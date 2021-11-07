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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Антверпен
2:0
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
31' Желтая карточка
Каллен Джош
1:0
63' Гол
Юсуф Альхассан
81' Желтая карточка
Худт Уэсли
82' Желтая карточка
Харвуд-Беллис Тэйлор
1:0
82' Не забитый пенальти
Фрай Микаэль
2:0
82' Гол
Фрай Микаэль
90'+6
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
30
Сек
Абдулай
3
Энгельс
Бьорн
21
Винс
Сэмюэл
8
Юсуф
Альхассан
4
Наингголан
Раджа
14
Бенсон
Манюэль
80
Двомо
Пьер
10
Баликвиша
Мишель-Анже
99
Фрай
Микаэль
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
54
Сарделла
Киллиан
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
51
Версхарен
Яри
8
Каллен
Джош
20
Олссон
Кристоффер
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
23
Зиркзее
Джошуа
99
Куаме
Кристиан
Антверпен
4-2-3-1
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

Антверпен
Андерлехт

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
1:4
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 14 (2) 1
Бенсон Манюэль 3 0.21
Фишер Виктор 1 0.07
Геркенс Питер 1 0.07
Верстрате Биргер 1 0.07
Де Лат Ричи 1 0.07
Энгельс Бьорн 1 0.07
Миёши Коджи 1 0.07
Юсуф Альхассан 1 0.07
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Саматта Мбвана 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 6 0.43
Раман Бенито 4 0.29
Гомес Серхио 3 (2) 0.21
Куаме Кристиан 3 0.21
Рафаэлов Лиор 3 (2) 0.21
Амузу Френсис 2 0.14
Версхарен Яри 2 0.14
Мурильо Микаэль 1 0.07
Телин Исаак 1 0.07
Ашимеру Маджид 1 0.07
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 5 1
Верстрате Биргер 5 0
Геркенс Питер 3 0
Энгельс Бьорн 1 1
Фрай Микаэль 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Алмейда Динис 2 0
Верстрате Луи 2 0
Батай Йелле 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Арун Фарис 1 0
Наингголан Раджа 1 0
Сек Абдулай 1 0
Фишер Виктор 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Бута 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Сусси Абдерахман 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 3 1
Амузу Френсис 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Олссон Кристоффер 3 0
Худт Уэсли 3 0
Ашимеру Маджид 1 1
Раман Бенито 2 0
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Куаме Кристиан 0 1
Рафаэлов Лиор 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
5
36%
3
17%
46-60
3
21%
5
28%
61-75
1
7%
6
33%
76-90

Пропущено

8
12
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Забито

25
26
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
4%
2
8%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
6
24%
4
15%
31-45
5
20%
4
15%
46-60
6
24%
6
23%
61-75
4
16%
8
31%
76-90

Пропущено

16
21
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
6%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
5
31%
3
14%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
4
25%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1
Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2
Андерлехт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Синт-Трейден - Андерлехт 2:2
Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Лачи - Андерлехт 0:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Андерлехт - Аякс 0:2 Андерлехт - ОФИ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 10 1 3 33 - 13 31
2. Брюгге 14 7 6 1 25 - 17 27
3. Антверпен 14 8 3 3 25 - 16 27
4. Мехелен 14 7 2 5 25 - 24 23
5. Шарлеруа 14 6 5 3 25 - 18 23
6. Андерлехт 14 5 6 3 27 - 20 21
7. Эйпен 14 6 3 5 24 - 21 21
8. Генк 13 6 2 5 27 - 22 20
9. Кортрейк 14 5 5 4 17 - 16 20
10. Синт-Трейден 14 5 3 6 15 - 20 18
11. Гент 14 5 3 6 21 - 15 18
12. АХ Лёвен 14 3 8 3 18 - 22 17
13. Стандард 14 4 5 5 16 - 23 17
14. Остенде 14 5 2 7 18 - 25 17
15. Зульте-Варегем 14 3 5 6 22 - 33 14
16. Серен Юнайтед 14 4 1 9 16 - 27 13
17. Серкль Брюгге 13 2 3 8 14 - 20 9
18. Беерсхот-Вильрейк 14 1 3 10 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 0 2 17 - 6 15
2. Антверпен 7 4 2 1 12 - 7 14
3. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
4. Мехелен 7 4 1 2 14 - 10 13
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. АХ Лёвен 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Андерлехт 7 3 3 1 19 - 11 12
8. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
10. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
11. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
12. Серен Юнайтед 7 3 1 3 11 - 9 10
13. Эйпен 7 2 2 3 10 - 11 8
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 7 1 2 4 11 - 21 5
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Брюгге 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Антверпен 7 4 1 2 13 - 9 13
4. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
5. Синт-Трейден 7 4 1 2 7 - 7 13
6. Шарлеруа 7 3 3 1 14 - 12 12
7. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
8. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
10. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
11. Андерлехт 7 2 3 2 8 - 9 9
12. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
13. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
15. Гент 7 1 2 4 5 - 6 5
16. АХ Лёвен 7 0 5 2 8 - 14 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
18. Серен Юнайтед 7 1 0 6 5 - 18 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Каллен Джош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Антверпен 2:0 Андерлехт онлайн


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