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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ахмат
1:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Нижний Новгород
0'
15' Желтая карточка
Коновалов Игорь
38' Желтая карточка
Калинский Николай
1:0
40' Гол
Конате Мохамед
1:1
55' Гол
Косарев Кирилл
72'
1:1. Кирилл Косарев
1:0. Мохамед Конате
88
Шелия
Гиорги
96
Быстров
Марат
15
Семёнов
Андрей
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
94
Тимофеев
Артём
11
Коновалов
Игорь
77
Карапузов
Владислав
47
Уткин
Даниил
59
Харин
Евгений
13
Конате
Мохамед
II
25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
24
Гоцук
Кирилл
4
Кечкеш
Акош
23
Пенчиков
Даниил
37
Шарипов
Альберт
78
Калинский
Николай
6
Юлдошев
Иброгимхалил
88
Берковский
Илья
31
Ткачук
Денис
19
Балай
Беким
Ахмат
4-2-3-1
Нижний Новгород
3-4-2-1

Ход матча

15'
Коновалов Игорь
 
38'
 
Калинский Николай
40'
Конате Мохамед
(Харин Евгений)
1:0
46'
 
Миладинович Иван
Гоцук Кирилл
52'
 
Косарев Кирилл
Балай Беким
55'
1:1
Косарев Кирилл
66'
Архипов Артём
Карапузов Владислав
 
66'
Садулаев Лечи
Харин Евгений
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 274 Количество точных передач 134
  • 86 Точность передач, % 78
  • 73 Владение мячом, % 27
  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 274 Количество точных передач 134
  • 86 Точность передач, % 78
  • 73 Владение мячом, % 27

История личных встреч

Ахмат
Нижний Новгород

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 4 0.29
Уткин Даниил 3 0.21
Коновалов Игорь 2 (1) 0.14
Себаи Сенин 1 0.07
Карапузов Владислав 1 0.07
Лысцов Виталий 1 0.07
Янку Габриэль 1 0.07
Бериша Бернард 0 0
Харин Евгений 0 0
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 3 (1) 0.21
Козлов Алексей 3 0.21
Гоцук Кирилл 2 0.14
Горбунов Игорь 2 0.14
Сулейманов Тимур 1 0.07
Кечкеш Акош 1 0.07
Косарев Кирилл 1 0.07
Берковский Илья 1 0.07
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 5 1
Харин Евгений 2 1
Уциев Ризван 3 0
Лысцов Виталий 3 0
Коновалов Игорь 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Семёнов Андрей 2 0
Полярус Артём 2 0
Тимофеев Артём 2 0
Уткин Даниил 2 0
Быстров Марат 2 0
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Себаи Сенин 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас 3 1
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Сулейманов Тимур 4 0
Ткачук Денис 3 0
Нигматуллин Артур 2 0
Горбунов Игорь 2 0
Сапета Александр 1 0
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Балай Беким 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
2
33%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
5
36%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
3
21%
5
33%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
12%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
5
29%
29%
6
30%
31-45
5
29%
29%
4
20%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
3
18%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0
Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2 Ахмат - Тамбов 3:1
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Рубин - Нижний Новгород 2:1 Томь - Нижний Новгород 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 9 3 2 34 - 16 30
2. Сочи Заявка 14 9 0 5 24 - 16 27
3. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 22 - 16 26
4. Локомотив Москва 1:1 Заявка 14 6 7 1 20 - 13 25
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 2 5 18 - 14 23
6. Крылья Советов Заявка 14 7 1 6 19 - 16 22
7. Краснодар Заявка 14 6 3 5 22 - 13 21
8. Рубин Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
10. Ахмат 1:1 Заявка 14 5 1 8 13 - 20 16
11. Ростов Заявка 14 4 4 6 25 - 25 16
12. Нижний Новгород 1:1 Заявка 14 4 3 7 15 - 22 15
13. Уфа Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
15. Химки Заявка 14 2 6 6 11 - 22 12
16. Урал Заявка 14 2 5 7 5 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Сочи Заявка 6 5 0 1 15 - 5 15
3. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Локомотив Москва 1:1 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
6. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
7. Спартак Москва 1:1 Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Крылья Советов Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
9. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Ахмат 1:1 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Ростов Заявка 7 2 1 4 14 - 13 7
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород 1:1 Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва 1:1 Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Нижний Новгород 1:1 Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
4. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
5. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
6. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва 1:1 Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат 1:1 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
15. Химки Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Второй тайм
  • Гол в свои ворота
    72'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    !!!
  • Штанга
    72'
    Тимофеев с двенадцати метров пробил в перекладину.
  • Опасный момент
    71'
    Удар Уткина справа с двадцати метров в ближний угол Нигматуллин сумел отразить в прыжке.
  • Угловой
    71'
    Угловой удар исполнили хозяева. Нижегородцы вынесли мяч из штрафной площади.
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Ахмата": вместо Евгения Харина на поле вышел Лечи Садулаев.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Ахмата": вместо Владислава Карапузова на поле вышел Артём Архипов.
  • Опасный момент
    68'
    Харин справа вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Нигматуллина.
  • Опасный момент
    67'
    Конате переправлял мяч в дальний угол после прострела Богосаваца слева. Нигматуллин растянулся на газоне и забрал мяч в руки.
  • 66'
    "Ахмат" старается прибавить в движении, а гости начинают плотнее играть с соперниками, не давая принимать мяч.
  • 65'
    Подача Харина слева получилась в руки Нигматуллину.
  • 64'
    Уткин справа навесил на Конате, который головой пробил точно в Нигматуллина.
  • 63'
    Косарев слева навесил на Берковского, который грудью не смог сделать себе скидку.
  • 62'
    Конате со смещением вправо вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    61'
    Коновалов у центрального круга сбил Каккоева.
  • 60'
    Берковский справа навесил в руки Шелии.
  • 58'
    Прострел Ткачука слева к воротам заблокировал Семёнов.
  • 57'
    Косарев с двадцати метров пробил выше ворот.
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    КОСАРЕВ!!! Ткачук слева вывел к воротам Косарева, который пробил под рукой Шелии в дальний угол.
  • 54'
    У Конате справа не получилась подача с разворота. Мяч улетел за ворота.
  • Замена
    53'
    Замена в составе "Нижнего Новгорода": вместо Бекима Балая на поле вышел Кирилл Косарев.
  • 52'
    Каккоев сделал неточный пас направо на Пенчикова.
  • Травма, повреждение
    51'
    Тимофееву потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.
  • 50'
    Уткин слева вывел к воротам Тимофеева, который промедлил с ударом. Юлдошев выбил мяч у Артёма.
  • 49'
    Быстров заставил пробежаться Шелию за пределы штрафной площади, чтобы передачу Марата не перехватил Балай.
  • 48'
    Карапузхов с двадцати двух метров пробил правее ворот.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Нижнего Новгорода" произошла замена: вместо Кирилла Гоцука на поле вышел Иван Миладинович.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Грозном!
  • Первый тайм
  • Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.
  • Перерыв
    Перерыв! "Ахмат" - "Нижний Новгород" - 1:0.
  • 45'
    Быстров справа прорвался к воротам и прострелил в центр. Нигматуллин сыграл на перехвате и забрал мяч в руки.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Безбородов в первом тайме.
  • 45'
    "Ахмат" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля.
  • 44'
    Уткин сделал пас налево в штрафную площадь, а Богосавац рывка вперёд не сделал.
  • Фол, нарушение
    43'
    Харин на чужой половине поля сбил Пенчикова.
  • 42'
    Нигматуллин выскочил за пределы штрафной площади и сыграл головой, прерывая заброс верхом на Конате.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    КОНАТЕ!!! После паса пяткой от Конате Харин слева выскочил к воротам и сделал обратную передачу в центр на Мохамеда. Нападающий "Ахмата" открыл счёт в матче.
  • Желтая карточка
    38'
    Калинский на фланге ударил ногой Коновалова и получил жёлтую карточку.
  • Травма, повреждение
    36'
    Берковский коленом попал по лицу Богосавацу, игравшему в подкате в центре поля.
  • 35'
    Гоцук с пятнадцати метров в касание пробил выше ворот.
  • 34'
    Калинский справа со штрафного навесил на дальнюю штангу, где у Гоцука не получилась адресная скидка.
  • Угловой
    33'
    Вторая подача Калинского от углового флага последовала в центр штрафной площади. Опасный удар по воротам Берковского блокирует Тимофеев.
  • Угловой
    32'
    Калинский от углового флага навесил к ближней штанге, где Конате выбил мяч за пределы поля.
  • Опасный момент
    31'
    Богосавац слева прострелил на Конате, который с десяти метров пробил рядом с ближней штангой.
  • Фол, нарушение
    30'
    Юлдошев на фланге сбил Карапузова.
  • Травма, повреждение
    28'
    Шарипову медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Фол, нарушение
    27'
    Уткин на чужой половине поля грубо сыграл против Шарипова.
  • 26'
    Хозяева много времени проводят у чужой штрафной площади, но с угрозами воротам пока не складывается.
  • 25'
    После навеса справа Харин головой пробил под перекладину. Мяч летел медленно, и Нигматуллин уверенно забрал его в руки.
  • 24'
    Удар Карапузова справа с восемнадцати метров пришёлся в Гоцука.
  • 22'
    Дальний удар Тимофеева получился неточным.
  • 21'
    Прострел Харина слева к воротам заблокировал Шарипов.
  • 20'
    Подача Шарипова справа в штрафную площадь не получилась точной.
  • Фол, нарушение
    18'
    Нижич на фланге толкнул в спину Берковского.
  • 17'
    Карапузов справа навесил на Конате, который головой пробил точно в Нигматуллина.
  • 16'
    Нигматуллин выскочил за пределы штрафной площади и принял на себя удар Карапузова.
  • Желтая карточка
    15'
    Коновалов в центральном круге ударил по ногам Балая и получил жёлтую карточку.
  • 14'
    Ткачук слева с линии штрафной площади пробил выше ворот.
  • 12'
    Коновалов не смог добраться до мяча после длинного заброса вперёд по левому флангу от Богосаваца.
  • 11'
    Уткин на чужой половине поля руками завалил на газон Юлдошева.
  • Фол, нарушение
    10'
    Юлдошев на фланге придержал руками Карапузова.
  • 9'
    Ткачук слева прошёл вперёд и исполнил безадресную подачу к дальней штанге.
  • 8'
    Карапузову справа не удалось доставить мяч в штрафную площадь. "Ахмат" активно проводит стартовые минуты, практически не покидая чужую половину поля.
  • 7'
    У Богосаваца слева не прошла передача в центр штрафной площади на Конате.
  • Офсайд
    6'
    Балай оказался в офсайде.
  • Офсайд
    5'
    Богосавац на правом фланге забежал в офсайд
  • 4'
    Удар Тимофеева заблокирован, а Уткин с  пятнадцати метров пробил низом в Нигматуллина.
  • 3'
    Конате слева из пределов штрафной площади пробил намного выше ворот.
  • 2'
    "Ахмат" играет в зелёно-белой форме, "Нижний Новгород" - в синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Ахмат-Арене"!
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Конате Мохамед II бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Калинский Николай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Коновалов Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Ахмат 1:1 Нижний Новгород онлайн


Прогнозы на матч Ахмат 1:1 Нижний Новгород

Исход игры
Ахмат
70.2% (99)
Ничья
22% (31)
Нижний Новгород
7.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
34.85% (46)
Меньше
65.15% (86)
Обе команды забьют
Да
56.82% (75)
Нет
43.18% (57)
Популярный счёт
1:0 Ахмат
33.3% (47)
2:1 Ахмат
27% (38)
1:1 Ничья
20.6% (29)
2:0 Ахмат
5.7% (8)
1:2 Нижний Новгород
2.8% (4)
1:3 Нижний Новгород
1.4% (2)
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