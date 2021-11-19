Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Газпром Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кержаков Александр
История личных встреч
Зенит
Нижний Новгород
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|7 (1)
|0.5
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.5
|Ерохин Александр
|6
|0.43
|Клаудиньо
|3
|0.21
|Вендел Маркус
|3
|0.21
|Сутормин Алексей
|3 (3)
|0.21
|Малком Филипе
|2
|0.14
|Мостовой Андрей
|2
|0.14
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.07
|Кузяев Далер
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Чистяков Дмитрий
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|3 (1)
|0.21
|Козлов Алексей
|3
|0.21
|Гоцук Кирилл
|2
|0.14
|Горбунов Игорь
|2
|0.14
|Сулейманов Тимур
|1
|0.07
|Кечкеш Акош
|1
|0.07
|Косарев Кирилл
|1
|0.07
|Берковский Илья
|1
|0.07
|Эннин Ричи
|0
|0
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|5
|1
|Ракицкий Ярослав
|3
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Азмун Сердар
|1
|1
|Ловрен Деян
|2
|0
|Клаудиньо
|0
|1
|Ерохин Александр
|1
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Чистяков Дмитрий
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас
|3
|1
|Калинский Николай
|4
|0
|Гоцук Кирилл
|4
|0
|Сулейманов Тимур
|4
|0
|Ткачук Денис
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Сапета Александр
|1
|0
|Козлов Алексей
|1
|0
|Синицын Андрей
|1
|0
|Балай Беким
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
9
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
14%
1
11%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
7
33%
1
11%
31-45
1
5%
2
22%
46-60
2
10%
3
33%
61-75
6
29%
1
11%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
7%
1
13%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
4
29%
4
50%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
3
43%
2
14%
76-90
Забито
35
17
19 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
4
11%
2
12%
1-15
5
14%
1
6%
16-30
10
29%
2
12%
31-45
1
3%
3
18%
46-60
5
14%
4
24%
61-75
10
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
22
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
7%
3
14%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
7%
7
32%
31-45
4
27%
4
18%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
4
27%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1
Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Карлсруэ - Зенит 1:3
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4
Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Рубин - Нижний Новгород 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 16
|30
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 16
|27
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|20 - 13
|25
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|19 - 16
|22
|7.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 13
|21
|8.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|10.
|Ахмат
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|15 - 20
|18
|11.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|25 - 25
|16
|12.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|5 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|3.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|10.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|14 - 13
|7
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|4.
|Зенит
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 8
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Нижний Новгород
Исход игры
Зенит
91.2% (166)
Ничья
3.8% (7)
Нижний Новгород
4.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (81)
Меньше
42.96% (61)
Обе команды забьют
Да
31.69% (45)
Нет
68.31% (97)
Популярный счёт
2:0 Зенит
30.2% (55)
3:0 Зенит
18.1% (33)
3:1 Зенит
13.2% (24)
2:1 Зенит
7.7% (14)
1:0 Зенит
2.7% (5)
4:0 Зенит
1.6% (3)
1:2 Нижний Новгород
1.6% (3)
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