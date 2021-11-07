Мурило сразу же занимает привычную для себя позицию в центре обороны, а Баринов выдвигается выше - в опорную зону. Тактическая схема "Локомотива" не меняется.

ОПАСНО! Айртон протащил мяч на левый край штрафной площади, откуда мощно пробивал по воротам, и мяч рикошетом от Едвая едва не попал в "девятку", но обошлось для гостей.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Наиль Умяров!!! "Спартак" добивается всё-таки своего. "Железнодорожники" недалеко выбили мяч после подачи углового, и Умяров классно пробил с подбора точно в левый нижний угол.

Очень интересно, как будет развиваться игра в дальнейшем. Продолжит ли "Спартак" играть активно в атаку? Силёнок может не хватить "красно-белым" до финального свистка.

Керк качает головой в середине поля. В перерыве матча он в интервью заявил, что "Локомотив" полностью контролирует эту игру. Но во втором тайме этим даже и не пахнет.

Одна замена произошла в перерыве матча в составе "Спартака": вместо Михаила Игнатова встречу теперь продолжает Наиль Умяров.

Вялый прессинг показывают спартаковцы на стартовых минутах второго тайма, который вряд ли может спровоцировать грубую ошибку одного из защитников "Локо".

Живоглядов подключался в атаку по своему правого фланга, но до мяча не добрался, в итоге нарушив правила против Промеса.

А теперь длиннющий пас следовал на левый край штрафной площади гостей, но Промес там не успел к мячу, да ещё и у голландца зафиксировано положение "вне игры".

Попытка ответной атаки "железнодорожников" также закончилась свистком арбитра, который зафиксировал офсайд у Смолова.

Смолов теперь пасовал к левому краю чужой штрафной площади на забегание Камано, но тот проиграл скоростной забег Кофрие, и в итоге смог лишь нарушить правила против защитника.

В середине поля теперь Ненахов нарушил правила. Очень много свистков мы слышим в первую десятиминутку первого тайма. Но грубости на поле при этом нет.

Жемалетдинова Умяров остановил нарушением правил метрах в 32 от ворот хозяев поля. Такое ощущение, что Смолов собирается наносить прямой удар с этого штрафного удара.

Плохо пробил Смолов, попав в "стенку", и тут же пошла контратака "Спартака" левым флангом, откуда Промес выполнял прострельную передачу в центр штрафной площади, но защитники "Локо" вынесли мяч в аут.

Смолов пробивал по воротам с дальней дистанции. Селихов с первой попытки не сумел поймать мяч, но обошлось всё без больших неприятностей для "Спартака".

Левым краем в контратаку рвался Промес, и не успевающий за соперником Живоглядов с помощью рук повалил соперника на землю, за что получил жёлтую карточку.

Соболев теперь заработал штрафной удар на правом фланге атаки хозяев поля. Подача следовала в район линии вратарской площади, но Едваю там удалось головой выбить мяч на угловой.

Горячо было в штрафной площади "Локомотива" после подачи углового с левого фланга, но дело закончилось зафиксированным фолом со стороны Зобнина. Роман негодует, считая, что не нарушал правила.

Ненахов с Мозесом жёстко столкнулись в борьбе за высоко летящий мяч, и теперь обоим футболистам необходимо оказать медицинскую помощь.

Живоглядов на правом фланге обороны сфолил против Соболева. Спартаковцы снова негодуют, считая, что арбитр должен выровнять составы.

Промес с левого фланга со штрафного удара выполнил плохую подачу, стараясь забросить игровой снаряд на дальнюю штангу. Такой навес был максимально удобен для Гилерме, который и сработал на выходе.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Локомотив" обыгрывает "Спартак" в московском дерби, играя при этом в большинстве. Отдыхаем...

45' Керк получил жёлтую карточку за атаку в центре поля Зобнина, который в тот момент не владел мячом. Поддался эмоциям голландец, но всё же не пересёк красную линию.

45' 2 минуты компенсировано.

44' 0,12 - 0,63 - такова статистика по ожидаемым голам в этом матче. Не наиграл никто на забитый гол, но "Локомотив" всё-таки сумел поймать птицу счастья за хвост в одной из позиционных атак.

43' Соболеву снова больно досталось. На этот раз Александр очень неудачно приземлился на газон после единоборства с Ненаховым. Опять медики вынуждены появиться на поле.

42' Ларссон отправился уже разминаться у "Спартака". Вполне возможно, что шведский нападающий появится на поле сразу после перерыва.

41' Смолов эффектно пробивал через себя из пределов штрафной площади, но мяч полетел чуть выше ворот, да и офсайд впоследствии зафиксировали у Фёдора.

40' Кстати, после удаления Литвинова по жёлтой карточке за споры у "Спартака" получили Соболев и Руй Витория.

39' Угловой с правого фланга не лучшем образом подали футболисты "Локомотива". Попытались хозяева организовать контратаку, но безуспешно.

38' ОПАСНО! С дальней дистанции Жемалетдинов очень опасно палил по воротам хозяев поля, и мяч пролетел над самой левой "девяткой". Селихов здесь бы вряд ли спасал.

37' Очень недовольны спартаковцы, которые атаковали судью, напоминая о грубом фоле Марадишвили, который также имел жёлтую карточку, но арбитр ничем не может помочь "красно-белым".

36' Дело - труба для хозяев поля. Литвинов грубо нарушил правила в середине поля, и арбитр уверенно достал жёлтую карточку, которая тут же превратилась в красную для Руслана.

35' После подачи углового слева, головой из гущи футболистов пробивал Едвай, но не попал он в створ ворот - выше и левее цели мяч полетел.

34' Куликов пытался выполнить хитрый скрытый пас на левый край штрафной площади, но одному из спартаковских защитников удалось подставить ногу, отбив мяч на угловой.

33' Потеряли мяч гости на чужой половине поля, после чего на всякий случай нарушили правила. Хотя это делать было необязательно, учитывая, что "Спартак" в контратаку не стремился.

32' После потери мяча "спартаковцы" снова резко оттянулись на свою половину поля, даже намёка на прессинг не изображая.

31' Перешли, наконец, на чужую половину поля спартаковцы большими силами, но строят свою позиционную атаку без особой агрессии.

30' Куликов в центральном круге очень грубо срубил в подкате Зобнина, и за жёлтую карточку нарушитель должен сказать судье слова благодарности. Злой судья мог бы здесь и красную карточку дать.

29' Защитники "Спартака" не могут спокойно попасовать друг с другом из-за прессинга гостей. Почему же "Спартак" не хочет играть активно?

28' Тут же Марадишвили жестковато сфолил в середине поля против Зобнина. Надо немного успокоиться молодому полузащитнику, иначе "Локомотив" может остаться в численном меньшинстве.

27' Марадишвили за какие-то прегрешения получил жёлтую карточку. Не очень понятно, что произошло. Видимо, Константин сказал что-то нехорошее.

26' "Локомотив" же после потери мяча сразу старается организовать активный прессинг, чтобы вернуть под контроль свой матч. Продолжает разочаровывать игра команды Руя Витории.

25' "Спартак" на первых парах никак не отреагировал на пропущенный гол, продолжая наблюдать, как соперники в центре пасуются поперёк поля.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Джирано Керк!!!

Камано с левого фланга сместился немного в центр, после чего выдал гениальную разрезающую передачу низом в центр штрафной площади, и Керк, опередив двух защитников, расстрелял ворота Селихова с близкого расстояния.

23' Попытались соорудить ответную атаку спартаковцы, но ничего не получилось, и тут же было зафиксировано нарушение правил со стороны пока незаметного на поле Игнатова.

22' А теперь Жематетдинов пытался на левом фланге обострить игру "Локомотива", но под прессингом Кофрие также упустил мяч за лицевую линию поля.

21' Керк по правому флангу бросил в прорыв Смолова, который под прессингом Кутепова попытался прострелить вдоль ворот, но получилось неудачно - мяч вышел за лицевую линию.

20' Своей первый угловой на левом фланге заработали гости, стараниями Марадишвили. Подача последовала на ближнюю штангу, но там защитники "Спартака" были на высоте.

19' Увеличили шумовую поддержку болельщики на трибунах, которые пытаются оживить действуя футболистов на поле, но пока что не получается.

18' Марадишвили отдал передачу на Камано, который в 20-ти метрах от ворот принял мяч спиной к воротам, после чего решил пробить с разворота, но весьма неточно получилось.

17' Смолов на левом краю атаки вёл борьбу за мяча, упал, надеясь на штрафной удар, однако у него в итоге было зафиксировано положение "вне игры".

16' Большинство подборов в середине поля выигрываются "железнодорожниками", за счёт чего они больше владеют мячом в последние минуты. Но особых подходов к воротам Селихова мы не видим.

15' Смолов с правого фланга выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но высоковато получилось - Камано не имел шансов добраться до мяча в этом эпизоде.

14' Угловой на левом фланге заработали спартаковцы, стараниями Айртона. Подача следовала во вратарскую площадь, где Литвинов с нарушением правил вёл борьбу с Гилерме.

13' Вязкая борьба уже идёт в середине поля. Обе команды стараются не оставлять соперникам ни сантиметра свободного пространства для рывков.

12' Литвинов в середине поля проиграл позицию, из-за чего был вынужден откровенно руками задерживать за плечи Марадишвили, что наказывается жёлтой карточкой.

11' Кофрие получил болезненный удар по икроножной мышце в борьбе со Смоловым. Однако боль скоро отступила, и медицинская помощь бельгийцу не потребовалась.

10' Маркус Гисдоль от кромки поля подбадривает своих подопечных аплодисментами. Руй Витория пока что молча наблюдает за игрок, внешне излучая полное спокойствие.

9' Камано получил мяч от Смолова на левом фланге, сместился в штрафную площадку и пытался пробить по воротам, но Кутепов блокировал удар, после чего судья зафиксировал офсайд у африканца.

8' Стартовая активность "Спартака" постепенно угасает, и сейчас "железнодорожники" уже имеют возможность спокойно пасоваться поперёк поля в центральной зоне.

7' Гости впервые выбрались в свою атаку правым флангом, откуда пытались проникнуть в штрафную площадку соперника, но не получилось обострить игру - чётко сыграли защитники "красно-белых".

6' Айртон с левого фланга сместился в центр, сыграл передачей на дальний край штрафной площади на Мозеса, который пробивал по воротам с левой ноги - заблокировано.

5' Зобнин с дальней дистанции пробивал по воротам гостей, но мяч попал в одного из центральных защитников "Локомотива".

4' Отметим, что сегодня в стартовом составе "Спартака" на поле появился Кутепов, который был вынужден заменить Жиго, получившего повреждение на предматчевой разминке.

3' Соболев повреждение, столкнувшись с Гилерме, который на выходе работал коленом вперёд. Надо оказать медицинскую помощь нападающему "Спартака".

2' Левым флангом провели спартаковцы первую атаку, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но гости отбились, после чего блокировали удар Литвинова.