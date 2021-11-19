Индия: Суперлига Индии 2021-2022
4:1
Второй тайм: 64'
1:0
3' ГолHugo Boumous
1:1
24' ГолСамад Сахал
26' Желтая карточкаAlbino Gomes
2:1
27' ПенальтиКришна Рой
37' Желтая карточкаМакхью Карл
3:1
39' ГолHugo Boumous
4:1
50' ГолКолако Листон
55' Желтая карточкаКхабра Харманджот
20
Котал
Притам
10
Hugo
Boumous
11
Сингх
Манвир
21
Кришна
Рой
32
Albino
Gomes
34
Bijoy
V
20
Луна
Адриан
18
Самад
Сахал
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Hugo BoumousПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сингх МанвирНападающий
-
21 Кришна РойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Prabir DasЗащитник
- Защитник
-
12 Avilash Paul
-
-
-
-
-
-
13 Ravi Rana
-
Главный тренер: Antonio Lopez Habas
- Основной состав
-
32 Albino GomesВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Bijoy VЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Луна АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
26 Abdul Hakku
-
-
-
-
Главный тренер: Вукоманович Иван
Ход матча
3'
1:0
24'
1:1
26'
27'
2:1
37'
39'
3:1
50'
4:1
История личных встреч
АТК
Керала Бластерс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hugo Boumous
|2
|2
|Колако Листон
|1
|1
|Кришна Рой
|1 (1)
|1
Керала Бластерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самад Сахал
|1
|1
|Rahul Praveen
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|1
|0
Керала Бластерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Albino Gomes
|1
|0
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Насаф - АТК 6:0 АТК - Башундхара Кингс 1:1 Мазия - АТК 1:3 АТК - Бенгалуру 2:0
Мумбаи Сити - АТК 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:1 Мумбаи Сити - АТК 2:0 Хайдарабад - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 АТК - Джамшедпур 1:0 Бенгалуру - АТК 0:2 Дели Динамос - АТК 1:4 АТК - Керала Бластерс 3:2 Нортист Юнайтед - АТК 2:1 АТК - Ченнаин 1:0 Гоа - АТК 1:1 АТК - Мумбаи Сити 0:1 АТК - Нортист Юнайтед 2:0 Ченнаин - АТК 0:0
Керала Бластерс
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 1:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 4:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:2
Керала Бластерс - Мумбаи Сити 1:2 АТК - Керала Бластерс 3:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 0:0 Керала Бластерс - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 2:3 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:4 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 2:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Ченнаин - Керала Бластерс 0:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:2 Керала Бластерс - АТК 0:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АТК
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Бенгалуру
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Нортист Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Джамшедпур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ист Бенгал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мумбаи Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хайдарабад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ченнаин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Дели Динамос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Керала Бластерс
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АТК
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Керала Бластерс
|1:4
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Дели Динамос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ченнаин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хайдарабад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Гоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мумбаи Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ист Бенгал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Джамшедпур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Нортист Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бенгалуру
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дели Динамос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ченнаин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Хайдарабад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Гоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Мумбаи Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ист Бенгал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Джамшедпур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Нортист Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бенгалуру
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АТК
|4:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Керала Бластерс
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0