Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк
24' Желтая карточкаНуу Муса
46' Желтая карточкаМиллар Лиам
70' Желтая карточкаБургер Ваутер
76' Желтая карточкаНдой Дан
82' Желтая карточкаАти-Зиги Лоуренс
0:1
87' ГолЙуан Элье
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
17
Миллар
Лиам
10
Кабрал
Артур
3
Нуу
Муса
23
Фазлии
Бетим
33
Шмидт
Исаак
11
Дуа
Квадво
20
Йуан
Элье
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Дуа КвадвоНападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Руис ВикторПолузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
24'
46'
70'
76'
82'
87'
0:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 7
-
8 Угловые 8
-
4 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 9
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Базель
Санкт-Галлен
32 матча
90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.6%
31.3%
3.1%
21 победа 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.1%
25%
25 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
53 матча
54.7%
20.8%
24.5%
29 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
39.6%
43.4%
17%
21 победа 23 ничьи 9 побед
Второй тайм
47.2%
34%
18.8%
25 побед 18 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|13 (2)
|1
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.31
|Жегрова Эдон
|2
|0.15
|Миллар Лиам
|2
|0.15
|Ндой Дан
|2
|0.15
|Касами Пайтим
|1
|0.08
|Штокер Валентин
|1
|0.08
|Лопес Серхио
|1
|0.08
|Фрай Фабиан
|1
|0.08
|Джюмарт Эрай
|1
|0.08
|Паласиос Матиас
|0
|0
|Малес Дариан
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йуан Элье
|5
|0.38
|Дуа Квадво
|3 (1)
|0.23
|Руис Виктор III
|2 (1)
|0.15
|Люхингер Николас
|2
|0.15
|Диаките Усман
|2
|0.15
|Гийемено Джереми
|2
|0.15
|Бабич Борис
|1
|0.08
|Кемптер Михаэль
|1
|0.08
|Alessio Besio
|0
|0
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|Шуберт Фабиан
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касами Пайтим
|3
|0
|Джака Таулант
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Бургер Ваутер
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Фрай Фабиан
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Ндой Дан
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Лопес Серхио
|1
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
|Тавареш Томаш
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|6
|0
|Йуан Элье
|4
|1
|Гийемено Джереми
|3
|1
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Люхингер Николас
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Нуу Муса
|2
|0
|Alessio Besio
|2
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
17%
1
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
2
22%
31-45
4
22%
3
33%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
1
6%
1
11%
76-90
Пропущено
6
16
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
19%
1-15
1
17%
5
31%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
4
67%
2
13%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
9%
3
27%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
6
60%
76-90
Забито
29
20
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
4
14%
4
20%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
7
24%
3
15%
46-60
5
17%
5
25%
61-75
3
10%
3
15%
76-90
Пропущено
12
26
2 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
1
8%
4
15%
1-15
1
8%
6
23%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
3
25%
5
19%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
5
42%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0
Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Schоеnenwerd-Niedergоеsgen - Базель 0:7 Базель - Уйпешт 4:0 Базель - Серветт 5:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1
Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Альтах - Санкт-Галлен 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|13
|7
|5
|1
|29 - 12
|26
|2.
|Цюрих
|13
|7
|4
|2
|31 - 24
|25
|3.
|Янг Бойз
|12
|6
|4
|2
|29 - 14
|22
|4.
|Лугано
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|5.
|Грасcхоппер
|13
|4
|6
|3
|23 - 19
|18
|6.
|Сьон
|13
|4
|3
|6
|16 - 27
|15
|7.
|Санкт-Галлен
|13
|4
|3
|6
|19 - 27
|15
|8.
|Серветт
|13
|3
|3
|7
|20 - 28
|12
|9.
|Люцерн
|13
|1
|7
|5
|17 - 23
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|13
|1
|5
|7
|15 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|2.
|Цюрих
|6
|4
|2
|0
|17 - 9
|14
|3.
|Грасcхоппер
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|4.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Лугано
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|Сьон
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|8.
|Серветт
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|9.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|10.
|Люцерн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|2.
|Янг Бойз
|7
|3
|2
|2
|19 - 10
|11
|3.
|Цюрих
|7
|3
|2
|2
|14 - 15
|11
|4.
|Лугано
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|5.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|8
|6.
|Грасcхоппер
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|0
|5
|8 - 17
|6
|8.
|Серветт
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|9.
|Люцерн
|6
|0
|5
|1
|7 - 10
|5
|10.
|Лозанна-Спорт
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2