйпен
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|11 - 21
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Антверпен
|0:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|4.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Синт-Трейден
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|6.
|Шарлеруа
|7
|3
|3
|1
|14 - 12
|12
|7.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Андерлехт
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|15.
|Гент
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|16.
|АХ Лёвен
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3