Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Sportpark Ronhof Thomas Sommer
37' Желтая карточкаСарпей Ханс
14
Сарпей
Ханс
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
19
Иттен
Седрик
35
Тута
37
Дурм
Эрик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Сарпей ХансЗащитник
- Защитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
21 Ахе РагнарНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
37'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Айнтрахт Фр
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|3 (3)
|0.27
|Левелинг Джейми
|2
|0.18
|Иттен Седрик
|1
|0.09
|Майерхёфер Марко
|1
|0.09
|Тильман Тимоти
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костич Филип
|2
|0.18
|Хёуге Йенс
|2
|0.18
|Тута
|1
|0.09
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.09
|Борре Рафаэль
|1
|0.09
|Ламмерс Сэм
|1
|0.09
|Пасьенса Гонсало
|1 (1)
|0.09
|Соу Джибриль
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|5
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Гризбек Себастьян
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Хргота Бранимир
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Кристиансен Макс
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленц Кристофер
|3
|0
|Соу Джибриль
|3
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Якич Кристиян
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Чендлер Тимоти
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
75%
76-90
Пропущено
18
5
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
6%
2
40%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
1
20%
61-75
5
28%
1
20%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
5
56%
76-90
Пропущено
24
16
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
13%
3
19%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
7
29%
29%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1
Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 3:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1
Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|40 - 11
|28
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 17
|24
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 9
|22
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|23 - 11
|18
|6.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 17
|18
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|8.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|11.
|Кёльн
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 20
|14
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 24
|13
|13.
|Бохум
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 18
|13
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|15.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 15
|10
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 27
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 8
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|8.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|12.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|16.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 6
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|7.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|8.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|9.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|10.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Бохум
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 20
|0
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Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Гройтер Фюрт
3% (4)
Ничья
9% (12)
Айнтрахт Фр
88.1% (118)
Тотал 2.5
Больше
70.68% (94)
Меньше
29.32% (39)
Обе команды забьют
Да
75.94% (101)
Нет
24.06% (32)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
56% (75)
0:1 Айнтрахт Фр
15.7% (21)
1:3 Айнтрахт Фр
9.7% (13)
1:1 Ничья
6% (8)
0:2 Айнтрахт Фр
3.7% (5)
1:0 Гройтер Фюрт
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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