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Индия: Суперлига Индии 2021-2022

2021-2022
АТК
4:1
Второй тайм: 64'
Керала Бластерс
0'
1:0
3' Гол
Hugo Boumous
1:1
24' Гол
Самад Сахал
26' Желтая карточка
Albino Gomes
2:1
27' Пенальти
Кришна Рой
37' Желтая карточка
Макхью Карл
3:1
39' Гол
Hugo Boumous
4:1
50' Гол
Колако Листон
55' Желтая карточка
Кхабра Харманджот
64'
1
Сингх
Амриндер
20
Котал
Притам
22
Deepak
Tangri
8
Макхью
Карл
15
Босе
Субхасиш
10
Hugo
Boumous
24
Lenny
Rodrigues
7
Кауко
Йони
11
Сингх
Манвир
21
Кришна
Рой
17
Колако
Листон
32
Albino
Gomes
10
Кхабра
Харманджот
55
Лешкович
Марко
34
Bijoy
V
14
Jessel
Carneiro
17
Rahul
Praveen
20
Луна
Адриан
25
Jeakson
Singh
18
Самад
Сахал
99
Васкес
Альваро
30
Jorge
Pereyra
II
АТК
Керала Бластерс

История личных встреч

АТК
Керала Бластерс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СИ
3:2
СИ
0:1
СИ
0:1
СИ
2:1
СИ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hugo Boumous 2 2
Колако Листон 1 1
Кришна Рой 1 (1) 1
Керала Бластерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самад Сахал 1 1
Rahul Praveen 0 0

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 1 0
Керала Бластерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Albino Gomes 1 0

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Насаф - АТК 6:0 АТК - Башундхара Кингс 1:1 Мазия - АТК 1:3 АТК - Бенгалуру 2:0
Мумбаи Сити - АТК 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:1 Мумбаи Сити - АТК 2:0 Хайдарабад - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 АТК - Джамшедпур 1:0 Бенгалуру - АТК 0:2 Дели Динамос - АТК 1:4 АТК - Керала Бластерс 3:2 Нортист Юнайтед - АТК 2:1 АТК - Ченнаин 1:0 Гоа - АТК 1:1 АТК - Мумбаи Сити 0:1 АТК - Нортист Юнайтед 2:0 Ченнаин - АТК 0:0
Керала Бластерс
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 1:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 4:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:2
Керала Бластерс - Мумбаи Сити 1:2 АТК - Керала Бластерс 3:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 0:0 Керала Бластерс - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 2:3 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:4 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 2:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Ченнаин - Керала Бластерс 0:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:2 Керала Бластерс - АТК 0:1
Команда И В Н П Г О
1. АТК 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Бенгалуру 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Нортист Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Джамшедпур 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ист Бенгал 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мумбаи Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гоа 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хайдарабад 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ченнаин 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Дели Динамос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Керала Бластерс 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда И В Н П Г О
1. АТК 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Керала Бластерс 1:4 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Дели Динамос 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ченнаин 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хайдарабад 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гоа 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мумбаи Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ист Бенгал 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Джамшедпур 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нортист Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бенгалуру 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Дели Динамос 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ченнаин 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Хайдарабад 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гоа 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мумбаи Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ист Бенгал 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Джамшедпур 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Нортист Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бенгалуру 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АТК 4:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Керала Бластерс 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Hugo Boumous бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Макхью Карл получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Rahul Praveen уходит с поля. Prasanth Karuthadathkuni выходит вместо него
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Кришна Рой из команды АТК забивает с точки!
  • Желтая карточка
    26'
    Albino Gomes получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Самад Сахал бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Hugo Boumous бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АТК 4:1 Керала Бластерс онлайн


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