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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
1:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Локомотив Москва
0'
11' Желтая карточка
Литвинов Руслан
0:1
23' Гол
Керк Джирано
26' Желтая карточка
Марадишвили Константин
29' Желтая карточка
Куликов Даниил
35' Вторая желтая карточка
Литвинов Руслан
36' Желтая карточка
Соболев Александр
36' Желтая карточка
Бакаев Зелимхан
45' Желтая карточка
Керк Джирано
55' Желтая карточка
Живоглядов Дмитрий
1:1
64' Гол
Умяров Наиль
68'
Литвинов получает вторую желтую ...
0:1. Гирано Керк
57
Селихов
Александр
3
Кофрие
Максимилиано
29
Кутепов
Илья
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
68
Литвинов
Руслан
47
Зобнин
Роман
6
Айртон
Лукас
22
Игнатов
Михаил
24
Промес
Куинси
7
Соболев
Александр
Сергеевич
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
6
Баринов
Дмитрий
16
Едвай
Тин
24
Ненахов
Максим
17
Жемалетдинов
Рифат
5
Марадишвили
Константин
69
Куликов
Даниил
25
Камано
Франсуа
7
Керк
Джирано
9
Смолов
Фёдор
Спартак Москва
3-4-2-1
Локомотив Москва
4-4-2

История личных встреч

Спартак Москва
Локомотив Москва

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

31 матч

45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.5%
48.4%
16.1%
11 побед 15 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КПП
1:1
ПЛ
0:3
КПП
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:4
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 4 0.29
Промес Куинси 3 0.21
Соболев Александр Сергеевич 2 (1) 0.14
Зобнин Роман 2 0.14
Джикия Георгий 1 0.07
Жиго Самуэль 1 0.07
Литвинов Руслан 1 0.07
Умяров Наиль 1 0.07
Айртон Лукас 1 0.07
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (1) 0.5
Жемалетдинов Рифат 5 0.36
Камано Франсуа 2 0.14
Керк Джирано 1 0.07
Лисакович Виталий 1 0.07
Едвай Тин 1 0.07
Марадишвили Константин 1 0.07
Рыбус Мацей 0 0
Куликов Даниил 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Миранчук Антон 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Бека Алексис 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 6 0
Бакаев Зелимхан 4 0
Жиго Самуэль 4 0
Рассказов Николай 4 0
Кофрие Максимилиано 2 1
Литвинов Руслан 2 1
Джикия Георгий 3 0
Мозес Виктор 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Умяров Наиль 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Айртон Лукас 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 5 2
Рыбус Мацей 4 0
Кастро Пабло 4 0
Куликов Даниил 4 0
Бека Алексис 4 0
Камано Франсуа 3 0
Марадишвили Константин 3 0
Гилерме Маринато 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Едвай Тин 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Керк Джирано 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
5
45%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
40%
3
50%
76-90

Забито

15
18
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
33%
6
33%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
6
33%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1
Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Ростов 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 9 3 2 34 - 16 30
2. Сочи Заявка 14 9 0 5 24 - 16 27
3. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 22 - 16 26
4. Локомотив Москва 1:1 Заявка 14 6 7 1 20 - 13 25
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 2 5 18 - 14 23
6. Крылья Советов Заявка 14 7 1 6 19 - 16 22
7. Краснодар Заявка 14 6 3 5 22 - 13 21
8. Рубин Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
10. Ахмат 1:1 Заявка 14 5 1 8 13 - 20 16
11. Ростов Заявка 14 4 4 6 25 - 25 16
12. Нижний Новгород 1:1 Заявка 14 4 3 7 15 - 22 15
13. Уфа Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
15. Химки Заявка 14 2 6 6 11 - 22 12
16. Урал Заявка 14 2 5 7 5 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Сочи Заявка 6 5 0 1 15 - 5 15
3. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Локомотив Москва 1:1 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
6. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
7. Спартак Москва 1:1 Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Крылья Советов Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
9. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Ахмат 1:1 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Ростов Заявка 7 2 1 4 14 - 13 7
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород 1:1 Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва 1:1 Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Нижний Новгород 1:1 Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
4. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
5. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
6. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва 1:1 Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат 1:1 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
15. Химки Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Второй тайм
  • 69'
    Керк качает головой в середине поля. В перерыве матча он в интервью заявил, что "Локомотив" полностью контролирует эту игру. Но во втором тайме этим даже и не пахнет.
  • 68'
    Очень интересно, как будет развиваться игра в дальнейшем. Продолжит ли "Спартак" играть активно в атаку? Силёнок может не хватить "красно-белым" до финального свистка.
  • Описание гола
    66'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Наиль Умяров!!!
    "Спартак" добивается всё-таки своего. "Железнодорожники" недалеко выбили мяч после подачи углового, и Умяров классно пробил с подбора точно в левый нижний угол.
  • Опасный момент
    65'
    ОПАСНО! Айртон протащил мяч на левый край штрафной площади, откуда мощно пробивал по воротам, и мяч рикошетом от Едвая едва не попал в "девятку", но обошлось для гостей.
  • 64'
    Мурило сразу же занимает привычную для себя позицию в центре обороны, а Баринов выдвигается выше - в опорную зону. Тактическая схема "Локомотива" не меняется.
  • Замена
    63'
    Первая замена в составе "Локомотива": вместо Константина Марадишвили на поле вышел Мурило.
  • 62'
    Промес с левого фланга со штрафного удара выполнил плохую подачу, стараясь забросить игровой снаряд на дальнюю штангу. Такой навес был максимально удобен для Гилерме, который и сработал на выходе.
  • Фол, нарушение
    61'
    Живоглядов на правом фланге обороны сфолил против Соболева. Спартаковцы снова негодуют, считая, что арбитр должен выровнять составы.
  • Травма, повреждение
    60'
    Ненахов с Мозесом жёстко столкнулись в борьбе за высоко летящий мяч, и теперь обоим футболистам необходимо оказать медицинскую помощь.
  • Угловой
    59'
    Горячо было в штрафной площади "Локомотива" после подачи углового с левого фланга, но дело закончилось зафиксированным фолом со стороны Зобнина. Роман негодует, считая, что не нарушал правила.
  • Фол, нарушение
    58'
    Соболев теперь заработал штрафной удар на правом фланге атаки хозяев поля. Подача следовала в район линии вратарской площади, но Едваю там удалось головой выбить мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    57'
    Левым краем в контратаку рвался Промес, и не успевающий за соперником Живоглядов с помощью рук повалил соперника на землю, за что получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    56'
    Смолов пробивал по воротам с дальней дистанции. Селихов с первой попытки не сумел поймать мяч, но обошлось всё без больших неприятностей для "Спартака".
  • 55'
    Плохо пробил Смолов, попав в "стенку", и тут же пошла контратака "Спартака" левым флангом, откуда Промес выполнял прострельную передачу в центр штрафной площади, но защитники "Локо" вынесли мяч в аут.
  • Фол, нарушение
    54'
    Жемалетдинова Умяров остановил нарушением правил метрах в 32 от ворот хозяев поля. Такое ощущение, что Смолов собирается наносить прямой удар с этого штрафного удара.
  • Фол, нарушение
    53'
    В середине поля теперь Ненахов нарушил правила. Очень много свистков мы слышим в первую десятиминутку первого тайма. Но грубости на поле при этом нет.
  • Фол, нарушение
    52'
    Смолов теперь пасовал к левому краю чужой штрафной площади на забегание Камано, но тот проиграл скоростной забег Кофрие, и в итоге смог лишь нарушить правила против защитника.
  • Офсайд
    51'
    Попытка ответной атаки "железнодорожников" также закончилась свистком арбитра, который зафиксировал офсайд у Смолова.
  • Офсайд
    50'
    А теперь длиннющий пас следовал на левый край штрафной площади гостей, но Промес там не успел к мячу, да ещё и у голландца зафиксировано положение "вне игры".
  • Фол, нарушение
    49'
    Живоглядов подключался в атаку по своему правого фланга, но до мяча не добрался, в итоге нарушив правила против Промеса.
  • 48'
    Вялый прессинг показывают спартаковцы на стартовых минутах второго тайма, который вряд ли может спровоцировать грубую ошибку одного из защитников "Локо".
  • Замена
    47'
    Одна замена произошла в перерыве матча в составе "Спартака": вместо Михаила Игнатова встречу теперь продолжает Наиль Умяров.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Локомотив" обыгрывает "Спартак" в московском дерби, играя при этом в большинстве. Отдыхаем...
  • Желтая карточка
    45'
    Керк получил жёлтую карточку за атаку в центре поля Зобнина, который в тот момент не владел мячом. Поддался эмоциям голландец, но всё же не пересёк красную линию.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • 44'
    0,12 - 0,63 - такова статистика по ожидаемым голам в этом матче. Не наиграл никто на забитый гол, но "Локомотив" всё-таки сумел поймать птицу счастья за хвост в одной из позиционных атак.
  • Травма, повреждение
    43'
    Соболеву снова больно досталось. На этот раз Александр очень неудачно приземлился на газон после единоборства с Ненаховым. Опять медики вынуждены появиться на поле.
  • 42'
    Ларссон отправился уже разминаться у "Спартака". Вполне возможно, что шведский нападающий появится на поле сразу после перерыва.
  • Офсайд
    41'
    Смолов эффектно пробивал через себя из пределов штрафной площади, но мяч полетел чуть выше ворот, да и офсайд впоследствии зафиксировали у Фёдора.
  • Желтая карточка
    40'
    Кстати, после удаления Литвинова по жёлтой карточке за споры у "Спартака" получили Соболев и Руй Витория.
  • Угловой
    39'
    Угловой с правого фланга не лучшем образом подали футболисты "Локомотива". Попытались хозяева организовать контратаку, но безуспешно.
  • Опасный момент
    38'
    ОПАСНО! С дальней дистанции Жемалетдинов очень опасно палил по воротам хозяев поля, и мяч пролетел над самой левой "девяткой". Селихов здесь бы вряд ли спасал.
  • Судья
    37'
    Очень недовольны спартаковцы, которые атаковали судью, напоминая о грубом фоле Марадишвили, который также имел жёлтую карточку, но арбитр ничем не может помочь "красно-белым".
  • Жёлтая и сразу красная
    36'
    Дело - труба для хозяев поля. Литвинов грубо нарушил правила в середине поля, и арбитр уверенно достал жёлтую карточку, которая тут же превратилась в красную для Руслана.
  • Опасный момент
    35'
    После подачи углового слева, головой из гущи футболистов пробивал Едвай, но не попал он в створ ворот - выше и левее цели мяч полетел.
  • Угловой
    34'
    Куликов пытался выполнить хитрый скрытый пас на левый край штрафной площади, но одному из спартаковских защитников удалось подставить ногу, отбив мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    33'
    Потеряли мяч гости на чужой половине поля, после чего на всякий случай нарушили правила. Хотя это делать было необязательно, учитывая, что "Спартак" в контратаку не стремился.
  • 32'
    После потери мяча "спартаковцы" снова резко оттянулись на свою половину поля, даже намёка на прессинг не изображая.
  • 31'
    Перешли, наконец, на чужую половину поля спартаковцы большими силами, но строят свою позиционную атаку без особой агрессии.
  • Желтая карточка
    30'
    Куликов в центральном круге очень грубо срубил в подкате Зобнина, и за жёлтую карточку нарушитель должен сказать судье слова благодарности. Злой судья мог бы здесь и красную карточку дать.
  • 29'
    Защитники "Спартака" не могут спокойно попасовать друг с другом из-за прессинга гостей. Почему же "Спартак" не хочет играть активно?
  • Фол, нарушение
    28'
    Тут же Марадишвили жестковато сфолил в середине поля против Зобнина. Надо немного успокоиться молодому полузащитнику, иначе "Локомотив" может остаться в численном меньшинстве.
  • Желтая карточка
    27'
    Марадишвили за какие-то прегрешения получил жёлтую карточку. Не очень понятно, что произошло. Видимо, Константин сказал что-то нехорошее.
  • 26'
    "Локомотив" же после потери мяча сразу старается организовать активный прессинг, чтобы вернуть под контроль свой матч. Продолжает разочаровывать игра команды Руя Витории.
  • 25'
    "Спартак" на первых парах никак не отреагировал на пропущенный гол, продолжая наблюдать, как соперники в центре пасуются поперёк поля.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Джирано Керк!!!
    Камано с левого фланга сместился немного в центр, после чего выдал гениальную разрезающую передачу низом в центр штрафной площади, и Керк, опередив двух защитников, расстрелял ворота Селихова с близкого расстояния.
  • 23'
    Попытались соорудить ответную атаку спартаковцы, но ничего не получилось, и тут же было зафиксировано нарушение правил со стороны пока незаметного на поле Игнатова.
  • 22'
    А теперь Жематетдинов пытался на левом фланге обострить игру "Локомотива", но под прессингом Кофрие также упустил мяч за лицевую линию поля.
  • 21'
    Керк по правому флангу бросил в прорыв Смолова, который под прессингом Кутепова попытался прострелить вдоль ворот, но получилось неудачно - мяч вышел за лицевую линию.
  • Угловой
    20'
    Своей первый угловой на левом фланге заработали гости, стараниями Марадишвили. Подача последовала на ближнюю штангу, но там защитники "Спартака" были на высоте.
  • 19'
    Увеличили шумовую поддержку болельщики на трибунах, которые пытаются оживить действуя футболистов на поле, но пока что не получается.
  • 18'
    Марадишвили отдал передачу на Камано, который в 20-ти метрах от ворот принял мяч спиной к воротам, после чего решил пробить с разворота, но весьма неточно получилось.
  • Офсайд
    17'
    Смолов на левом краю атаки вёл борьбу за мяча, упал, надеясь на штрафной удар, однако у него в итоге было зафиксировано положение "вне игры".
  • 16'
    Большинство подборов в середине поля выигрываются "железнодорожниками", за счёт чего они больше владеют мячом в последние минуты. Но особых подходов к воротам Селихова мы не видим.
  • 15'
    Смолов с правого фланга выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но высоковато получилось - Камано не имел шансов добраться до мяча в этом эпизоде.
  • Угловой
    14'
    Угловой на левом фланге заработали спартаковцы, стараниями Айртона. Подача следовала во вратарскую площадь, где Литвинов с нарушением правил вёл борьбу с Гилерме.
  • 13'
    Вязкая борьба уже идёт в середине поля. Обе команды стараются не оставлять соперникам ни сантиметра свободного пространства для рывков.
  • Желтая карточка
    12'
    Литвинов в середине поля проиграл позицию, из-за чего был вынужден откровенно руками задерживать за плечи Марадишвили, что наказывается жёлтой карточкой.
  • Травма, повреждение
    11'
    Кофрие получил болезненный удар по икроножной мышце в борьбе со Смоловым. Однако боль скоро отступила, и медицинская помощь бельгийцу не потребовалась.
  • 10'
    Маркус Гисдоль от кромки поля подбадривает своих подопечных аплодисментами. Руй Витория пока что молча наблюдает за игрок, внешне излучая полное спокойствие.
  • Офсайд
    9'
    Камано получил мяч от Смолова на левом фланге, сместился в штрафную площадку и пытался пробить по воротам, но Кутепов блокировал удар, после чего судья зафиксировал офсайд у африканца.
  • 8'
    Стартовая активность "Спартака" постепенно угасает, и сейчас "железнодорожники" уже имеют возможность спокойно пасоваться поперёк поля в центральной зоне.
  • 7'
    Гости впервые выбрались в свою атаку правым флангом, откуда пытались проникнуть в штрафную площадку соперника, но не получилось обострить игру - чётко сыграли защитники "красно-белых".
  • 6'
    Айртон с левого фланга сместился в центр, сыграл передачей на дальний край штрафной площади на Мозеса, который пробивал по воротам с левой ноги - заблокировано.
  • 5'
    Зобнин с дальней дистанции пробивал по воротам гостей, но мяч попал в одного из центральных защитников "Локомотива".
  • 4'
    Отметим, что сегодня в стартовом составе "Спартака" на поле появился Кутепов, который был вынужден заменить Жиго, получившего повреждение на предматчевой разминке.
  • Травма, повреждение
    3'
    Соболев повреждение, столкнувшись с Гилерме, который на выходе работал коленом вперёд. Надо оказать медицинскую помощь нападающему "Спартака".
  • 2'
    Левым флангом провели спартаковцы первую атаку, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но гости отбились, после чего блокировали удар Литвинова.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! "Железнодорожники" первыми разыграли мяч с центра поля.
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Где смотреть матч Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва онлайн


Прогнозы на матч Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва

Исход игры
Спартак Москва
36.5% (62)
Ничья
35.3% (60)
Локомотив Москва
28.2% (48)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (72)
Меньше
46.67% (63)
Обе команды забьют
Да
86.67% (117)
Нет
13.33% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.1% (46)
2:1 Спартак Москва
18.2% (31)
1:2 Локомотив Москва
15.9% (27)
1:0 Спартак Москва
5.9% (10)
2:2 Ничья
3.5% (6)
0:1 Локомотив Москва
1.8% (3)
0:2 Локомотив Москва
1.2% (2)
2:3 Локомотив Москва
1.2% (2)
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