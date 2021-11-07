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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
42' Желтая карточка
Мартинес Лисандро
44'
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
6
Классен
Дэви
4
Альварес
Эдсон
20
Кудус
Мохаммед
11
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
1
Хан
Уорнер
20
Дейл
Матс
2
Люкассен
Бойд
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Брауэрс
Люк
10
Ромменс
Филипп
21
Кордоба
Иньиго
11
Оратмангун
Рагнар
30
Ботос
Яннис-Фивос
Аякс
4-3-3
Гоу Эхед Иглс
5-3-2

Ход матча

42'
Мартинес Лисандро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

История личных встреч

Аякс
Гоу Эхед Иглс

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
3:0
Э
4:0
Э
0:3
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:1
Э
6:0
К
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 7 0.58
Тадич Душан 5 0.42
Мазрауи Нуссер 4 0.33
Бергёйс Стивен 3 0.25
Нерес Давид 3 0.25
Антони 3 0.25
Классен Дэви 2 0.17
Альварес Эдсон 2 0.17
Дарами Мохаммед 1 0.08
Тальяфико Николас 1 0.08
Кудус Мохаммед 1 0.08
Перейра Данило II 1 0.08
Гравенберх Райан 1 0.08
Тимбер Юррьен 1 0.08
Мартинес Лисандро 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Шуурс Перр 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 5 0.42
Брауэрс Люк 5 (1) 0.42
Ботос Яннис-Фивос 2 0.17
Крамер Йорис 1 0.08
Дейл Матс 1 0.08
Баккер Юстин 1 (1) 0.08
Кардона Марк 1 0.08
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Люкассен Бойд 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алле Себастьян 2 0
Гравенберх Райан 2 0
Антони 1 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0
Альварес Эдсон 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидберг Исак 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Хан Уорнер 1 0
Кордоба Иньиго 1 0
Крамер Йорис 1 0
Люкассен Бойд 1 0
Идзес Джей 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
5
13 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
12%
1
20%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
5
20%
1
20%
31-45
3
12%
1
20%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
5
20%
2
40%
76-90

Пропущено

3
14
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
5
36%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
33%
4
29%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
10%
1
9%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
1
10%
4
36%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
1
11%
76-90

Забито

35
16
18 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
11%
2
13%
1-15
8
23%
1
6%
16-30
6
17%
1
6%
31-45
4
11%
4
25%
46-60
7
20%
2
13%
61-75
6
17%
6
38%
76-90

Пропущено

4
23
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
25%
5
22%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
25%
7
30%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
2
50%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0
Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2
Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 12 8 3 1 37 - 2 27
2. ПСВ 12 9 0 3 31 - 20 27
3. Фейеноорд 11 8 1 2 27 - 13 25
4. Утрехт 12 7 2 3 27 - 14 23
5. Витесс 12 7 1 4 14 - 19 22
6. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
7. НЕК Неймеген 12 5 3 4 16 - 18 18
8. Виллем II 12 5 3 4 15 - 20 18
9. Твенте 12 5 3 4 19 - 18 18
10. Гоу Эхед Иглс 0:0 12 5 2 5 17 - 22 17
11. АЗ Алкмаар 11 5 0 6 22 - 18 15
12. Херенвен 12 4 2 6 14 - 19 14
13. Хераклес 11 3 2 6 11 - 16 11
14. Ваалвейк 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Гронинген 12 2 5 5 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 4 6 11 - 19 10
17. Фортуна Ситтард 11 2 3 6 13 - 25 9
18. ПЕК Зволле 12 1 1 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
2. Аякс 0:0 7 5 1 1 27 - 1 16
3. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
4. Фейеноорд 5 4 1 0 13 - 6 13
5. Гоу Эхед Иглс 0:0 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
9. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
13. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
14. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
17. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
4. Аякс 0:0 5 3 2 0 10 - 1 11
5. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
6. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
7. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
10. Утрехт 6 2 1 3 6 - 8 7
11. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 6 1 2 3 5 - 14 5
13. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
14. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Гоу Эхед Иглс
1.13
8.30
41.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аякс 0:0 Гоу Эхед Иглс онлайн


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