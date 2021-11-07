Австрия: Бундеслига 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Лавантталь Арена
1:0
22' ГолЯшич Адис
2:0
31' ГолГугганиг Давид
2:1
33' ГолАйву Эмануэль
3:1
45' ГолДьенг Шейку
4:1
63' ГолПерец Элиэль
67' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
89' Желтая карточкаАйву Эмануэль
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
23
Ауэр
Йонас
27
Грюлль
Марко
13
Шик
Торстен
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Шефль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
22'
1:0
31'
2:0
33'
45'
3:1
63'
89'
89'
История личных встреч
Вольфсбергер
Рапид Вена
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
37 матчей
32.4%
27%
40.6%
12 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
21.6%
29.7%
48.7%
8 побед 11 ничьих 18 побед
Второй тайм
29.7%
35.1%
35.2%
11 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tai Baribo
|6
|0.43
|Линдль Михаэль
|4 (2)
|0.29
|Рёчер Торстен
|3
|0.21
|Дьенг Шейку
|3
|0.21
|Перец Элиэль
|2
|0.14
|Дедич Амар
|2
|0.14
|Яшич Адис
|1
|0.07
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.07
|Гугганиг Давид
|1
|0.07
|Ляйтгеб Марио
|0
|0
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Шерцер Йонатан
|0
|0
|Тафернер Маттойс
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|6
|0.43
|Кара Эркан
|6 (1)
|0.43
|Грюлль Марко
|5
|0.36
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.07
|Граховац Срджан
|1
|0.07
|Любичич Роберт
|1
|0.07
|Айву Эмануэль
|1
|0.07
|Шик Торстен
|0
|0
|Стойкович Филип
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|2
|1
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Перец Элиэль
|3
|0
|Лочошвили Лука
|3
|0
|Tai Baribo
|3
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|1
|Линдль Михаэль
|2
|0
|Кофлер Александр
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|Рёчер Торстен
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Штрацниг Кай
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любичич Роберт
|2
|1
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Граймль Лео
|3
|0
|Грюлль Марко
|3
|0
|Шик Торстен
|2
|0
|Граховац Срджан
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Аразе Кельвин
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Шустер Лион
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
7%
2
33%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
5
36%
2
33%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
13
12
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
8%
7
58%
76-90
Забито
9
15
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
1
7%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
2
22%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
11%
5
33%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90
Забито
23
21
15 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
4%
2
10%
1-15
7
30%
1
5%
16-30
7
30%
6
29%
31-45
4
17%
6
29%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
2
9%
5
24%
76-90
Пропущено
22
23
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
18%
6
26%
31-45
5
23%
1
4%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
3
14%
11
48%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2 Вольфсбергер - Риека 1:3 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1
Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|14
|12
|2
|0
|34 - 9
|38
|2.
|Вольфсбергер
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|3.
|Штурм
|13
|7
|2
|4
|28 - 20
|23
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|14
|4
|6
|4
|23 - 23
|18
|5.
|Рид
|14
|4
|5
|5
|19 - 30
|17
|6.
|Хартберг
|14
|4
|5
|5
|23 - 22
|17
|7.
|Рапид Вена
|14
|4
|4
|6
|21 - 23
|16
|8.
|Аустрия Вена
|14
|3
|7
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Адмира
|14
|3
|5
|6
|19 - 21
|14
|10.
|Альтах
|13
|3
|4
|6
|9 - 18
|13
|11.
|ЛАСК
|14
|3
|4
|7
|15 - 19
|13
|12.
|Сваровски Тироль
|14
|2
|7
|5
|17 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Штурм
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|4.
|Рапид Вена
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|5.
|Рид
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|4
|0
|12 - 10
|10
|7.
|ЛАСК
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|8.
|Адмира
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|9.
|Аустрия Вена
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|10.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|11.
|Хартберг
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|Хартберг
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Вольфсбергер
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|6.
|Альтах
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|7.
|Аустрия Вена
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|8.
|Адмира
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|9.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|2
|4
|7 - 18
|5
|10.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5
|11.
|ЛАСК
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|12.
|Рапид Вена
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4