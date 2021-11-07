Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

45' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

45' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Хргота Бранимир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Сарпей Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Кристиансен Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Сарпей Ханс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Дурм Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Функ Мариус взял и забрал мяч на выходе

35' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Айнтрахт Фр пробьет пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

29' Функ Мариус взял и забрал мяч на выходе

27' Линнстрем Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Костич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Хинтереггер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Функ Мариус взял и забрал мяч на выходе

14' Костич Филип пробует нанести удар издали, но Мариус Функ держит все под контролем

14' Матч возобновлен

13' Хинтереггер Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру