  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ахмат
 
Позже

Стадион:
Нижний Новгород

История личных встреч

Ахмат
Нижний Новгород

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 3 0.23
Конате Мохамед II 3 0.23
Коновалов Игорь 2 (1) 0.15
Себаи Сенин 1 0.08
Карапузов Владислав 1 0.08
Лысцов Виталий 1 0.08
Янку Габриэль 1 0.08
Бериша Бернард 0 0
Харин Евгений 0 0
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 3 (1) 0.23
Козлов Алексей 3 0.23
Гоцук Кирилл 2 0.15
Горбунов Игорь 2 0.15
Сулейманов Тимур 1 0.08
Кечкеш Акош 1 0.08
Берковский Илья 1 0.08
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 5 1
Харин Евгений 2 1
Уциев Ризван 3 0
Лысцов Виталий 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Семёнов Андрей 2 0
Полярус Артём 2 0
Тимофеев Артём 2 0
Коновалов Игорь 2 0
Уткин Даниил 2 0
Быстров Марат 2 0
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Себаи Сенин 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас 3 1
Гоцук Кирилл 4 0
Сулейманов Тимур 4 0
Ткачук Денис 3 0
Калинский Николай 3 0
Нигматуллин Артур 2 0
Горбунов Игорь 2 0
Сапета Александр 1 0
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Балай Беким 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
2
33%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
5
36%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
3
21%
5
33%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
12%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
5
29%
29%
6
30%
31-45
5
29%
29%
4
20%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
3
18%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0
Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2 Ахмат - Тамбов 3:1
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Рубин - Нижний Новгород 2:1 Томь - Нижний Новгород 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 9 2 2 34 - 16 29
2. Локомотив Москва Заявка 13 6 6 1 19 - 12 24
3. Сочи Заявка 13 8 0 5 20 - 15 24
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. ЦСКА Москва Заявка 13 7 2 4 17 - 10 23
6. Краснодар Заявка 13 6 3 4 22 - 12 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
8. Рубин Заявка 13 5 4 4 17 - 14 19
9. Спартак Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
10. Ахмат Заявка 13 5 0 8 12 - 19 15
11. Нижний Новгород Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
12. Ростов Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
13. Уфа Заявка 13 3 4 6 14 - 19 13
14. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 15 - 26 12
15. Химки Заявка 13 2 6 5 11 - 19 12
16. Урал Заявка 13 2 4 7 5 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
3. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
6. Спартак Москва Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Арсенал Тула Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
11. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
3. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 7 2 5 0 8 - 6 11
5. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
6. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
7. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
14. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2021, осталось 2 дня 11 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Ахмат 57.1% (24)
    X 33.3% (14)
    Нижний Новгород 9.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Нижний Новгород
    1.92
    3.55
    5.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ахмат - Нижний Новгород онлайн


    Прогнозы на матч Ахмат - Нижний Новгород

    Исход игры
    Ахмат
    57.1% (24)
    Ничья
    33.3% (14)
    Нижний Новгород
    9.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.1% (16)
    Меньше
    61.9% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    69.05% (29)
    Нет
    30.95% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (13)
    1:0 Ахмат
    28.6% (12)
    2:1 Ахмат
    28.6% (12)
    1:2 Нижний Новгород
    4.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     