Германия: Бундеслига 2021-2022
1:2
Перерыв
Стадион: Рейн Энерги
1:0
7' ГолМодест Антони
1:1
9' ГолРюэрсон Юлиан
16' Желтая карточкаБаумгартль Тимо
17' Желтая карточкаМодест Антони
18' Желтая карточкаЛуте Андреас
1:2
45' ГолПрёмель Гриша
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
13
Ут
Марк
31
Кнохе
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Швебе МарвинВратарь
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
7'
1:0
9'
1:1
16'
17'
18'
45'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
История личных встреч
Кёльн
Унион Берлин
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|7
|0.64
|Скири Эйе
|3
|0.27
|Кайнц Флориан
|2
|0.18
|Андерссон Себастьян
|1
|0.09
|Шауб Луис
|1
|0.09
|Ут Марк
|1
|0.09
|Лемперте Тим
|1
|0.09
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|7
|0.64
|Гисельман Нико
|3
|0.27
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.18
|Крузе Макс
|1 (1)
|0.09
|Бехренс Кевин
|1
|0.09
|Бекер Шеральдо
|1
|0.09
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.09
|Прёмель Гриша
|1
|0.09
|Харагути Генки
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кцихос Рафаэль
|3
|0
|Кайнц Флориан
|1
|1
|Модест Антони
|2
|0
|Андерссон Себастьян
|2
|0
|Шмиц Бенно
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Марвин
|2
|1
|Хедира Рани
|3
|0
|Кнохе Робин
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Луте Андреас
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Прёмель Гриша
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
5
45%
3
38%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
50%
2
29%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Забито
16
16
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
6%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
6
38%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
5
31%
3
19%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
18%
4
29%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
2
12%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0
Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1 Кёльн - Фортуна Кёльн 4:0 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1
Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Тюркюджю Атаспор - Унион Берлин 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|40 - 11
|28
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 17
|24
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 9
|22
|4.
|Унион Берлин
|2:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 16
|19
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|23 - 11
|18
|7.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 17
|18
|8.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|11.
|Кёльн
|1:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 24
|13
|13.
|Бохум
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 18
|13
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 27
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 8
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Унион Берлин
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|7.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|8.
|Кёльн
|1:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|9.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|12.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 6
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Унион Берлин
|2:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|7.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|8.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|10.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Бохум
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|16.
|Кёльн
|1:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 20
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Кёльн 1:2 Унион Берлин
Исход игры
Кёльн
53.4% (71)
Ничья
36.1% (48)
Унион Берлин
10.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
46.97% (62)
Меньше
53.03% (70)
Обе команды забьют
Да
78.79% (104)
Нет
21.21% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (42)
2:1 Кёльн
30.8% (41)
1:0 Кёльн
15% (20)
1:2 Унион Берлин
9% (12)
2:0 Кёльн
4.5% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
3:1 Кёльн
2.3% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!