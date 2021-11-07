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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Генк
0:1
Второй тайм: 88'

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
0:1
38' Гол
Сомерс Тибо
63' Желтая карточка
Угбо Ике
88'
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
14
Тома
Бастьен
42
Торстведт
Кристиан
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
28
Пейнтсил
Джозеф
1
Дидийон
Томас
2
Витиньо
Виктор
II
4
Даланн
Йеспер
3
David
Sousa
18
Мьянге
Сенна
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
22
Лопес
Леонардо
29
Миллан
Алехандро
10
Хотич
Дино
11
Матондо
Рабби
34
Сомерс
Тибо
Генк
4-3-3
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
Серкль Брюгге

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

22 матча

63.6%
9.1%
27.3%
14 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.8%
59.1%
9.1%
7 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
1:5
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
2:5
К
0:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
КБ
0:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
3:3
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 10 (3) 0.71
Бонгонда Тео 4 0.29
Торстведт Кристиан 3 0.21
Хейнен Бриан 3 0.21
Ито Дзюнъя 2 0.14
Угбо Ике 2 0.14
Муньос Даниэль 1 0.07
Лукуми Джон 1 0.07
Пейнтсил Джозеф 1 0.07
Ндайишимий Майк 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Артеага Херардо 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллан Алехандро 3 (2) 0.21
Деман Оливье 3 0.21
Рубио Вальдо 2 0.14
Сомерс Тибо 2 0.14
Хотич Дино 1 0.07
Витиньо Виктор II 1 0.07
Даланн Йеспер 1 0.07
Ванхутт Шарль 1 0.07
Попович Борис 1 0.07
Декостере Роббе 0 0
Велковски Димитар 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 4 0
Хейнен Бриан 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Артеага Херардо 2 0
Лукуми Джон 2 0
Торстведт Кристиан 2 0
Угбо Ике 1 0
Ито Дзюнъя 1 0
Онуачу Пол 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Садик Муджаид 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уткус Эдгарас 5 0
Лопес Леонардо 4 0
Даланн Йеспер 4 0
Деман Оливье 4 0
Хотич Дино 3 0
David Sousa 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Миллан Алехандро 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Велковски Димитар 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Кануте Франк 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0
Попович Борис 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

15
4
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
3
21%
3
27%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Забито

27
13
9 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
15%
2
15%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
3
11%
3
23%
31-45
7
26%
0
0%
46-60
3
11%
4
31%
61-75
8
30%
30%
3
23%
76-90

Пропущено

22
20
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
3
15%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
7
32%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3
Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Генк - Остенде 3:4 Генк - Моленбек 1:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Дюнкерк - Серкль Брюгге 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 10 1 3 33 - 13 31
2. Брюгге 14 7 6 1 25 - 17 27
3. Антверпен 14 8 3 3 25 - 16 27
4. Мехелен 14 7 2 5 25 - 24 23
5. Шарлеруа 14 6 5 3 25 - 18 23
6. Андерлехт 14 5 6 3 27 - 20 21
7. Эйпен 14 6 3 5 24 - 21 21
8. Генк 0:1 14 6 2 6 27 - 23 20
9. Кортрейк 14 5 5 4 17 - 16 20
10. Синт-Трейден 14 5 3 6 15 - 20 18
11. Гент 14 5 3 6 21 - 15 18
12. АХ Лёвен 14 3 8 3 18 - 22 17
13. Стандард 14 4 5 5 16 - 23 17
14. Остенде 14 5 2 7 18 - 25 17
15. Зульте-Варегем 14 3 5 6 22 - 33 14
16. Серен Юнайтед 14 4 1 9 16 - 27 13
17. Серкль Брюгге 1:0 14 3 3 8 15 - 20 12
18. Беерсхот-Вильрейк 14 1 3 10 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 0 2 17 - 6 15
2. Антверпен 7 4 2 1 12 - 7 14
3. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
4. Мехелен 7 4 1 2 14 - 10 13
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. АХ Лёвен 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Андерлехт 7 3 3 1 19 - 11 12
8. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
10. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
11. Генк 0:1 7 3 1 3 12 - 9 10
12. Серен Юнайтед 7 3 1 3 11 - 9 10
13. Эйпен 7 2 2 3 10 - 11 8
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 7 1 2 4 11 - 21 5
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 1:0 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Брюгге 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Антверпен 7 4 1 2 13 - 9 13
4. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
5. Синт-Трейден 7 4 1 2 7 - 7 13
6. Шарлеруа 7 3 3 1 14 - 12 12
7. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
8. Серкль Брюгге 1:0 7 3 1 3 11 - 9 10
9. Генк 0:1 7 3 1 3 15 - 14 10
10. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
11. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Андерлехт 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
14. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Гент 7 1 2 4 5 - 6 5
16. АХ Лёвен 7 0 5 2 8 - 14 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
18. Серен Юнайтед 7 1 0 6 5 - 18 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Сомерс Тибо бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Ван дер Брюгген Ханнес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Серкль Брюгге
9.53
5.70
7.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Генк 0:1 Серкль Брюгге онлайн


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