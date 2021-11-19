Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
8' Желтая карточкаЭрнст Себастьян
21
Муроя
Сэй
31
Бёрнер
Юлиан
29
Ондуа
Гаэль
21
Хут
Янник
13
Ялчин
Робин
28
Карльс
Йонас
10
Юстван
Юлиан
11
Михель
Свен
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Zimmermann
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
13 Ялчин РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
-
27 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
Ход матча
История личных встреч
Ганновер 96
Падерборн
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|4
|0.31
|Эрнст Себастьян
|1
|0.08
|Кайзер Доминик
|1
|0.08
|Дукш Марвин
|1
|0.08
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.08
|Муслия Флоран
|1
|0.08
|Майна Линтон
|1
|0.08
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|12
|0.92
|Платте Феликс
|6
|0.46
|Прёгер Кай
|4
|0.31
|Штайперманн Марко
|2
|0.15
|Юстван Юлиан
|1
|0.08
|Шалленберг Рон
|1
|0.08
|Хеуэр Яннис
|1
|0.08
|Шустер Марко
|0
|0
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|4
|0
|Эрнст Себастьян
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Кайзер Доминик
|2
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Штольце Себастьян
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|Михель Свен
|4
|0
|Коллинс Джамилу
|2
|1
|Шалленберг Рон
|2
|0
|Хюнемайер Уве
|1
|0
|Ялчин Робин
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
18
2 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
25%
4
22%
1-15
0
0%
7
39%
16-30
1
25%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
50%
1
6%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
11%
2
18%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
12
27
5 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
1
8%
4
15%
1-15
2
17%
8
30%
30%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
3
25%
3
11%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
4
33%
3
11%
76-90
Пропущено
16
17
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
2
13%
6
35%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
5
31%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1
Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2
Падерборн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2
Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Вюрцбург Кикерс - Падерборн 1:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 11
|26
|2.
|Ян
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 15
|25
|3.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 16
|23
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|22 - 16
|22
|6.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|14
|5
|7
|2
|17 - 11
|22
|7.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|8
|1
|20 - 15
|20
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 19
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 20
|17
|11.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|12.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|13.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|15.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 23
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 11
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Гамбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|17.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 15
|3
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|7.
|Фортуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 13
|8
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|14.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3