Австралия: A-Лига 2021-2022
2:1
Второй тайм: 78'
Стадион: ААМИ Парк
1:0
40' ГолГуд Кёртис
2:0
43' ГолМеткалф Коннор
2:1
71' ГолИванович Люк
22
Гуд
Кёртис
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
29
Cyrus
Dehmie
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Jordon Hall
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Cyrus DehmieНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Jesse Daley
-
22 Alex Parson
-
-
13 Henry Hore
-
Главный тренер: Warren Moon
Ход матча
40'
1:0
43'
71'
2:1
История личных встреч
Мельбурн Сити
Брисбен Роар
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
36 матчей
47.2%
16.7%
36.1%
17 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.6%
30.6%
38.8%
11 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
16 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуд Кёртис
|1
|1
|Меткалф Коннор
|1
|1
|Джеймисон Скотт
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:0
Брисбен Роар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2
Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Брисбен Роар 1:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Сидней 1:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брисбен Роар
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Брисбен Роар
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мельбурн Сити
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брисбен Роар
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0