Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
0:1
38' ГолСомерс Тибо
63' Желтая карточкаУгбо Ике
1:1
89' ГолБонгонда Тео
33
Лукуми
Джон
14
Тома
Бастьен
18
Онуачу
Пол
18
Мьянге
Сенна
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Угбо ИкеНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
38'
0:1
46'
63'
89'
1:1
История личных встреч
Генк
Серкль Брюгге
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
22 матча
63.6%
9.1%
27.3%
14 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.8%
59.1%
9.1%
7 побед 13 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|10 (3)
|0.71
|Бонгонда Тео
|5
|0.36
|Торстведт Кристиан
|3
|0.21
|Хейнен Бриан
|3
|0.21
|Ито Дзюнъя
|2
|0.14
|Угбо Ике
|2
|0.14
|Муньос Даниэль
|1
|0.07
|Лукуми Джон
|1
|0.07
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.07
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.21
|Деман Оливье
|3
|0.21
|Рубио Вальдо
|2
|0.14
|Сомерс Тибо
|2
|0.14
|Хотич Дино
|1
|0.07
|Витиньо Виктор II
|1
|0.07
|Даланн Йеспер
|1
|0.07
|Ванхутт Шарль
|1
|0.07
|Попович Борис
|1
|0.07
|Декостере Роббе
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Ито Дзюнъя
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уткус Эдгарас
|5
|0
|Лопес Леонардо
|4
|0
|Даланн Йеспер
|4
|0
|Деман Оливье
|4
|0
|Хотич Дино
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Миллан Алехандро
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Велковски Димитар
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
4
31%
3
30%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Забито
15
4
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
3
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
3
21%
3
27%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Забито
28
14
9 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
4
14%
2
14%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
3
11%
4
29%
31-45
7
25%
0
0%
46-60
3
11%
4
29%
61-75
9
32%
3
21%
76-90
Пропущено
23
21
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
6
26%
2
10%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
7
30%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3
Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Генк - Остенде 3:4 Генк - Моленбек 1:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Дюнкерк - Серкль Брюгге 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|10
|1
|3
|33 - 13
|31
|2.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|25 - 17
|27
|3.
|Антверпен
|14
|8
|3
|3
|25 - 16
|27
|4.
|Мехелен
|14
|7
|2
|5
|25 - 24
|23
|5.
|Шарлеруа
|14
|6
|5
|3
|25 - 18
|23
|6.
|Генк
|14
|6
|3
|5
|28 - 23
|21
|7.
|Андерлехт
|14
|5
|6
|3
|27 - 20
|21
|8.
|Эйпен
|14
|6
|3
|5
|24 - 21
|21
|9.
|Кортрейк
|14
|5
|5
|4
|17 - 16
|20
|10.
|Синт-Трейден
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|11.
|Гент
|14
|5
|3
|6
|21 - 15
|18
|12.
|АХ Лёвен
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|13.
|Стандард
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|14.
|Остенде
|14
|5
|2
|7
|18 - 25
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|5
|6
|22 - 33
|14
|16.
|Серен Юнайтед
|14
|4
|1
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Серкль Брюгге
|14
|2
|4
|8
|15 - 21
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|1
|3
|10
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|2.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|3.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Мехелен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|АХ Лёвен
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|Андерлехт
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|10.
|Генк
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|11.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Эйпен
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|11 - 21
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Антверпен
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|4.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Синт-Трейден
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|6.
|Шарлеруа
|7
|3
|3
|1
|14 - 12
|12
|7.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|11.
|Андерлехт
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|13.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Гент
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|16.
|АХ Лёвен
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3