Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Айнтрахт Фр вырывает победу

96' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Чендлер Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Матч возобновлен

89' Якич Кристиян получает желтую карточку за неспортивное поведение

88' Гризбек Себастьян получает желтую карточку за неспортивное поведение

88' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

87' Хргота Бранимир получил желтую карточку от судьи

87' Вратарь парирует удар, который нанес Хргота Бранимир , и мяч снова в игре

87' Тильман Тимоти имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

85' Иттер Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Камада Даити не смог попасть в створ ударом издали

80' Иттен Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Г О О О О Л - Роде Себастьян забивает с правой ноги!

74' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Ахе Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Грин Джулиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Туре Альмами оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Сарпей Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Кристиансен Макс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Якич Кристиян не смог попасть в створ ударом издали

63' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

63' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Соу Джибриль получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Соу Джибриль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Туре Альмами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

58' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Костич Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Зегуйн Пауль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Матч возобновлен

55' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

54' Кристиансен Макс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Соу Джибриль не смог попасть в створ ударом издали

53' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Тута делает длинную передачу вперед

50' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Левелинг Джейми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Якич Кристиян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля