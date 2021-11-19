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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 10400
Падерборн
0'
8' Желтая карточка
Эрнст Себастьян
44' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
67' Красная карточка
Бёрнер Юлиан
76' Желтая карточка
Хюнемайер Уве
80' Желтая карточка
Коллинс Джамилу
90'+5
1
Хансен
Мартин
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
3
Хульт
Никлас
29
Ондуа
Гаэль
37
Керк
Себастьян
22
Штольце
Себастьян
10
Эрнст
Себастьян
17
Хинтерзеер
Лукас
14
Бейер
Максимилиан
21
Хут
Янник
13
Ялчин
Робин
2
Хюнемайер
Уве
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
28
Карльс
Йонас
6
Шустер
Марко
10
Юстван
Юлиан
8
Шалленберг
Рон
9
Прёгер
Кай
18
Србени
Деннис
11
Михель
Свен
Ганновер 96
4-1-2-1-2
Падерборн
4-1-2-3

История личных встреч

Ганновер 96
Падерборн

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:1
Б2
0:0
Б2
1:0
ТМК
0:1
ТМК
4:1
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
2:3
ТМС
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 4 0.29
Эрнст Себастьян 1 0.07
Кайзер Доминик 1 0.07
Дукш Марвин 1 0.07
Вайдандт Хендрик 1 0.07
Муслия Флоран 1 0.07
Майна Линтон 1 0.07
Цилер Рон-Роберт 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 12 0.86
Платте Феликс 6 0.43
Прёгер Кай 4 0.29
Штайперманн Марко 2 0.14
Юстван Юлиан 1 0.07
Шалленберг Рон 1 0.07
Хеуэр Яннис 1 0.07
Шустер Марко 0 0
Коллинс Джамилу 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 4 1
Эрнст Себастьян 4 0
Ондуа Гаэль 3 0
Дем Янник 3 0
Кайзер Доминик 2 0
Трибулл Том 2 0
Дукш Марвин 2 0
Муроя Сэй 2 0
Хульт Никлас 1 0
Франке Марсель 1 0
Штольце Себастьян 1 0
Окс Филипп 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Майна Линтон 1 0
Бейер Максимилиан 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Верфф Яспер 5 0
Коллинс Джамилу 3 1
Михель Свен 4 0
Хюнемайер Уве 2 0
Шалленберг Рон 2 0
Ялчин Робин 1 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Мехлем Марсель 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
18
2 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
25%
4
22%
1-15
0
0%
7
39%
16-30
1
25%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
50%
1
6%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
11%
2
18%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

12
27
5 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
8%
4
15%
1-15
2
17%
8
30%
30%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
3
25%
3
11%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
4
33%
3
11%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
2
13%
6
35%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
5
31%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1
Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2
Падерборн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2
Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Вюрцбург Кикерс - Падерборн 1:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 8 2 2 28 - 11 26
2. Ян Заявка 13 7 4 2 29 - 15 25
3. Падерборн Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
4. Нюрнберг Заявка 14 6 6 2 19 - 12 24
5. Дармштадт Заявка 13 7 2 4 31 - 16 23
6. Шальке 04 Заявка 13 7 1 5 22 - 16 22
7. Гамбург Заявка 13 4 8 1 20 - 15 20
8. Вердер Заявка 13 5 4 4 19 - 19 19
9. Хайденхайм Заявка 13 5 3 5 13 - 19 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 5 4 20 - 20 17
11. Ганза Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
12. Фортуна Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
13. Ганновер 96 Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
14. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 14 - 23 14
15. Динамо Дрезден Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
16. Зандхаузен Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 2 5 6 11 - 19 11
18. Ингольштадт Заявка 13 1 2 10 8 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
2. Дармштадт Заявка 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
4. Ян Заявка 7 4 2 1 19 - 11 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Шальке 04 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
7. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
8. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
9. Гамбург Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
12. Вердер Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
14. Ганза Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
15. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
16. Фортуна Заявка 6 1 3 2 11 - 11 6
17. Ингольштадт Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
3. Шальке 04 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
4. Ян Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
7. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Фортуна Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
10. Санкт-Паули Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
11. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 15 - 13 8
13. Хольштайн Киль Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
14. Ганновер 96 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
15. Хайденхайм Заявка 6 2 0 4 5 - 12 6
16. Динамо Дрезден Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ондуа Гаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Эрнст Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ганновер 96 0:0 Падерборн онлайн


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