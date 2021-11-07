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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбергер
4:1
Второй тайм: 75'

Стадион:
Рапид Вена
0'
1:0
22' Гол
Яшич Адис
2:0
31' Гол
Гугганиг Давид
2:1
33' Гол
Айву Эмануэль
3:1
45' Гол
Дьенг Шейку
4:1
63' Гол
Перец Элиэль
67' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
75'
31
Кофлер
Александр
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
22
Баумгартнер
Доминик
4
Гугганиг
Давид
16
Ляйтгеб
Марио
7
Перец
Элиэль
10
Линдль
Михаэль
30
Тафернер
Маттойс
18
Рёчер
Торстен
8
Дьенг
Шейку
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
20
Хофманн
Максимилиан
4
Айву
Эмануэль
23
Ауэр
Йонас
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
14
Граховац
Срджан
27
Грюлль
Марко
9
Фунтас
Таксиархис
13
Шик
Торстен
29
Кара
Эркан
Вольфсбергер
4-1-3-2
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Рапид Вена

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

37 матчей

32.4%
27%
40.6%
12 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

21.6%
29.7%
48.7%
8 побед 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

29.7%
35.1%
35.2%
11 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

Б
3:0
БЧГ
1:2
БЧГ
1:8
Б
1:0
Б
3:4
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
К
0:3
Б
0:0
Б
0:0
Б
5:1
Б
0:0
Б
4:2
Б
4:0
Б
2:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:5
КОС
2:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tai Baribo 6 0.43
Линдль Михаэль 4 (2) 0.29
Рёчер Торстен 3 0.21
Дьенг Шейку 3 0.21
Перец Элиэль 2 0.14
Дедич Амар 2 0.14
Яшич Адис 1 0.07
Баумгартнер Доминик 1 0.07
Гугганиг Давид 1 0.07
Ляйтгеб Марио 0 0
Верницниг Кристофер 0 0
Шерцер Йонатан 0 0
Тафернер Маттойс 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 6 0.43
Кара Эркан 6 (1) 0.43
Грюлль Марко 5 0.36
Граховац Срджан 1 0.07
Любичич Роберт 1 0.07
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.07
Айву Эмануэль 1 0.07
Шик Торстен 0 0
Стойкович Филип 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 2 1
Баумгартнер Доминик 3 0
Перец Элиэль 3 0
Лочошвили Лука 3 0
Tai Baribo 3 0
Тафернер Маттойс 1 1
Линдль Михаэль 2 0
Кофлер Александр 2 0
Дедич Амар 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Рёчер Торстен 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Визингер Дарио 1 0
Штрацниг Кай 1 0
Яшич Адис 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любичич Роберт 2 1
Граймль Лео 3 0
Грюлль Марко 3 0
Шик Торстен 2 0
Граховац Срджан 2 0
Фунтас Таксиархис 2 0
Стойкович Филип 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Виммер Кевин 1 0
Аразе Кельвин 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Балло Тьерно 1 0
Кара Эркан 1 0
Шустер Лион 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
10%
2
40%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
7
88%
76-90

Забито

9
15
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
1
7%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
2
22%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
11%
5
33%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90

Забито

19
20
12 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
5%
2
10%
1-15
6
32%
1
5%
16-30
5
26%
5
25%
31-45
4
21%
6
30%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
2
11%
5
25%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
3
14%
11
58%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2 Вольфсбергер - Риека 1:3 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1
Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 14 12 2 0 34 - 9 38
2. Вольфсбергер 4:1 14 7 3 4 24 - 21 24
3. Штурм 13 7 2 4 28 - 20 23
4. Аустрия Клагенфурт 14 4 6 4 23 - 23 18
5. Рид 14 4 5 5 19 - 30 17
6. Хартберг 14 4 5 5 23 - 22 17
7. Рапид Вена 1:4 14 4 4 6 21 - 23 16
8. Аустрия Вена 14 3 7 4 19 - 17 16
9. Адмира 14 3 5 6 19 - 21 14
10. Альтах 13 3 4 6 9 - 18 13
11. ЛАСК 14 3 4 7 15 - 19 13
12. Сваровски Тироль 14 2 7 5 17 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 6 0 0 20 - 4 18
2. Штурм 7 4 1 2 14 - 10 13
3. Вольфсбергер 4:1 8 4 1 3 14 - 13 13
4. Рапид Вена 1:4 7 4 0 3 15 - 11 12
5. Рид 6 3 3 0 11 - 8 12
6. Аустрия Клагенфурт 6 2 4 0 12 - 10 10
7. ЛАСК 8 2 2 4 9 - 10 8
8. Адмира 7 2 2 3 9 - 6 8
9. Аустрия Вена 7 1 5 1 9 - 7 8
10. Сваровски Тироль 7 1 5 1 10 - 10 8
11. Хартберг 7 1 2 4 9 - 13 5
12. Альтах 7 1 2 4 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 6 2 0 14 - 5 20
2. Хартберг 7 3 3 1 14 - 9 12
3. Вольфсбергер 4:1 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Штурм 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Аустрия Клагенфурт 8 2 2 4 11 - 13 8
6. Альтах 6 2 2 2 4 - 6 8
7. Аустрия Вена 7 2 2 3 10 - 10 8
8. Адмира 7 1 3 3 10 - 15 6
9. Сваровски Тироль 7 1 2 4 7 - 18 5
10. Рид 8 1 2 5 8 - 22 5
11. ЛАСК 6 1 2 3 6 - 9 5
12. Рапид Вена 1:4 7 0 4 3 6 - 12 4
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Дьенг Шейку бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Айву Эмануэль бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Гугганиг Давид бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Яшич Адис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Рапид Вена
2.55
3.86
51.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вольфсбергер 4:1 Рапид Вена онлайн


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