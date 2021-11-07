  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
1:1
Перерыв

Стадион:
Ливерпуль
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Алиссон Бекер
1:1
41' Гол
Александер-Арнольд Трент
45' Желтая карточка
Соучек Томаш
1
Фабьянски
Лукаш
31
Джонсон
Бен
4
Зума
Курт
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
8
Форнальс
Пабло
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
Вест Хэм
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

Ход матча

4'
Алиссон Бекер
1:0
22'
Доусон Крэйг
Огбонна Анджело
 
41'
1:1
Александер-Арнольд Трент
(Салах Мохамед)
45'
Соучек Томаш
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

История личных встреч

Вест Хэм
Ливерпуль

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
71.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

28 матчей

21.4%
17.9%
60.7%
6 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
25%
60.7%
4 победы 7 ничьих 17 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:4
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
К
2:1
К
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 6 0.55
Бенрахма Саид 3 0.27
Форнальс Пабло 3 0.27
Боуэн Джаррод 2 0.18
Райс Деклан 1 0.09
Крессуэлл Арон 1 0.09
Соучек Томаш 1 0.09
Огбонна Анджело 1 0.09
Джонсон Бен 1 0.09
Лансини Мануэль 0 0
Цоуфал Владимир 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 10 (1) 0.91
Мане Садио 6 0.55
Фирмино Роберто 4 0.36
Жота Диогу 4 0.36
Кейта Наби 2 0.18
Александер-Арнольд Трент 1 0.09
Хендерсон Джордан 1 0.09
Фабиньо Энрике 1 0.09
Джонс Кёртис 1 0.09
Милнер Джеймс 0 0
Алькантара Тьяго 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 3 1
Форнальс Пабло 3 0
Райс Деклан 3 0
Соучек Томаш 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Зума Курт 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 2 0
Фабиньо Энрике 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
19
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
3
16%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
1
11%
4
21%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
3
33%
2
11%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

19
29
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
1
5%
4
14%
1-15
3
16%
4
14%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
5
26%
4
14%
61-75
6
32%
5
17%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
3
38%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0
Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Селтик - Вест Хэм 2:6 Рединг - Вест Хэм 0:3
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5
Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 11 8 2 1 27 - 4 26
2. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Ливерпуль 1:1 Заявка 11 6 5 0 30 - 9 23
4. Вест Хэм 1:1 Заявка 11 6 3 2 21 - 12 21
5. Арсенал Заявка 11 6 2 3 13 - 13 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
7. Брайтон Заявка 11 4 5 2 12 - 12 17
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 1 5 9 - 16 16
9. Вулверхэмптон Заявка 11 5 1 5 11 - 12 16
10. Эвертон Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
11. Лестер Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 6 2 15 - 14 15
13. Саутгемптон Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
14. Брентфорд Заявка 11 3 3 5 13 - 14 12
15. Лидс Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
16. Уотфорд Заявка 11 3 1 7 12 - 19 10
17. Астон Вилла Заявка 11 3 1 7 14 - 20 10
18. Бёрнли Заявка 11 1 5 5 11 - 17 8
19. Норвич Заявка 11 1 2 8 5 - 26 5
20. Ньюкасл Заявка 11 0 5 6 12 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
2. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
5. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
7. Ливерпуль 1:1 Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
8. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
9. Вест Хэм 1:1 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
10. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
11. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
12. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
14. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
15. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:1 Заявка 6 4 2 0 20 - 4 14
2. Вест Хэм 1:1 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил футболистов на перерыв. Команды обменялись забитыми голами в первом тайме.
  • Желтая карточка
    45'
    Откровенно грубо сбивал Жоту в подкате в центре поля Соучек, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 45'
    С угла поля навесил Арнольд в центр штрафной, но здесь выше всех прыгнул Зума и головой вернул мяч на фланг.
  • 45'
    Идеальным пасом Боуэн выводил один на один с голкипером Антонио, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.
  • 45'
    Сместился с фланга Мане в штрафную и пробил по воротам. Рикошетом от ноги защитника полетела сфера в руки голкиперу.
  • 45'
    Мог убегать на ворота соперника Боуэн после заброса от Райса, но вовремя вернулся в оборону Матип и отобрал сферу.
  • Дополнительное время
    45'
    Компенсировал арбитр к времени первого тайма шесть минут.
  • Офсайд
    44'
    Ворвался в штрафную соперника Соучек после паса от Боуэна и пробил с острого угла, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 43'
    С левого фланга смог подать в штрафную соперника Крессуэлл, но здесь спокойно головой вынес подальше сферу Ван Дейк.
  • Описание гола
    41'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Трент Александер-Арнольд! Идеально исполнил Арнольд этот штрафной удар, закрутив над стенкой точно в ближний верхний угол. Лишь взглядом проводил сферу в сетку Фабьянски.
  • 40'
    Грамотно подставился перед линией чужой штрафной Салах в борьбе с Райсом. Опасный стандарт вновь будет у гостей.
  • 39'
    Очередной прострел с левого фланга исполнял Мане в центр штрафной. На этот раз Зума оказался первым на мяче и вынес его в аут.
  • 38'
    Ушел от соперника финтом на фланге Мане и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Жота.
  • 37'
    Выиграл возле чужой штрафной подбор Арнольд и пробил с дальней дистанции, но точности ему явно не хватило.
  • 36'
    Навесил с левого фланга Робертсон на ближнюю штангу, но здесь спокойно выбил сферу подальше Джонсон.
  • 35'
    Навесил со штрафного Арнольд на линию вратарской, но здесь пробить головой Сане не позволил Доусон.
  • 34'
    Перед своей штрафной Соучек уложил руками в силовой борьбе на газон Фабиньо. Опасный стандарт исполнят мерсисайдцы. 
  • 33'
    Пробил головой Жота из пределов штрафной после навеса от Фабиньо, но мяч упал сверху на сетку.
  • 32'
    С левого фланга низом прострелил Робертсон в штрафную, но здесь спокойно Джонсон вынес сферу в аут.
  • 31'
    С фланга сместился в центр Мане и пробил по воротам, но мяч угодил в Доусона и полетел обратно на фланг.
  • 30'
    Зацепился за мяч Антонио перед чужой штрафной и сбросил на ход Боуэну, но перехватил сферу в подкате Матип.
  • 29'
    Навесил с фланга Салах в штрафную в направлении Жоте, но тому пробить головой не удалось в борьбе с Джонсоном.
  • 28'
    Проникающий пас Жота исполнял в штрафную на ход Арнольду, но в последний момент мяч перехватил Зума.
  • Угловой
    27'
    Ушел от опеки по флангу Арнольд и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу на угловой Доусон.
  • 26'
    Прорывался по флангу Мане и низом прострелил вдоль ворот, но от ноги Джонсона мяч полетел за боковую линию.
  • 25'
    Долго катают мяч на чужой половине поля гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается. 
  • 24'
    Забросил в штрафную Робертсон на ход Жоте, но тому добраться до мяча в силовой борьбе не позволил Доусон.
  • Замена
    23'
    Вынужденная замена в составе лондонцев. Вмексто травмированного Анджело Огбонны игру продолжать будет Крэёг Доусон.
  • 22'
    Забросил Джонсон в штрафную с правого фланга, но там никто из партнеров не смог добраться до мяча.
  • 21'
    В сопровождении медиков Огбонна покинул пределы поля сразу в раздевалку с рассеченной бровью. 
  • 20'
    Снова оказался на газоне Огбонна. На этот раз защитник получил локтем по лицу от Жоты в верховой борьбе.
  • 19'
    Забрасывал Арнольд по флангу на ход Салаху, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за лицевую линию.
  • 18'
    Вырезал Хендерсон в штрафную соперника на Салаха, но вышел из ворот Фабьянски и забрал мяч в свои руки.
  • Травма, повреждение
    17'
    Затянулась пауза, долгое время не могут медики поставить на ноги Огбонну. Похоже, не сможет продолжить он игру.
  • 16'
    В столкновении с соперником получил по ноге Огбонна. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя, очередная пауза в матче.
  • 15'
    Убегал по флангу Соучек и забросил вперед на Боуэна, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Робертсон.
  • 14'
    Навесил со штрафного Робертсон, но мяч угодил Боуэну в руку. Еще один стандарт исполнять будут гости.
  • 13'
    Теперь уже Мане грамотно подставился перед чужой штрафной и заработал для своей команды опасный стандарт.
  • 12'
    В верховой борьбе в центре поля Соучек подтолкнул руками Фабиньо. Штрафной удар исполнять будут мерсисайдцы. 
  • 11'
    По флангу отдавал пас Ван Дейк на ход Мане, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 10'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Райс, но здесь выиграл верх Ван Дейк и вынес мяч головой в аут.
  • 9'
    Пуза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Хендерсон. Потребуется ему помощь медиков.
  • 8'
    По флангу забросил Боуэн на ход Антонио, но тот проиграл борьбу Робертсону, который вынес мяч в аут.
  • 7'
    Прорвался по левому флангу Бенрахма и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог пробить по воротам.
  • Гол в свои ворота
    6'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Алиссон! С угла поля навесил Форнальс на дальнюю штангу. Пытался пробить головой Огбонна, но не дотянулся до мяча, который рикошетом от руки Алиссона оказался точно в сетке.
  • 5'
    Ушел от опеки финтами Робертсон и прострелил в центр штрафной, но здесь Форнальс спокойно вынес сферу в центр поля.
  • 4'
    Мане убежал по флангу и низом прострелил вдоль ворот, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 3'
    Дальний заброс исполнял Арнольд на ход Жоте, но тот не смог оторваться от Огбонны и потерял мяч.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-белых цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вест Хэм 1:1 Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Ливерпуль

Исход игры
Вест Хэм
3.3% (5)
Ничья
13.1% (20)
Ливерпуль
83.7% (128)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (110)
Меньше
16.67% (22)
Обе команды забьют
Да
90.15% (119)
Нет
9.85% (13)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
52.3% (80)
1:3 Ливерпуль
10.5% (16)
1:1 Ничья
7.2% (11)
0:2 Ливерпуль
3.9% (6)
0:1 Ливерпуль
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:3 Ливерпуль
2% (3)
3:2 Вест Хэм
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 