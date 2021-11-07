Сместился с фланга Мане в штрафную и пробил по воротам. Рикошетом от ноги защитника полетела сфера в руки голкиперу.

Идеальным пасом Боуэн выводил один на один с голкипером Антонио, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.

С угла поля навесил Арнольд в центр штрафной, но здесь выше всех прыгнул Зума и головой вернул мяч на фланг.

Откровенно грубо сбивал Жоту в подкате в центре поля Соучек, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Судья своим свистком отправил футболистов на перерыв. Команды обменялись забитыми голами в первом тайме.

45' Мог убегать на ворота соперника Боуэн после заброса от Райса, но вовремя вернулся в оборону Матип и отобрал сферу.

45' Компенсировал арбитр к времени первого тайма шесть минут.

44' Ворвался в штрафную соперника Соучек после паса от Боуэна и пробил с острого угла, но судья остановил атаку из-за офсайда.

43' С левого фланга смог подать в штрафную соперника Крессуэлл, но здесь спокойно головой вынес подальше сферу Ван Дейк.

41' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Трент Александер-Арнольд! Идеально исполнил Арнольд этот штрафной удар, закрутив над стенкой точно в ближний верхний угол. Лишь взглядом проводил сферу в сетку Фабьянски.

40' Грамотно подставился перед линией чужой штрафной Салах в борьбе с Райсом. Опасный стандарт вновь будет у гостей.

39' Очередной прострел с левого фланга исполнял Мане в центр штрафной. На этот раз Зума оказался первым на мяче и вынес его в аут.

38' Ушел от соперника финтом на фланге Мане и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Жота.

37' Выиграл возле чужой штрафной подбор Арнольд и пробил с дальней дистанции, но точности ему явно не хватило.

36' Навесил с левого фланга Робертсон на ближнюю штангу, но здесь спокойно выбил сферу подальше Джонсон.

35' Навесил со штрафного Арнольд на линию вратарской, но здесь пробить головой Сане не позволил Доусон.

34' Перед своей штрафной Соучек уложил руками в силовой борьбе на газон Фабиньо. Опасный стандарт исполнят мерсисайдцы.

33' Пробил головой Жота из пределов штрафной после навеса от Фабиньо, но мяч упал сверху на сетку.

32' С левого фланга низом прострелил Робертсон в штрафную, но здесь спокойно Джонсон вынес сферу в аут.

31' С фланга сместился в центр Мане и пробил по воротам, но мяч угодил в Доусона и полетел обратно на фланг.

30' Зацепился за мяч Антонио перед чужой штрафной и сбросил на ход Боуэну, но перехватил сферу в подкате Матип.

29' Навесил с фланга Салах в штрафную в направлении Жоте, но тому пробить головой не удалось в борьбе с Джонсоном.

28' Проникающий пас Жота исполнял в штрафную на ход Арнольду, но в последний момент мяч перехватил Зума.

27' Ушел от опеки по флангу Арнольд и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу на угловой Доусон.

26' Прорывался по флангу Мане и низом прострелил вдоль ворот, но от ноги Джонсона мяч полетел за боковую линию.

25' Долго катают мяч на чужой половине поля гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

24' Забросил в штрафную Робертсон на ход Жоте, но тому добраться до мяча в силовой борьбе не позволил Доусон.

23' Вынужденная замена в составе лондонцев. Вмексто травмированного Анджело Огбонны игру продолжать будет Крэёг Доусон.

22' Забросил Джонсон в штрафную с правого фланга, но там никто из партнеров не смог добраться до мяча.

21' В сопровождении медиков Огбонна покинул пределы поля сразу в раздевалку с рассеченной бровью.

20' Снова оказался на газоне Огбонна. На этот раз защитник получил локтем по лицу от Жоты в верховой борьбе.

19' Забрасывал Арнольд по флангу на ход Салаху, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за лицевую линию.

18' Вырезал Хендерсон в штрафную соперника на Салаха, но вышел из ворот Фабьянски и забрал мяч в свои руки.

17' Затянулась пауза, долгое время не могут медики поставить на ноги Огбонну. Похоже, не сможет продолжить он игру.

16' В столкновении с соперником получил по ноге Огбонна. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя, очередная пауза в матче.

15' Убегал по флангу Соучек и забросил вперед на Боуэна, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Робертсон.

14' Навесил со штрафного Робертсон, но мяч угодил Боуэну в руку. Еще один стандарт исполнять будут гости.

13' Теперь уже Мане грамотно подставился перед чужой штрафной и заработал для своей команды опасный стандарт.

12' В верховой борьбе в центре поля Соучек подтолкнул руками Фабиньо. Штрафной удар исполнять будут мерсисайдцы.

11' По флангу отдавал пас Ван Дейк на ход Мане, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

10' Диагональ исполнял в штрафную соперника Райс, но здесь выиграл верх Ван Дейк и вынес мяч головой в аут.

9' Пуза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Хендерсон. Потребуется ему помощь медиков.

8' По флангу забросил Боуэн на ход Антонио, но тот проиграл борьбу Робертсону, который вынес мяч в аут.

7' Прорвался по левому флангу Бенрахма и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог пробить по воротам.

6' АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Алиссон! С угла поля навесил Форнальс на дальнюю штангу. Пытался пробить головой Огбонна, но не дотянулся до мяча, который рикошетом от руки Алиссона оказался точно в сетке.

5' Ушел от опеки финтами Робертсон и прострелил в центр штрафной, но здесь Форнальс спокойно вынес сферу в центр поля.

4' Мане убежал по флангу и низом прострелил вдоль ворот, но до удара по воротам дело так и не дошло.

3' Дальний заброс исполнял Арнольд на ход Жоте, но тот не смог оторваться от Огбонны и потерял мяч.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-белых цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.