Германия: Бундеслига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Sportpark Ronhof Thomas Sommer Зрители: 10244
37' Желтая карточкаСарпей Ханс
65' Желтая карточкаКристиансен Макс
0:1
75' ГолРоде Себастьян
87' Желтая карточкаХргота Бранимир
88' Желтая карточкаГризбек Себастьян
89' Желтая карточкаЯкич Кристиян
1:1
90' ГолИттен Седрик
1:2
90' ГолБорре Рафаэль
14
Сарпей
Ханс
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
19
Иттен
Седрик
35
Тута
37
Дурм
Эрик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Сарпей ХансЗащитник
- Защитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
21 Ахе РагнарНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
37'
65'
75'
0:1
87'
89'
90'
1:1
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
8 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Айнтрахт Фр
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|3 (3)
|0.27
|Иттен Седрик
|2
|0.18
|Левелинг Джейми
|2
|0.18
|Майерхёфер Марко
|1
|0.09
|Тильман Тимоти
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костич Филип
|2
|0.18
|Борре Рафаэль
|2
|0.18
|Хёуге Йенс
|2
|0.18
|Тута
|1
|0.09
|Роде Себастьян
|1
|0.09
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.09
|Ламмерс Сэм
|1
|0.09
|Пасьенса Гонсало
|1 (1)
|0.09
|Соу Джибриль
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
|Камада Даити
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|5
|0
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Кристиансен Макс
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленц Кристофер
|3
|0
|Соу Джибриль
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Чендлер Тимоти
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
3
43%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
75%
76-90
Пропущено
18
5
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
6%
2
40%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
1
20%
61-75
5
28%
1
20%
76-90
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
6
55%
76-90
Пропущено
26
17
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
12%
3
18%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
8
31%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1
Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 3:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1
Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|40 - 11
|28
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 17
|24
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 9
|22
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|23 - 11
|18
|6.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 17
|18
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|8.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|11.
|Кёльн
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 20
|14
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 24
|13
|13.
|Бохум
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 18
|13
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 16
|12
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 8
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|8.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|12.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 6
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|8.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|10.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Бохум
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 20
|0
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Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 1:2 Айнтрахт Фр
Исход игры
Гройтер Фюрт
3% (4)
Ничья
9% (12)
Айнтрахт Фр
88.1% (118)
Тотал 2.5
Больше
70.68% (94)
Меньше
29.32% (39)
Обе команды забьют
Да
75.94% (101)
Нет
24.06% (32)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
56% (75)
0:1 Айнтрахт Фр
15.7% (21)
1:3 Айнтрахт Фр
9.7% (13)
1:1 Ничья
6% (8)
0:2 Айнтрахт Фр
3.7% (5)
1:0 Гройтер Фюрт
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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