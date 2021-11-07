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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Базель
0:1
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
24' Желтая карточка
Нуу Муса
46' Желтая карточка
Миллар Лиам
70' Желтая карточка
Бургер Ваутер
76' Желтая карточка
Ндой Дан
82' Желтая карточка
Ати-Зиги Лоуренс
0:1
87' Гол
Йуан Элье
90'+5
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
6
Джига
Нассер
21
Пельмар
Анди
28
Петретта
Рауль
7
Касами
Пайтим
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
14
Штокер
Валентин
17
Миллар
Лиам
10
Кабрал
Артур
1
Ати-Зиги
Лоуренс
15
Euclides
Cabral
3
Нуу
Муса
6
Стильхарт
Базиль
25
Траоре
Бубакар
23
Фазлии
Бетим
16
Гёртлер
Лукас
33
Шмидт
Исаак
55
Диррассуба
Салифу
11
Дуа
Квадво
20
Йуан
Элье
Базель
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

Ход матча

24'
 
Нуу Муса
46'
Миллар Лиам
 
58'
Малес Дариан
Штокер Валентин
 
58'
Бургер Ваутер
Фрай Фабиан
 
61'
 
Руис Виктор
Шмидт Исаак
68'
 
Гийемено Джереми
Дуа Квадво
69'
 
Alessio Besio
Диррассуба Салифу
70'
Бургер Ваутер
 
76'
Ндой Дан
 
82'
Паласиос Матиас
Ндой Дан
 
82'
 
Ати-Зиги Лоуренс
87'
 
Patrick Sutter
Траоре Бубакар
87'
0:1
Йуан Элье
(Руис Виктор III)
88'
Фернандеш Желсон II
Миллар Лиам
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 8
  • 4 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 9
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Базель
Санкт-Галлен

32 матча

90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.6%
31.3%
3.1%
21 победа 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.1%
25%
25 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

53 матча

54.7%
20.8%
24.5%
29 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

39.6%
43.4%
17%
21 победа 23 ничьи 9 побед

Второй тайм

47.2%
34%
18.8%
25 побед 18 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:3
С
0:5
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
0:3
С
1:1
С
1:3
С
1:2
С
2:4
С
0:2
С
3:0
С
2:1
С
4:1
С
0:3
С
1:0
С
1:3
ТМК
2:4
С
0:7
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
4:3
КШ
1:3
SC
0:0
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
0:2
С
0:3
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
ТМС
2:3
ТМС
3:3
С
0:0
С
3:0
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
2:4
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 13 (2) 1
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.31
Жегрова Эдон 2 0.15
Миллар Лиам 2 0.15
Ндой Дан 2 0.15
Касами Пайтим 1 0.08
Штокер Валентин 1 0.08
Лопес Серхио 1 0.08
Фрай Фабиан 1 0.08
Джюмарт Эрай 1 0.08
Паласиос Матиас 0 0
Малес Дариан 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йуан Элье 5 0.38
Дуа Квадво 3 (1) 0.23
Руис Виктор III 2 (1) 0.15
Люхингер Николас 2 0.15
Диаките Усман 2 0.15
Гийемено Джереми 2 0.15
Бабич Борис 1 0.08
Кемптер Михаэль 1 0.08
Alessio Besio 0 0
Гёртлер Лукас 0 0
Шуберт Фабиан 0 0
Траоре Бубакар 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касами Пайтим 3 0
Джака Таулант 3 0
Петретта Рауль 3 0
Бургер Ваутер 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Фрай Фабиан 2 0
Миллар Лиам 2 0
Ндой Дан 2 0
Штокер Валентин 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Лопес Серхио 1 0
Кинтилья Хорди 1 0
Пельмар Анди 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Тавареш Томаш 1 0
Кабрал Артур 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 6 0
Йуан Элье 4 1
Гийемено Джереми 3 1
Фазлии Бетим 2 1
Люхингер Николас 3 0
Стильхарт Базиль 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Нуу Муса 2 0
Alessio Besio 2 0
Руис Виктор III 1 0
Траоре Бубакар 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
17%
1
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
2
22%
31-45
4
22%
3
33%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
1
6%
1
11%
76-90

Пропущено

6
16
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
19%
1-15
1
17%
5
31%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
4
67%
2
13%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
9%
3
27%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
6
60%
76-90

Забито

29
20
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
4
14%
4
20%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
7
24%
3
15%
46-60
5
17%
5
25%
61-75
3
10%
3
15%
76-90

Пропущено

12
26
2 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
1
8%
4
15%
1-15
1
8%
6
23%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
3
25%
5
19%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
5
42%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0
Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Schоеnenwerd-Niedergоеsgen - Базель 0:7 Базель - Уйпешт 4:0 Базель - Серветт 5:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1
Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Альтах - Санкт-Галлен 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 13 7 5 1 29 - 12 26
2. Цюрих 13 7 4 2 31 - 24 25
3. Янг Бойз 12 6 4 2 29 - 14 22
4. Лугано 12 6 2 4 17 - 14 20
5. Грасcхоппер 13 4 6 3 23 - 19 18
6. Сьон 13 4 3 6 16 - 27 15
7. Санкт-Галлен 13 4 3 6 19 - 27 15
8. Серветт 13 3 3 7 20 - 28 12
9. Люцерн 13 1 7 5 17 - 23 10
10. Лозанна-Спорт 13 1 5 7 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 2 1 18 - 6 14
2. Цюрих 6 4 2 0 17 - 9 14
3. Грасcхоппер 7 3 3 1 16 - 11 12
4. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Лугано 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Санкт-Галлен 6 2 3 1 11 - 10 9
7. Сьон 6 2 1 3 7 - 9 7
8. Серветт 7 2 1 4 12 - 15 7
9. Лозанна-Спорт 7 1 3 3 9 - 15 6
10. Люцерн 7 1 2 4 10 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 3 3 0 11 - 6 12
2. Янг Бойз 7 3 2 2 19 - 10 11
3. Цюрих 7 3 2 2 14 - 15 11
4. Лугано 6 3 0 3 9 - 8 9
5. Сьон 7 2 2 3 9 - 18 8
6. Грасcхоппер 6 1 3 2 7 - 8 6
7. Санкт-Галлен 7 2 0 5 8 - 17 6
8. Серветт 6 1 2 3 8 - 13 5
9. Люцерн 6 0 5 1 7 - 10 5
10. Лозанна-Спорт 6 0 2 4 6 - 13 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Нуу Муса получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Базель 0:1 Санкт-Галлен онлайн


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