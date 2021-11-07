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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
0:0
Конец матча

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
42' Желтая карточка
Мартинес Лисандро
49' Желтая карточка
Альварес Эдсон
90' Желтая карточка
Люкассен Бойд
90'+6
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
6
Классен
Дэви
4
Альварес
Эдсон
20
Кудус
Мохаммед
11
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
1
Хан
Уорнер
20
Дейл
Матс
2
Люкассен
Бойд
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Брауэрс
Люк
10
Ромменс
Филипп
21
Кордоба
Иньиго
11
Оратмангун
Рагнар
30
Ботос
Яннис-Фивос
Аякс
4-3-3
Гоу Эхед Иглс
5-3-2

Ход матча

42'
Мартинес Лисандро
 
49'
Альварес Эдсон
 
62'
 
Кардона Марк
Ботос Яннис-Фивос
63'
Дарами Мохаммед
Кудус Мохаммед
 
63'
Гравенберх Райан
Альварес Эдсон
 
70'
Шуурс Перр
Тимбер Юррьен
 
81'
Нерес Давид
Антони
 
82'
Перейра Данило
Классен Дэви
 
83'
 
Лидберг Исак
Кордоба Иньиго
90'
 
Люкассен Бойд

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 16 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

История личных встреч

Аякс
Гоу Эхед Иглс

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
3:0
Э
4:0
Э
0:3
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:1
Э
6:0
К
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 7 0.58
Тадич Душан 5 0.42
Мазрауи Нуссер 4 0.33
Бергёйс Стивен 3 0.25
Нерес Давид 3 0.25
Антони 3 0.25
Классен Дэви 2 0.17
Альварес Эдсон 2 0.17
Дарами Мохаммед 1 0.08
Тальяфико Николас 1 0.08
Кудус Мохаммед 1 0.08
Перейра Данило II 1 0.08
Гравенберх Райан 1 0.08
Тимбер Юррьен 1 0.08
Мартинес Лисандро 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Шуурс Перр 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 5 0.42
Брауэрс Люк 5 (1) 0.42
Ботос Яннис-Фивос 2 0.17
Крамер Йорис 1 0.08
Дейл Матс 1 0.08
Баккер Юстин 1 (1) 0.08
Кардона Марк 1 0.08
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Люкассен Бойд 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алле Себастьян 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Гравенберх Райан 2 0
Антони 1 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидберг Исак 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Хан Уорнер 1 0
Кордоба Иньиго 1 0
Крамер Йорис 1 0
Идзес Джей 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
5
13 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
12%
1
20%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
5
20%
1
20%
31-45
3
12%
1
20%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
5
20%
2
40%
76-90

Пропущено

3
14
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
5
36%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
33%
4
29%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
10%
1
9%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
1
10%
4
36%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
1
11%
76-90

Забито

35
16
18 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
4
11%
2
13%
1-15
8
23%
1
6%
16-30
6
17%
1
6%
31-45
4
11%
4
25%
46-60
7
20%
2
13%
61-75
6
17%
6
38%
76-90

Пропущено

4
23
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
25%
5
22%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
25%
7
30%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
2
50%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0
Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2
Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 8 3 1 37 - 2 27
2. ПСВ 12 9 0 3 31 - 20 27
3. Фейеноорд 11 8 1 2 27 - 13 25
4. Утрехт 12 7 2 3 27 - 14 23
5. Витесс 12 7 1 4 14 - 19 22
6. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
7. НЕК Неймеген 12 5 3 4 16 - 18 18
8. Виллем II 12 5 3 4 15 - 20 18
9. Твенте 12 5 3 4 19 - 18 18
10. Гоу Эхед Иглс 12 5 2 5 17 - 22 17
11. АЗ Алкмаар 11 5 0 6 22 - 18 15
12. Херенвен 12 4 2 6 14 - 19 14
13. Хераклес 11 3 2 6 11 - 16 11
14. Ваалвейк 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Гронинген 12 2 5 5 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 4 6 11 - 19 10
17. Фортуна Ситтард 11 2 3 6 13 - 25 9
18. ПЕК Зволле 12 1 1 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
2. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
3. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
4. Фейеноорд 5 4 1 0 13 - 6 13
5. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
9. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
13. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
14. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
17. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
4. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
5. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
6. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
7. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
10. Утрехт 6 2 1 3 6 - 8 7
11. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
12. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 5 - 14 5
13. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
14. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Аякс 0:0 Гоу Эхед Иглс онлайн


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