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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
1:2
Перерыв

Стадион:
Унион Берлин
0'
1:0
7' Гол
Модест Антони
1:1
9' Гол
Рюэрсон Юлиан
16' Желтая карточка
Баумгартль Тимо
17' Желтая карточка
Модест Антони
18' Желтая карточка
Луте Андреас
1:2
45' Гол
Прёмель Гриша
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
7
Любичич
Деян
6
Эзкан
Салих
11
Кайнц
Флориан
18
Дуда
Ондрей
13
Ут
Марк
27
Модест
Антони
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
6
Рюэрсон
Юлиан
8
Хедира
Рани
23
Гисельман
Нико
24
Харагути
Генки
21
Прёмель
Гриша
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
Кёльн
4-2-3-1
Унион Берлин
3-3-2-2

Ход матча

7'
Модест Антони
1:0
9'
1:1
Рюэрсон Юлиан
(Гисельман Нико)
16'
 
Баумгартль Тимо
17'
Модест Антони
 
18'
 
Луте Андреас
45'
1:2
Прёмель Гриша
(Харагути Генки)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

История личных встреч

Кёльн
Унион Берлин

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б
2:1
Б
1:2
ТМС
1:2
Б
1:2
Б
2:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
4:0
Б2
2:0
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 7 0.64
Скири Эйе 3 0.27
Кайнц Флориан 2 0.18
Андерссон Себастьян 1 0.09
Шауб Луис 1 0.09
Ут Марк 1 0.09
Лемперте Тим 1 0.09
Хектор Йонас 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Тилманн Ян 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 7 0.64
Гисельман Нико 3 0.27
Рюэрсон Юлиан 2 0.18
Крузе Макс 1 (1) 0.09
Бехренс Кевин 1 0.09
Бекер Шеральдо 1 0.09
Фогльзаммер Андреас 1 0.09
Прёмель Гриша 1 0.09
Харагути Генки 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кцихос Рафаэль 3 0
Кайнц Флориан 1 1
Модест Антони 2 0
Андерссон Себастьян 2 0
Шмиц Бенно 2 0
Мере Хорхе 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Ут Марк 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Эзкан Салих 1 0
Тилманн Ян 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 2 1
Хедира Рани 3 0
Кнохе Робин 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Луте Андреас 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Прёмель Гриша 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
5
45%
3
38%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
50%
2
29%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90

Забито

16
16
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
6%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
6
38%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
18%
4
29%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
2
12%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0
Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1 Кёльн - Фортуна Кёльн 4:0 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1
Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Тюркюджю Атаспор - Унион Берлин 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 1 1 40 - 11 28
2. Боруссия Д Заявка 11 8 0 3 28 - 17 24
3. Фрайбург Заявка 11 6 4 1 18 - 9 22
4. Унион Берлин 2:1 Заявка 11 5 4 2 17 - 16 19
5. Вольфсбург Заявка 11 6 1 4 12 - 12 19
6. РБ Лейпциг Заявка 11 5 3 3 23 - 11 18
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 24 - 17 18
8. Майнц Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
9. Боруссия М Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 19 - 17 14
11. Кёльн 1:2 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
12. Герта Заявка 11 4 1 6 12 - 24 13
13. Бохум Заявка 11 4 1 6 10 - 18 13
14. Штуттгарт Заявка 11 2 4 5 15 - 20 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
16. Аугсбург Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Арминия Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 7 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Унион Берлин 2:1 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Боруссия М Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Майнц Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
8. Кёльн 1:2 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
9. Бохум Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
10. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
11. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
12. Герта Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
13. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
14. Штуттгарт Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
15. Байер Л Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 6 0 3 3 3 - 10 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 18 - 6 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Вольфсбург Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Унион Берлин 2:1 Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
6. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
7. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
8. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
10. Арминия Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Хоффенхайм Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
12. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. РБ Лейпциг Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Бохум Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
16. Кёльн 1:2 Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
17. Аугсбург Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 0 6 5 - 20 0
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Прогнозы 133
Кёльн 53.4% (71)
X 36.1% (48)
Унион Берлин 10.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Унион Берлин
4.90
3.74
3.86
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Кёльн 1:2 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Кёльн 1:2 Унион Берлин

Исход игры
Кёльн
53.4% (71)
Ничья
36.1% (48)
Унион Берлин
10.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
46.97% (62)
Меньше
53.03% (70)
Обе команды забьют
Да
78.79% (104)
Нет
21.21% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (42)
2:1 Кёльн
30.8% (41)
1:0 Кёльн
15% (20)
1:2 Унион Берлин
9% (12)
2:0 Кёльн
4.5% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
3:1 Кёльн
2.3% (3)
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