Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена Зрители: 10400
8' Желтая карточкаЭрнст Себастьян
44' Желтая карточкаОндуа Гаэль
67' Красная карточкаБёрнер Юлиан
76' Желтая карточкаХюнемайер Уве
80' Желтая карточкаКоллинс Джамилу
21
Муроя
Сэй
31
Бёрнер
Юлиан
29
Ондуа
Гаэль
21
Хут
Янник
13
Ялчин
Робин
28
Карльс
Йонас
10
Юстван
Юлиан
11
Михель
Свен
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Zimmermann
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
13 Ялчин РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
-
27 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
Ход матча
44'
67'
76'
80'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 16
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Ганновер 96
Падерборн
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|4
|0.29
|Эрнст Себастьян
|1
|0.07
|Кайзер Доминик
|1
|0.07
|Дукш Марвин
|1
|0.07
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.07
|Муслия Флоран
|1
|0.07
|Майна Линтон
|1
|0.07
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|12
|0.86
|Платте Феликс
|6
|0.43
|Прёгер Кай
|4
|0.29
|Штайперманн Марко
|2
|0.14
|Юстван Юлиан
|1
|0.07
|Шалленберг Рон
|1
|0.07
|Хеуэр Яннис
|1
|0.07
|Шустер Марко
|0
|0
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|4
|1
|Эрнст Себастьян
|4
|0
|Ондуа Гаэль
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Кайзер Доминик
|2
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Штольце Себастьян
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|Коллинс Джамилу
|3
|1
|Михель Свен
|4
|0
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Шалленберг Рон
|2
|0
|Ялчин Робин
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
18
2 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
25%
4
22%
1-15
0
0%
7
39%
16-30
1
25%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
50%
1
6%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
11%
2
18%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
12
27
5 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
8%
4
15%
1-15
2
17%
8
30%
30%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
3
25%
3
11%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
4
33%
3
11%
76-90
Пропущено
16
17
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
2
13%
6
35%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
5
31%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1
Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2
Падерборн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2
Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Вюрцбург Кикерс - Падерборн 1:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 11
|26
|2.
|Ян
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 15
|25
|3.
|Падерборн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 12
|24
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 16
|23
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|22 - 16
|22
|7.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|8
|1
|20 - 15
|20
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 19
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 20
|17
|11.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|12.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|15.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 11
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Гамбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|7.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Фортуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|10.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 13
|8
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3