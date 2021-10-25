Россия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
История личных встреч
Ахмат
Нижний Новгород
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|3
|0.23
|Конате Мохамед II
|3
|0.23
|Коновалов Игорь
|2 (1)
|0.15
|Себаи Сенин
|1
|0.08
|Карапузов Владислав
|1
|0.08
|Лысцов Виталий
|1
|0.08
|Янку Габриэль
|1
|0.08
|Бериша Бернард
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|3 (1)
|0.23
|Козлов Алексей
|3
|0.23
|Гоцук Кирилл
|2
|0.15
|Горбунов Игорь
|2
|0.15
|Сулейманов Тимур
|1
|0.08
|Кечкеш Акош
|1
|0.08
|Берковский Илья
|1
|0.08
|Эннин Ричи
|0
|0
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|5
|1
|Харин Евгений
|2
|1
|Уциев Ризван
|3
|0
|Лысцов Виталий
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Семёнов Андрей
|2
|0
|Полярус Артём
|2
|0
|Тимофеев Артём
|2
|0
|Коновалов Игорь
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Швец Антон
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Себаи Сенин
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас
|3
|1
|Гоцук Кирилл
|4
|0
|Сулейманов Тимур
|4
|0
|Ткачук Денис
|3
|0
|Калинский Николай
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Сапета Александр
|1
|0
|Козлов Алексей
|1
|0
|Синицын Андрей
|1
|0
|Балай Беким
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
2
33%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
5
36%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
3
21%
5
33%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
12%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
5
29%
29%
6
30%
31-45
5
29%
29%
4
20%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
3
18%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0
Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2 Ахмат - Тамбов 3:1
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Рубин - Нижний Новгород 2:1 Томь - Нижний Новгород 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|34 - 16
|29
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|19 - 12
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|20 - 15
|24
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 10
|23
|6.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 12
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 16
|19
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 19
|15
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|12.
|Ростов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|13.
|Уфа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 19
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|5 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|3.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|5.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Нижний Новгород
Исход игры
Ахмат
57.1% (24)
Ничья
33.3% (14)
Нижний Новгород
9.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (16)
Меньше
61.9% (26)
Обе команды забьют
Да
69.05% (29)
Нет
30.95% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (13)
1:0 Ахмат
28.6% (12)
2:1 Ахмат
28.6% (12)
1:2 Нижний Новгород
4.8% (2)
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