Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
31' Желтая карточкаКаллен Джош
1:0
63' ГолЮсуф Альхассан
81' Желтая карточкаХудт Уэсли
82' Желтая карточкаХарвуд-Беллис Тэйлор
1:0
82' Не забитый пенальтиФрай Микаэль
2:0
82' ГолФрай Микаэль
30
Сек
Абдулай
21
Винс
Сэмюэл
80
Двомо
Пьер
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Ход матча
31'
63'
1:0
81'
82'
1:0
82'
2:0
История личных встреч
Антверпен
Андерлехт
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|14 (2)
|1
|Бенсон Манюэль
|3
|0.21
|Фишер Виктор
|1
|0.07
|Геркенс Питер
|1
|0.07
|Верстрате Биргер
|1
|0.07
|Де Лат Ричи
|1
|0.07
|Энгельс Бьорн
|1
|0.07
|Миёши Коджи
|1
|0.07
|Юсуф Альхассан
|1
|0.07
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
|Саматта Мбвана
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|6
|0.43
|Раман Бенито
|4
|0.29
|Гомес Серхио
|3 (2)
|0.21
|Куаме Кристиан
|3
|0.21
|Рафаэлов Лиор
|3 (2)
|0.21
|Амузу Френсис
|2
|0.14
|Версхарен Яри
|2
|0.14
|Мурильо Микаэль
|1
|0.07
|Телин Исаак
|1
|0.07
|Ашимеру Маджид
|1
|0.07
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|5
|1
|Верстрате Биргер
|5
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Энгельс Бьорн
|1
|1
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Сек Абдулай
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|3
|1
|Амузу Френсис
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|Худт Уэсли
|3
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|1
|Раман Бенито
|2
|0
|Каллен Джош
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Куаме Кристиан
|0
|1
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
3
33%
76-90
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
5
36%
3
17%
46-60
3
21%
5
28%
61-75
1
7%
6
33%
76-90
Пропущено
8
12
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Забито
25
26
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
4%
2
8%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
6
24%
4
15%
31-45
5
20%
4
15%
46-60
6
24%
6
23%
61-75
4
16%
8
31%
76-90
Пропущено
16
21
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
6%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
5
31%
3
14%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
4
25%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1
Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2
Андерлехт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Синт-Трейден - Андерлехт 2:2
Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Лачи - Андерлехт 0:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Андерлехт - Аякс 0:2 Андерлехт - ОФИ 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|10
|1
|3
|33 - 13
|31
|2.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|25 - 17
|27
|3.
|Антверпен
|14
|8
|3
|3
|25 - 16
|27
|4.
|Мехелен
|14
|7
|2
|5
|25 - 24
|23
|5.
|Шарлеруа
|14
|6
|5
|3
|25 - 18
|23
|6.
|Андерлехт
|14
|5
|6
|3
|27 - 20
|21
|7.
|Эйпен
|14
|6
|3
|5
|24 - 21
|21
|8.
|Генк
|13
|6
|2
|5
|27 - 22
|20
|9.
|Кортрейк
|14
|5
|5
|4
|17 - 16
|20
|10.
|Синт-Трейден
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|11.
|Гент
|14
|5
|3
|6
|21 - 15
|18
|12.
|АХ Лёвен
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|13.
|Стандард
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|14.
|Остенде
|14
|5
|2
|7
|18 - 25
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|5
|6
|22 - 33
|14
|16.
|Серен Юнайтед
|14
|4
|1
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Серкль Брюгге
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|1
|3
|10
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|2.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|3.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Мехелен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|АХ Лёвен
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|Андерлехт
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|10.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|11.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Эйпен
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|11 - 21
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Антверпен
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|4.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Синт-Трейден
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|6.
|Шарлеруа
|7
|3
|3
|1
|14 - 12
|12
|7.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|11.
|Андерлехт
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|15.
|Гент
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|16.
|АХ Лёвен
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3