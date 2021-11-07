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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 49000
Унион Берлин
0'
1:0
7' Гол
Модест Антони
1:1
9' Гол
Рюэрсон Юлиан
16' Желтая карточка
Баумгартль Тимо
17' Желтая карточка
Модест Антони
18' Желтая карточка
Луте Андреас
1:2
45' Гол
Прёмель Гриша
54' Желтая карточка
Дуда Ондрей
2:2
86' Гол
Модест Антони
90'+6
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
7
Любичич
Деян
6
Эзкан
Салих
11
Кайнц
Флориан
18
Дуда
Ондрей
13
Ут
Марк
27
Модест
Антони
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
6
Рюэрсон
Юлиан
8
Хедира
Рани
23
Гисельман
Нико
24
Харагути
Генки
21
Прёмель
Гриша
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
Кёльн
4-2-3-1
Унион Берлин
3-3-2-2

Ход матча

7'
Модест Антони
1:0
9'
1:1
Рюэрсон Юлиан
(Гисельман Нико)
16'
 
Баумгартль Тимо
17'
Модест Антони
 
18'
 
Луте Андреас
45'
1:2
Прёмель Гриша
(Харагути Генки)
54'
Дуда Ондрей
 
65'
Килиан Лука
Хюберс Тимо
 
65'
Тилманн Ян
Дуда Ондрей
 
72'
 
Фогльзаммер Андреас
Бекер Шеральдо
77'
Андерссон Себастьян
Ут Марк
 
84'
 
Бехренс Кевин
Авонийи Тайво
84'
 
Озтунали Левин
Харагути Генки
86'
Модест Антони
(Кайнц Флориан)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

История личных встреч

Кёльн
Унион Берлин

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б
2:1
Б
1:2
ТМС
1:2
Б
1:2
Б
2:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
4:0
Б2
2:0
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 8 0.73
Скири Эйе 3 0.27
Кайнц Флориан 2 0.18
Андерссон Себастьян 1 0.09
Шауб Луис 1 0.09
Ут Марк 1 0.09
Лемперте Тим 1 0.09
Хектор Йонас 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Тилманн Ян 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 7 0.64
Гисельман Нико 3 0.27
Рюэрсон Юлиан 2 0.18
Крузе Макс 1 (1) 0.09
Бехренс Кевин 1 0.09
Бекер Шеральдо 1 0.09
Фогльзаммер Андреас 1 0.09
Прёмель Гриша 1 0.09
Харагути Генки 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кцихос Рафаэль 3 0
Кайнц Флориан 1 1
Модест Антони 2 0
Андерссон Себастьян 2 0
Дуда Ондрей 2 0
Шмиц Бенно 2 0
Мере Хорхе 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Ут Марк 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Эзкан Салих 1 0
Тилманн Ян 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 2 1
Хедира Рани 3 0
Кнохе Робин 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Луте Андреас 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Прёмель Гриша 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
8%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
5
38%
3
30%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
5
38%
1
10%
76-90

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
50%
3
33%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90

Забито

18
18
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
11%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
6
33%
4
22%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
6
33%
3
17%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
21%
5
31%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
2
11%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0
Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1 Кёльн - Фортуна Кёльн 4:0 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1
Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Тюркюджю Атаспор - Унион Берлин 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 1 1 40 - 11 28
2. Боруссия Д Заявка 11 8 0 3 28 - 17 24
3. Фрайбург Заявка 11 6 4 1 18 - 9 22
4. Вольфсбург Заявка 11 6 1 4 12 - 12 19
5. РБ Лейпциг Заявка 11 5 3 3 23 - 11 18
6. Байер Л Заявка 11 5 3 3 24 - 17 18
7. Унион Берлин Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
8. Майнц Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
9. Боруссия М Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 19 - 17 14
11. Кёльн Заявка 11 3 5 3 17 - 20 14
12. Герта Заявка 11 4 1 6 12 - 24 13
13. Бохум Заявка 11 4 1 6 10 - 18 13
14. Штуттгарт Заявка 11 2 4 5 15 - 20 10
15. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 11 1 7 3 10 - 15 10
16. Аугсбург Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Арминия Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 11 0 2 9 7 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Кёльн Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
5. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Боруссия М Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
8. Майнц Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9. Бохум Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
10. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
11. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
12. Герта Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
13. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
14. Штуттгарт Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
15. Байер Л Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
16. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 6 0 3 3 3 - 10 3
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 18 - 6 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Вольфсбург Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
6. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
7. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
8. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
9. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
10. Арминия Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Хоффенхайм Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
12. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. РБ Лейпциг Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Бохум Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
17. Аугсбург Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 6 0 0 6 5 - 20 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Кёльн 53.4% (71)
X 36.1% (48)
Унион Берлин 10.5% (14)
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Где смотреть матч Кёльн 2:2 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Кёльн 2:2 Унион Берлин

Исход игры
Кёльн
53.4% (71)
Ничья
36.1% (48)
Унион Берлин
10.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
46.97% (62)
Меньше
53.03% (70)
Обе команды забьют
Да
78.79% (104)
Нет
21.21% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (42)
2:1 Кёльн
30.8% (41)
1:0 Кёльн
15% (20)
1:2 Унион Берлин
9% (12)
2:0 Кёльн
4.5% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
3:1 Кёльн
2.3% (3)
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