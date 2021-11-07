Замена в составе "Ахмата": вместо Евгения Харина на поле вышел Лечи Садулаев.

Удар Уткина справа с двадцати метров в ближний угол Нигматуллин сумел отразить в прыжке.

Тимофеев с двенадцати метров пробил в перекладину.

69' Замена в составе "Ахмата": вместо Владислава Карапузова на поле вышел Артём Архипов.

68' Харин справа вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Нигматуллина.

67' Конате переправлял мяч в дальний угол после прострела Богосаваца слева. Нигматуллин растянулся на газоне и забрал мяч в руки.

66' "Ахмат" старается прибавить в движении, а гости начинают плотнее играть с соперниками, не давая принимать мяч.

65' Подача Харина слева получилась в руки Нигматуллину.

64' Уткин справа навесил на Конате, который головой пробил точно в Нигматуллина.

63' Косарев слева навесил на Берковского, который грудью не смог сделать себе скидку.

62' Конате со смещением вправо вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил выше ворот.

61' Коновалов у центрального круга сбил Каккоева.

60' Берковский справа навесил в руки Шелии.

58' Прострел Ткачука слева к воротам заблокировал Семёнов.

57' Косарев с двадцати метров пробил выше ворот.

55' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

КОСАРЕВ!!! Ткачук слева вывел к воротам Косарева, который пробил под рукой Шелии в дальний угол.

54' У Конате справа не получилась подача с разворота. Мяч улетел за ворота.

53' Замена в составе "Нижнего Новгорода": вместо Бекима Балая на поле вышел Кирилл Косарев.

52' Каккоев сделал неточный пас направо на Пенчикова.

51' Тимофееву потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.

50' Уткин слева вывел к воротам Тимофеева, который промедлил с ударом. Юлдошев выбил мяч у Артёма.

49' Быстров заставил пробежаться Шелию за пределы штрафной площади, чтобы передачу Марата не перехватил Балай.

48' Карапузхов с двадцати двух метров пробил правее ворот.

47' В перерыве в составе "Нижнего Новгорода" произошла замена: вместо Кирилла Гоцука на поле вышел Иван Миладинович.