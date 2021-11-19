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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Сити
2:1
Конец матча

Стадион:
Брисбен Роар
0'
1:0
40' Гол
Гуд Кёртис
2:0
43' Гол
Меткалф Коннор
2:1
71' Гол
Иванович Люк
89' Желтая карточка
Меткалф Коннор
90'+6
1
Гловер
Том
2
Геллоуэй
Скотт
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
10
Беренгер
Флорен
8
О'Нил
Эйден
18
Меткалф
Коннор
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
7
Леки
Мэттью
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
27
Трюин
Кай
4
Anton
Mlinaric
3
Браун
Кори
26
О'Ши
Джеймс
7
Акбари
Рамат
8
Штайнманн
Матти
29
Cyrus
Dehmie
10
Милеуснич
Никола
Мельбурн Сити
Брисбен Роар

История личных встреч

Мельбурн Сити
Брисбен Роар

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

36 матчей

47.2%
16.7%
36.1%
17 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.6%
30.6%
38.8%
11 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
16 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

3:0
3:2
0:1
1:0
2:2
4:3
4:1
1:0
2:0
КФ
0:1
2:0
1:2
3:1
2:0
2:2
1:1
1:0
3:1
3:1
1:1
1:0
1:0
1:3
2:1
1:0
3:0
2:0
3:2
4:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуд Кёртис 1 1
Меткалф Коннор 1 1
Джеймисон Скотт 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Люк 1 1
О'Ши Джеймс 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меткалф Коннор 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:0
Брисбен Роар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2
Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Брисбен Роар 1:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Сидней 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Меткалф Коннор бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Гуд Кёртис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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