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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серен Юнайтед
0:0
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
41' Желтая карточка
Wagane Faye
45' Желтая карточка
Самуаз Матисс
64' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
81' Желтая карточка
Микаутадзе Жорж
90'+4
30
Диш
Гийом
4
Wagane
Faye
20
Yahya
Nadrani
24
Буланже
Бенжамен
21
Marsoni
Sambu
44
Ibrahima
Cisse1
8
Gerald
Kilota
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
88
Мазиз
Юссеф
10
Муандилмаджи
Мариус
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
2
Окуму
Джозеф
18
Самуаз
Матисс
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
13
Де
Сар
Жюльен
14
Кастро-Монтес
Алессио
10
Чакветадзе
Георгий
11
Лемайич
Дарко
34
Тиссудали
Тарик
Серен Юнайтед
3-4-2-1
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Серен Юнайтед
Гент

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 5 0.36
Микаутадзе Жорж 5 (1) 0.36
Муандилмаджи Мариус 2 0.14
Джаллоу Абли 2 0.14
Fabrice Sambu 1 0.07
Gerald Kilota 0 0
Бернье Антуан 0 0
Ibrahima Cisse1 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 4 0.29
Депуатр Лоран 3 0.21
Фортуна Нуриу 2 0.14
Кастро-Монтес Алессио 2 0.14
Безус Роман 2 (1) 0.14
Де Сар Жюльен 2 (1) 0.14
Нгадеу Майкл 1 0.07
Бруно Джанни 1 0.07
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.07
Лемайич Дарко 1 0.07
Самуаз Матисс 1 0.07
Чакветадзе Георгий 0 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
Опери Кристофер 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 3 1
Gerald Kilota 4 0
Мазиз Юссеф 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Ibrahima Cisse1 3 0
Wagane Faye 3 0
Yahya Nadrani 3 0
Джаллоу Абли 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Бернье Антуан 1 0
Поати Морган 1 0
Диш Гийом 1 0
Микаутадзе Жорж 1 0
Zakaria Silini 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 4 0
Де Сар Жюльен 4 0
Нгадеу Майкл 3 0
Болат Синан 2 0
Годо Бруно 2 0
Ханше-Ольсен Андреас 2 0
Овусу Элиша 2 0
Самуаз Матисс 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Номбе Мбойо 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Опери Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Пропущено

17
9
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
8
47%
2
22%
76-90

Забито

16
21
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
2
13%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
5
31%
3
14%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
4
25%
3
14%
76-90

Пропущено

27
15
8 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
7%
5
33%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
5
19%
4
27%
61-75
9
33%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2
Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Ломмель - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Льерс Кемпензонен 0:0 Серен Юнайтед - Дейнзе 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:0
Гент
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3
Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1 Остенде - Гент 1:0 Гент - РФШ Рига 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 10 1 3 33 - 13 31
2. Брюгге 14 7 6 1 25 - 17 27
3. Антверпен 0:0 14 7 4 3 23 - 16 25
4. Мехелен 14 7 2 5 25 - 24 23
5. Шарлеруа 14 6 5 3 25 - 18 23
6. Андерлехт 0:0 14 5 7 2 27 - 18 22
7. Эйпен 14 6 3 5 24 - 21 21
8. Генк 13 6 2 5 27 - 22 20
9. Кортрейк 14 5 5 4 17 - 16 20
10. Синт-Трейден 14 5 3 6 15 - 20 18
11. Гент 14 5 3 6 21 - 15 18
12. АХ Лёвен 14 3 8 3 18 - 22 17
13. Стандард 14 4 5 5 16 - 23 17
14. Остенде 14 5 2 7 18 - 25 17
15. Зульте-Варегем 14 3 5 6 22 - 33 14
16. Серен Юнайтед 14 4 1 9 16 - 27 13
17. Серкль Брюгге 13 2 3 8 14 - 20 9
18. Беерсхот-Вильрейк 14 1 3 10 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 0 2 17 - 6 15
2. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
3. Мехелен 7 4 1 2 14 - 10 13
4. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
5. АХ Лёвен 7 3 3 1 10 - 8 12
6. Андерлехт 0:0 7 3 3 1 19 - 11 12
7. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
8. Антверпен 0:0 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
10. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
11. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
12. Серен Юнайтед 7 3 1 3 11 - 9 10
13. Эйпен 7 2 2 3 10 - 11 8
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 7 1 2 4 11 - 21 5
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Брюгге 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Антверпен 0:0 7 4 1 2 13 - 9 13
4. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
5. Синт-Трейден 7 4 1 2 7 - 7 13
6. Шарлеруа 7 3 3 1 14 - 12 12
7. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
8. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Андерлехт 0:0 7 2 4 1 8 - 7 10
10. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
11. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
13. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
15. Гент 7 1 2 4 5 - 6 5
16. АХ Лёвен 7 0 5 2 8 - 14 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
18. Серен Юнайтед 7 1 0 6 5 - 18 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Матисс Самуас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Wagane Faye получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Буланже Бенжамен уходит с поля. Дель Фабро Дарио выходит вместо него
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серен Юнайтед 0:0 Гент онлайн


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