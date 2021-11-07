Второй тайм начался

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Команда Аякс имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Тадич Душан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

45' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Тадич Душан не смог попасть в створ ударом издали

44' Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Альварес Эдсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Кордоба Иньиго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Мартинес Лисандро получает желтую карточку за неспортивное поведение

40' Отличный пас сделал Алле Себастьян из команды Аякс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

39' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе

39' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Антони нанес удар, но тот был заблокирован.

37' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Антони из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.

34' Уорнер Хан отбил мяч на угловой после удара Тадич Душан из штрафной площади.

33' Люкассен Бойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Головой пробил Алле Себастьян , но голкипер отбил его в поле!

32' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Алле Себастьян из команды Аякс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

28' Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Ромменс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Отличный пас сделал Тимбер Юррьен из команды Аякс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

25' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Антони из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

23' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

21' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Антони мяч отрикошетил от ворот

20' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом

17' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Дейл Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

14' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе

13' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

12' Дейл Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Отличные скиллы показывает Тадич Душан , обводя своих соперников

11' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе

4' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

2' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Ромменс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Антони из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.

1' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру