Россия: Премьер-лига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 68'
Стадион: Открытие Банк Арена
11' Желтая карточкаЛитвинов Руслан
0:1
23' ГолКерк Джирано
26' Желтая карточкаМарадишвили Константин
29' Желтая карточкаКуликов Даниил
35' Вторая желтая карточкаЛитвинов Руслан
36' Желтая карточкаСоболев Александр
36' Желтая карточкаБакаев Зелимхан
45' Желтая карточкаКерк Джирано
55' Желтая карточкаЖивоглядов Дмитрий
1:1
64' ГолУмяров Наиль
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
29
Кутепов
Илья
47
Зобнин
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Витория Руй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
Ход матча
11'
23'
0:1
29'
35'
36'
45'
64'
1:1
История личных встреч
Спартак Москва
Локомотив Москва
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
31 матч
45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.5%
48.4%
16.1%
11 побед 15 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|4
|0.29
|Промес Куинси
|3
|0.21
|Соболев Александр Сергеевич
|2 (1)
|0.14
|Зобнин Роман
|2
|0.14
|Джикия Георгий
|1
|0.07
|Жиго Самуэль
|1
|0.07
|Литвинов Руслан
|1
|0.07
|Умяров Наиль
|1
|0.07
|Айртон Лукас
|1
|0.07
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|7 (1)
|0.5
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.36
|Камано Франсуа
|2
|0.14
|Керк Джирано
|1
|0.07
|Лисакович Виталий
|1
|0.07
|Едвай Тин
|1
|0.07
|Марадишвили Константин
|1
|0.07
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
|Бека Алексис
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|0
|Бакаев Зелимхан
|4
|0
|Жиго Самуэль
|4
|0
|Рассказов Николай
|4
|0
|Кофрие Максимилиано
|2
|1
|Литвинов Руслан
|2
|1
|Джикия Георгий
|3
|0
|Мозес Виктор
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|Рыбус Мацей
|4
|0
|Кастро Пабло
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Бека Алексис
|4
|0
|Камано Франсуа
|3
|0
|Марадишвили Константин
|3
|0
|Гилерме Маринато
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|2
|0
|Едвай Тин
|2
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
5
45%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
40%
3
50%
76-90
Забито
15
18
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
33%
6
33%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
6
33%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1
Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Ростов 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 16
|30
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 16
|27
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|14
|6
|7
|1
|20 - 13
|25
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|19 - 16
|22
|7.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 13
|21
|8.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|9.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|10.
|Ахмат
|1:1 Заявка
|14
|5
|1
|8
|13 - 20
|16
|11.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|25 - 25
|16
|12.
|Нижний Новгород
|1:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 22
|15
|13.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|5 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|3.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|4.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|7.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|9.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|Ахмат
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|14 - 13
|7
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Нижний Новгород
|1:1 Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|3.
|Нижний Новгород
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|5.
|Зенит
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 8
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Ахмат
|1:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
Исход игры
Спартак Москва
36.5% (62)
Ничья
35.3% (60)
Локомотив Москва
28.2% (48)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (72)
Меньше
46.67% (63)
Обе команды забьют
Да
86.67% (117)
Нет
13.33% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.1% (46)
2:1 Спартак Москва
18.2% (31)
1:2 Локомотив Москва
15.9% (27)
1:0 Спартак Москва
5.9% (10)
2:2 Ничья
3.5% (6)
0:1 Локомотив Москва
1.8% (3)
0:2 Локомотив Москва
1.2% (2)
2:3 Локомотив Москва
1.2% (2)
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