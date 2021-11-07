Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена
42' Желтая карточкаМартинес Лисандро
49' Желтая карточкаАльварес Эдсон
90' Желтая карточкаЛюкассен Бойд
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
20
Дейл
Матс
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
-
24 Буран ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
- Нападающий
-
29 Кардона МаркНападающий
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
49'
81'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
16 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
История личных встреч
Аякс
Гоу Эхед Иглс
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|7
|0.58
|Тадич Душан
|5
|0.42
|Мазрауи Нуссер
|4
|0.33
|Бергёйс Стивен
|3
|0.25
|Нерес Давид
|3
|0.25
|Антони
|3
|0.25
|Классен Дэви
|2
|0.17
|Альварес Эдсон
|2
|0.17
|Дарами Мохаммед
|1
|0.08
|Тальяфико Николас
|1
|0.08
|Кудус Мохаммед
|1
|0.08
|Перейра Данило II
|1
|0.08
|Гравенберх Райан
|1
|0.08
|Тимбер Юррьен
|1
|0.08
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Тейлор Кеннет
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|5
|0.42
|Брауэрс Люк
|5 (1)
|0.42
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.17
|Крамер Йорис
|1
|0.08
|Дейл Матс
|1
|0.08
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.08
|Кардона Марк
|1
|0.08
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Люкассен Бойд
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алле Себастьян
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Гравенберх Райан
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лидберг Исак
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Кордоба Иньиго
|1
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
5
13 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
12%
1
20%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
5
20%
1
20%
31-45
3
12%
1
20%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
5
20%
2
40%
76-90
Пропущено
3
14
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
5
36%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
33%
4
29%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
10%
1
9%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
1
10%
4
36%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
1
11%
76-90
Забито
35
16
18 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
4
11%
2
13%
1-15
8
23%
1
6%
16-30
6
17%
1
6%
31-45
4
11%
4
25%
46-60
7
20%
2
13%
61-75
6
17%
6
38%
76-90
Пропущено
4
23
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
25%
5
22%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
25%
7
30%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
2
50%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0
Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2
Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|8
|3
|1
|37 - 2
|27
|2.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|31 - 20
|27
|3.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|27 - 13
|25
|4.
|Утрехт
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|5.
|Витесс
|12
|7
|1
|4
|14 - 19
|22
|6.
|Камбюр
|12
|6
|0
|6
|21 - 26
|18
|7.
|НЕК Неймеген
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|8.
|Виллем II
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|9.
|Твенте
|12
|5
|3
|4
|19 - 18
|18
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|5
|2
|5
|17 - 22
|17
|11.
|АЗ Алкмаар
|11
|5
|0
|6
|22 - 18
|15
|12.
|Херенвен
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|13.
|Хераклес
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Ваалвейк
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Гронинген
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|11
|2
|3
|6
|13 - 25
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|1
|1
|10
|7 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|2.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|13
|5.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Хераклес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Виллем II
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|9.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|13.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|7 - 15
|7
|15.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|6
|5
|0
|1
|7 - 7
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|4.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|6.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|8 - 15
|9
|7.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Виллем II
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|10.
|Утрехт
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|13.
|Ваалвейк
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|14.
|Гронинген
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0