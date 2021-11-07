Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Удар от ворот произведет Кёльн

48' Как он промахнулся? Авонийи Тайво имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

47' Дуда Ондрей из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Г О О О О Л - Прёмель Гриша наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

45' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Модест Антони нанес удар головой, но Андреас Люте спокойно отбил мяч.

42' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Хектор Йонас из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Какой промах! Модест Антони имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

37' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Ут Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Плохо сыграл Кнохе Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

35' Кёльн выполняет удар от ворот.

35' Прёмель Гриша оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Унион Берлин пробьет пенальти!

28' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

26' Кёльн выполняет удар от ворот.

26' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Баумгартль Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Луте Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Авонийи Тайво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Матч возобновлен

18' Луте Андреас получает желтую карточку за неспортивное поведение

17' Модест Антони получает желтую карточку за неспортивное поведение

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Баумгартль Тимо получил желтую карточку от судьи

15' Отличный пас сделал Ут Марк из команды Кёльн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

14' Кёльн выполняет удар от ворот.

14' Харагути Генки не смог попасть в створ ударом издали

14' Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Г О О О О Л - Модест Антони первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

7' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Кайнц Флориан

6' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ох, нехорошо это выглядит. Баумгартль Тимо получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Хюберс Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

2' Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Ут Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кёльн начинает с центра поля