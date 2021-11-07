Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
17' Желтая карточкаЛукка Лоренцо
22' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
39' Красная карточкаНадь Адам
45' Желтая карточкаПертиконе Романо
1:0
47' ГолАнтонуччи Мирко
55' Желтая карточкаБенедетти Амедео
58' Желтая карточкаБальдини Энрико
59' Красная карточкаТуре Идрисса
68' Вторая желтая карточкаЛукка Лоренцо
2:0
90' ГолБальдини Энрико
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Декич ВладанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
17'
22'
39'
45'
47'
55'
58'
59'
68'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
8 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 13
-
66 Владение мячом, % 34
История личных встреч
Читтаделла
Пиза
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
10 матчей
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оквонкво Орджи
|5
|0.42
|Бальдини Энрико
|4 (2)
|0.33
|Антонуччи Мирко
|1
|0.08
|Вита Алессио
|1
|0.08
|Адорни Давиде
|1
|0.08
|Фраре Доменико
|1
|0.08
|Пертиконе Романо
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Тавернелли Камилло
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.5
|Туре Идрисса
|2
|0.17
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.17
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.08
|Коэн Йонатан
|1
|0.08
|Биринделли Самуэле
|1
|0.08
|Беруатто Пьетро
|1
|0.08
|Караччоло Антонио
|1
|0.08
|Де Витис Алессандро
|1
|0.08
|Мастину Джузеппе
|1
|0.08
|Гухер Роберт
|0
|0
|Марсура Давиде
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенедетти Амедео
|5
|0
|Паван Никола
|5
|0
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Бранка Симоне
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Тункара Мамаду
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Кастари Элхан
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Пертиконе Романо
|1
|0
|Беретта Джакомо
|1
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Данци Андреа
|1
|0
|Маццокко Давиде
|1
|0
|Тавернелли Камилло
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|5
|0
|Караччоло Антонио
|4
|0
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Лукка Лоренцо
|1
|1
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Леверб Максим
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Сибилли Джузеппе
|2
|0
|Туре Идрисса
|0
|1
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Гухер Роберт
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Мастину Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
2
67%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
2
15%
4
24%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
4
31%
3
18%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
2
15%
2
15%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0
Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Асколи - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Виртус Энтелла 1:0
Пиза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1
Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Пиза 2:2 Пиза - Козенца 3:0 Кьево - Пиза 2:0 Пиза - Лечче 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 14
|24
|2.
|Лечче
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|4.
|Реджина
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 10
|21
|6.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|13 - 13
|19
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 14
|19
|10.
|Асколи
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|11.
|Монца
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 10
|18
|12.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 12
|17
|13.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|20 - 19
|16
|14.
|Парма
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|15.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 13
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 22
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|10 - 24
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|8 - 27
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|10.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|11.
|Тернана
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 8
|9
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|15.
|Асколи
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|18.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 15
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|Асколи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|9.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Тернана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|14.
|Монца
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|18.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|19.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1
|20.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1