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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Читтаделла
2:0
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
17' Желтая карточка
Лукка Лоренцо
22' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
39' Красная карточка
Надь Адам
45' Желтая карточка
Пертиконе Романо
1:0
47' Гол
Антонуччи Мирко
55' Желтая карточка
Бенедетти Амедео
58' Желтая карточка
Бальдини Энрико
59' Красная карточка
Туре Идрисса
68' Вторая желтая карточка
Лукка Лоренцо
2:0
90' Гол
Бальдини Энрико
90'+5
36
Кастари
Элхан
18
Маттиоли
Алессандро
2
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
48
Антонуччи
Мирко
22
Оквонкво
Орджи
92
Бальдини
Энрико
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
18
Мастину
Джузеппе
77
Марсура
Давиде
9
Лукка
Лоренцо
Читтаделла
4-3-1-2
Пиза
4-3-1-2

История личных встреч

Читтаделла
Пиза

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
2:0
СB
1:4
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:4
СB
1:0
К
3:2
СB
1:0
СB
0:3
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оквонкво Орджи 5 0.42
Бальдини Энрико 4 (2) 0.33
Антонуччи Мирко 1 0.08
Вита Алессио 1 0.08
Адорни Давиде 1 0.08
Фраре Доменико 1 0.08
Пертиконе Романо 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Тавернелли Камилло 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.5
Туре Идрисса 2 0.17
Сибилли Джузеппе 2 0.17
Мазуччи Гаэтано 1 0.08
Коэн Йонатан 1 0.08
Биринделли Самуэле 1 0.08
Беруатто Пьетро 1 0.08
Караччоло Антонио 1 0.08
Де Витис Алессандро 1 0.08
Мастину Джузеппе 1 0.08
Гухер Роберт 0 0
Марсура Давиде 0 0
Леверб Максим 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенедетти Амедео 5 0
Паван Никола 5 0
Кассандро Томмазо 5 0
Адорни Давиде 4 0
Бранка Симоне 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Тункара Мамаду 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Кастари Элхан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Фраре Доменико 2 0
Пертиконе Романо 1 0
Беретта Джакомо 1 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Вита Алессио 1 0
Данци Андреа 1 0
Маццокко Давиде 1 0
Тавернелли Камилло 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 5 0
Караччоло Антонио 4 0
Биринделли Самуэле 3 0
Надь Адам 1 1
Лукка Лоренцо 1 1
Де Витис Алессандро 2 0
Леверб Максим 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Сибилли Джузеппе 2 0
Туре Идрисса 0 1
Мазуччи Гаэтано 1 0
Гухер Роберт 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Николас Андраде 1 0
Мастину Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
2
67%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
2
15%
4
24%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
4
31%
3
18%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
2
15%
2
15%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0
Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Асколи - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Виртус Энтелла 1:0
Пиза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1
Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Пиза 2:2 Пиза - Козенца 3:0 Кьево - Пиза 2:0 Пиза - Лечче 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 7 3 2 23 - 14 24
2. Лечче Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
4. Реджина Заявка 12 6 4 2 13 - 9 22
5. Фрозиноне Заявка 12 5 6 1 18 - 10 21
6. Беневенто Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
7. Кремонезе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
8. Читтаделла Заявка 12 6 1 5 13 - 13 19
9. Комо Заявка 12 5 4 3 18 - 14 19
10. Асколи Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
11. Монца Заявка 12 4 6 2 11 - 10 18
12. Перуджа Заявка 12 4 5 3 12 - 12 17
13. Тернана Заявка 12 5 1 6 20 - 19 16
14. Парма Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
15. Козенца Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
16. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 5 4 16 - 13 14
17. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 11 - 22 8
18. Кротоне Заявка 12 1 5 6 13 - 22 8
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 1 10 10 - 24 4
20. Порденоне Заявка 12 0 3 9 8 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
4. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7. Брешия Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
9. Беневенто Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
10. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
11. Тернана Заявка 6 3 0 3 11 - 9 9
12. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 3 1 13 - 8 9
13. Фрозиноне Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
14. Парма Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
15. Асколи Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
16. Алессандрия Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
17. Кротоне Заявка 7 1 4 2 8 - 12 7
18. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
19. Порденоне Заявка 6 0 2 4 6 - 15 2
20. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
2. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
3. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4. Асколи Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Пиза Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
9. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
10. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Кремонезе Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Тернана Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Читтаделла Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
14. Монца Заявка 7 0 5 2 4 - 8 5
15. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
16. Виченца Виртус Заявка 7 1 0 6 8 - 16 3
17. Алессандрия Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
18. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
19. Порденоне Заявка 6 0 1 5 2 - 12 1
20. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Пертиконе Романо получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    УДАЛЕНИЕ! - Надь Адам увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    22'
    Беруатто Пьетро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Lorenzo Lucca получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Читтаделла 2:0 Пиза онлайн


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