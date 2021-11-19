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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Зенит
 
Позже

Стадион:
Нижний Новгород
Зенит
Нижний Новгород

История личных встреч

Зенит
Нижний Новгород

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 7 (1) 0.5
Азмун Сердар 7 (1) 0.5
Ерохин Александр 6 0.43
Клаудиньо 3 0.21
Вендел Маркус 3 0.21
Сутормин Алексей 3 (3) 0.21
Малком Филипе 2 0.14
Мостовой Андрей 2 0.14
Ракицкий Ярослав 1 0.07
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Чистяков Дмитрий 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Круговой Данил 0 0
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 3 (1) 0.21
Козлов Алексей 3 0.21
Гоцук Кирилл 2 0.14
Горбунов Игорь 2 0.14
Сулейманов Тимур 1 0.07
Кечкеш Акош 1 0.07
Косарев Кирилл 1 0.07
Берковский Илья 1 0.07
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Ракицкий Ярослав 3 0
Вендел Маркус 3 0
Азмун Сердар 1 1
Ловрен Деян 2 0
Клаудиньо 0 1
Ерохин Александр 1 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Чистяков Дмитрий 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас 3 1
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Сулейманов Тимур 4 0
Ткачук Денис 3 0
Нигматуллин Артур 2 0
Горбунов Игорь 2 0
Сапета Александр 1 0
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Балай Беким 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
9
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
14%
1
11%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
7
33%
1
11%
31-45
1
5%
2
22%
46-60
2
10%
3
33%
61-75
6
29%
1
11%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
7%
1
13%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
4
29%
4
50%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
3
43%
2
14%
76-90

Забито

35
17
19 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
4
11%
2
12%
1-15
5
14%
1
6%
16-30
10
29%
2
12%
31-45
1
3%
3
18%
46-60
5
14%
4
24%
61-75
10
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
22
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
7%
3
14%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
7%
7
32%
31-45
4
27%
4
18%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
4
27%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1
Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Карлсруэ - Зенит 1:3
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4
Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Рубин - Нижний Новгород 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 9 3 2 34 - 16 30
2. Сочи Заявка 14 9 0 5 24 - 16 27
3. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 22 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 14 6 7 1 20 - 13 25
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 2 5 18 - 14 23
6. Крылья Советов Заявка 14 7 1 6 19 - 16 22
7. Краснодар Заявка 14 6 3 5 22 - 13 21
8. Рубин Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
9. Спартак Москва Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
10. Ахмат Заявка 14 6 0 8 15 - 20 18
11. Ростов Заявка 14 4 4 6 25 - 25 16
12. Уфа Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
13. Нижний Новгород Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
15. Химки Заявка 14 2 6 6 11 - 22 12
16. Урал Заявка 14 2 5 7 5 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Сочи Заявка 6 5 0 1 15 - 5 15
3. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
6. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
7. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Ахмат Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
9. Крылья Советов Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
10. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Ростов Заявка 7 2 1 4 14 - 13 7
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
4. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
15. Химки Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2021, осталось 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 184
    Зенит 91.3% (168)
    X 3.8% (7)
    Нижний Новгород 4.9% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Нижний Новгород
    1.19
    9.00
    23.15
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Зенит - Нижний Новгород онлайн


    Прогнозы на матч Зенит - Нижний Новгород

    Исход игры
    Зенит
    91.2% (166)
    Ничья
    3.8% (7)
    Нижний Новгород
    4.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.04% (81)
    Меньше
    42.96% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    31.69% (45)
    Нет
    68.31% (97)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    30.2% (55)
    3:0 Зенит
    18.1% (33)
    3:1 Зенит
    13.2% (24)
    2:1 Зенит
    7.7% (14)
    1:0 Зенит
    2.7% (5)
    4:0 Зенит
    1.6% (3)
    1:2 Нижний Новгород
    1.6% (3)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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