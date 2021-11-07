  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Гройтер Фюрт
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 10244
Айнтрахт Фр
0'
37' Желтая карточка
Сарпей Ханс
65' Желтая карточка
Кристиансен Макс
0:1
75' Гол
Роде Себастьян
87' Желтая карточка
Хргота Бранимир
88' Желтая карточка
Гризбек Себастьян
89' Желтая карточка
Якич Кристиян
1:1
90' Гол
Иттен Седрик
1:2
90' Гол
Борре Рафаэль
90'+6
1
Функ
Мариус
18
Майерхёфер
Марко
22
Гризбек
Себастьян
14
Сарпей
Ханс
15
Виллемс
Джетро
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
13
Кристиансен
Макс
40
Левелинг
Джейми
19
Иттен
Седрик
10
Хргота
Бранимир
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
37
Дурм
Эрик
8
Соу
Джибриль
6
Якич
Кристиян
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
29
Линнстрем
Йеспер
19
Борре
Рафаэль
Гройтер Фюрт
4-3-3
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Ход матча

37'
Сарпей Ханс
 
46'
 
Туре Альмами
Дурм Эрик
65'
Кристиансен Макс
 
71'
 
Ахе Рагнар
Линнстрем Йеспер
72'
 
Роде Себастьян
Соу Джибриль
73'
Тильман Тимоти
Грин Джулиан
 
75'
0:1
Роде Себастьян
(Камада Даити)
76'
Иттер Джанлука
Виллемс Джетро
 
83'
Файн Адриан
Зегуйн Пауль
 
87'
Хргота Бранимир
 
88'
Гризбек Себастьян
 
89'
 
Якич Кристиян
89'
 
Ильзанкер Штефан
Камада Даити
90'
 
Чендлер Тимоти
Туре Альмами
90'
Иттен Седрик
(Тильман Тимоти)
1:1
90'
1:2
Борре Рафаэль
(Н'Дика Эван)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Айнтрахт Фр

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
2:3
Б
1:1
Б2
0:0
Б2
2:3
ТМС
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 3 (3) 0.27
Иттен Седрик 2 0.18
Левелинг Джейми 2 0.18
Майерхёфер Марко 1 0.09
Тильман Тимоти 0 0
Абиама Диксон 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костич Филип 2 0.18
Борре Рафаэль 2 0.18
Хёуге Йенс 2 0.18
Тута 1 0.09
Роде Себастьян 1 0.09
Хинтереггер Мартин 1 0.09
Ламмерс Сэм 1 0.09
Пасьенса Гонсало 1 (1) 0.09
Соу Джибриль 0 0
Дурм Эрик 0 0
Камада Даити 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 5 0
Гризбек Себастьян 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Хргота Бранимир 2 0
Кристиансен Макс 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Виргевер Ник 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Абиама Диксон 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 3 0
Соу Джибриль 3 0
Якич Кристиян 3 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Трапп Кевин 1 0
Да Коста Данни 1 0
Чендлер Тимоти 1 0
Костич Филип 1 0
Дурм Эрик 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
3
43%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
3
25%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
75%
76-90

Пропущено

18
5
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
6%
2
40%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
1
20%
61-75
5
28%
1
20%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
6
55%
76-90

Пропущено

26
17
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
12%
3
18%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
8
31%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1
Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 3:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1
Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 1 1 40 - 11 28
2. Боруссия Д Заявка 11 8 0 3 28 - 17 24
3. Фрайбург Заявка 11 6 4 1 18 - 9 22
4. Вольфсбург Заявка 11 6 1 4 12 - 12 19
5. РБ Лейпциг Заявка 11 5 3 3 23 - 11 18
6. Байер Л Заявка 11 5 3 3 24 - 17 18
7. Унион Берлин Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
8. Майнц Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
9. Боруссия М Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 19 - 17 14
11. Кёльн Заявка 11 3 5 3 17 - 20 14
12. Герта Заявка 11 4 1 6 12 - 24 13
13. Бохум Заявка 11 4 1 6 10 - 18 13
14. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
15. Штуттгарт Заявка 11 2 4 5 15 - 20 10
16. Аугсбург Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Арминия Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 8 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Кёльн Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
5. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Боруссия М Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
8. Майнц Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9. Бохум Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
10. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
11. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
12. Герта Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
13. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
14. Штуттгарт Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
15. Байер Л Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 6 0 3 3 3 - 10 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 18 - 6 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Вольфсбург Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
6. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
7. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
8. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
9. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
10. Арминия Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Хоффенхайм Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
12. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. РБ Лейпциг Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Бохум Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
17. Аугсбург Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 0 6 5 - 20 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Гройтер Фюрт 3% (4)
X 9% (12)
Айнтрахт Фр 88.1% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Гройтер Фюрт 1:2 Айнтрахт Фр онлайн


Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 1:2 Айнтрахт Фр

Исход игры
Гройтер Фюрт
3% (4)
Ничья
9% (12)
Айнтрахт Фр
88.1% (118)
Тотал 2.5
Больше
70.68% (94)
Меньше
29.32% (39)
Обе команды забьют
Да
75.94% (101)
Нет
24.06% (32)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
56% (75)
0:1 Айнтрахт Фр
15.7% (21)
1:3 Айнтрахт Фр
9.7% (13)
1:1 Ничья
6% (8)
0:2 Айнтрахт Фр
3.7% (5)
1:0 Гройтер Фюрт
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 