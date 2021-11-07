Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Олимпийский (Лондон)
1:0
4' Гол в свои воротаАлиссон Бекер
1:1
41' ГолАлександер-Арнольд Трент
45' Желтая карточкаСоучек Томаш
31
Джонсон
Бен
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Джонсон БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
4'
1:0
41'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
История личных встреч
Вест Хэм
Ливерпуль
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
71.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
28 матчей
21.4%
17.9%
60.7%
6 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
14.3%
25%
60.7%
4 победы 7 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|6
|0.55
|Бенрахма Саид
|3
|0.27
|Форнальс Пабло
|3
|0.27
|Боуэн Джаррод
|2
|0.18
|Райс Деклан
|1
|0.09
|Крессуэлл Арон
|1
|0.09
|Соучек Томаш
|1
|0.09
|Огбонна Анджело
|1
|0.09
|Джонсон Бен
|1
|0.09
|Лансини Мануэль
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|10 (1)
|0.91
|Мане Садио
|6
|0.55
|Фирмино Роберто
|4
|0.36
|Жота Диогу
|4
|0.36
|Кейта Наби
|2
|0.18
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.09
|Хендерсон Джордан
|1
|0.09
|Фабиньо Энрике
|1
|0.09
|Джонс Кёртис
|1
|0.09
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Алькантара Тьяго
|0
|0
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|3
|1
|Форнальс Пабло
|3
|0
|Райс Деклан
|3
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
19
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
3
16%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
1
11%
4
21%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
3
33%
2
11%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
19
29
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
1
5%
4
14%
1-15
3
16%
4
14%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
5
26%
4
14%
61-75
6
32%
5
17%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
3
38%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0
Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Селтик - Вест Хэм 2:6 Рединг - Вест Хэм 0:3
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5
Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 4
|26
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|1:1 Заявка
|11
|6
|5
|0
|30 - 9
|23
|4.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 12
|21
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 13
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 12
|17
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|9 - 16
|16
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 12
|16
|10.
|Эвертон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|11.
|Лестер
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|15 - 14
|15
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|10
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 17
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|12 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|5.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|7.
|Ливерпуль
|1:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|12.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|18.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|1:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 4
|14
|2.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|16.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Ливерпуль
Исход игры
Вест Хэм
3.3% (5)
Ничья
13.1% (20)
Ливерпуль
83.7% (128)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (110)
Меньше
16.67% (22)
Обе команды забьют
Да
90.15% (119)
Нет
9.85% (13)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
52.3% (80)
1:3 Ливерпуль
10.5% (16)
1:1 Ничья
7.2% (11)
0:2 Ливерпуль
3.9% (6)
0:1 Ливерпуль
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:3 Ливерпуль
2% (3)
3:2 Вест Хэм
1.3% (2)
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