Второй тайм

96' Сегодняшная посещаемость составляет 49000 болельщиков

96' Модест Антони из команды Кёльн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Модест Антони из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

93' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Андерссон Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Модест Антони не смог попасть в створ ударом издали

89' ШАНС! Кайнц Флориан нанес удар с лета, но не попал по воротам!

87' Фогльзаммер Андреас имел все шансы забить, но Тимо Хорн сделал отличный сейв!

87' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Матч возобновлен

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

83' Кайнц Флориан из команды Кёльн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

82' Хектор Йонас из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

82' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Ян Тильман из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

82' Удар от ворот произведет Кёльн

81' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Модест Антони из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

81' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе

79' Баумгартль Тимо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Ян Тильман из команды Кёльн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

76' Вратарь парирует удар, который нанес Хектор Йонас , и мяч снова в игре

76' Ян Тильман из команды Кёльн делает неудачный навес.

76' Кцихос Рафаэль из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

75' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Матч возобновлен

75' Матч остановлен

73' Отличный пас сделал Хектор Йонас из команды Кёльн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

73' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Ян Тильман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

69' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

67' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Ян Тильман из команды Кёльн делает неудачный навес.

66' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

65' Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Ян Тильман

64' Ох, нехорошо это выглядит. Хюберс Тимо получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Хюберс Тимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Матч возобновится спорным мячом

61' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

60' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

58' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Хектор Йонас из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

55' Кёльн выполняет удар от ворот.

55' Авонийи Тайво не смог попасть в створ ударом издали

54' Дуда Ондрей получил желтую карточку от судьи

54' Какой промах! Хектор Йонас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

54' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Любичич Деян нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

49' Любичич Деян не смог попасть в створ ударом издали

49' Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля