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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Оденсе
2:3
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 5873
Виборг
0'
0:1
18' Гол
Tobias Bech
20' Желтая карточка
Леманс Клинт
0:2
35' Гол
Sebastian Groenning
45' Желтая карточка
Трандарсон Арон-Элис
49' Желтая карточка
Jeppe Groenning
1:2
50' Пенальти
Джейбали Иссам
56' Желтая карточка
Tobias Bech
66' Желтая карточка
Jacob Bonde
1:3
69' Гол
Sebastian Groenning
70' Желтая карточка
Lorenzo Gordinho
75' Желтая карточка
Джейбали Иссам
2:3
78' Гол
Джейбали Иссам
81' Желтая карточка
Путрос Франс Диа
83' Вторая желтая карточка
Джейбали Иссам
90'+4
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
6
Тверсков
Йеппе
5
Ларсен
Каспер
16
Шельвик
Йорген
19
Трандарсон
Арон-Элис
14
Томасен
Йенс
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
7
Джейбали
Иссам
15
Фенгер
Макс
16
Андерсен
Миккель
5
Путрос
Франс
Диа
13
Jeppe
Groenning
4
Lorenzo
Gordinho
7
Christian
Soerensen
II
14
Леманс
Клинт
17
Jacob
Bonde
8
Лонвейк
Джастин
23
Younes
Bakiz
9
Sebastian
Groenning
31
Tobias
Bech
Оденсе
4-2-3-1
Виборг
4-3-3

Ход матча

18'
0:1
Tobias Bech
(Younes Bakiz)
20'
 
Леманс Клинт
35'
0:2
Sebastian Groenning
(Лонвейк Джастин)
45'
Трандарсон Арон-Элис
 
46'
Андерсен Александр
Тверсков Йеппе
 
49'
 
Jeppe Groenning
50'
Джейбали Иссам
1:2
56'
 
Tobias Bech
64'
 
Ibrahim Said
Леманс Клинт
64'
 
Грот Джей-Рой
Tobias Bech
66'
 
Jacob Bonde
69'
1:3
Sebastian Groenning
70'
 
Lorenzo Gordinho
72'
Jakob Martinsen
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
72'
Клеве Троэльс
Трандарсон Арон-Элис
 
72'
Опондо Мозес
Сабби Эммануэль
 
75'
Джейбали Иссам
 
78'
Джейбали Иссам
(Опондо Мозес)
2:3
80'
 
Mads Aaquist
Younes Bakiz
80'
 
Sofus Berger
Лонвейк Джастин
81'
 
Путрос Франс Диа
82'
Кадри Башким
Томасен Йенс
 
83'
Джейбали Иссам
 
87'
 
Alassana Jatta
Sebastian Groenning

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 9
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Оденсе
Виборг

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

14 матчей

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
5:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
2:4
ТМК
2:4
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
0:2
СД
4:2
СЛ
1:0
СЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадс Фрокьяер-Йенсен 5 0.31
Джейбали Иссам 3 (1) 0.19
Сабби Эммануэль 2 0.13
Шельвик Йорген 2 0.13
Лидер Март 2 0.13
Томасен Йенс 2 0.13
Фенгер Макс 2 0.13
Кадри Башким 1 0.06
Опондо Мозес 1 0.06
Андерсен Александр 1 0.06
Клеве Троэльс 1 0.06
Jakob Martinsen 1 0.06
Тверсков Йеппе 0 0
Трандарсон Арон-Элис 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Groenning 6 0.38
Jacob Bonde 4 (2) 0.25
Крамер Ларс II 3 0.19
Лонвейк Джастин 2 0.13
Younes Bakiz 2 0.13
Mads Lauritsen 2 0.13
Christian Soerensen II 1 0.06
Tobias Bech 1 0.06
Ibrahim Said 1 0.06
Jeppe Groenning 1 0.06
Леманс Клинт 1 0.06
Sofus Berger 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабби Эммануэль 4 0
Джейбали Иссам 3 0
Трандарсон Арон-Элис 3 0
Томасен Йенс 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Ларсен Каспер 2 0
Кадри Башким 1 0
Андерсен Александр 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Клеве Троэльс 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Окосун Айо 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 5 1
Путрос Франс Диа 4 0
Mads Lauritsen 4 0
Jeppe Groenning 4 0
Jacob Bonde 4 0
Christian Soerensen II 3 0
Sebastian Groenning 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Tobias Bech 3 0
Ibrahim Said 2 0
Younes Bakiz 2 0
Jeff Mensah 1 0
Леманс Клинт 1 0
Lorenzo Gordinho 1 0
Грот Джей-Рой 1 0
Sofus Berger 1 0
Lucas Lund Pedersen 1 0
Lars Friis 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
3
25%
2
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
5
38%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
4
44%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Забито

21
21
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
7
33%
5
24%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
6
29%
4
19%
76-90

Пропущено

21
25
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
5
24%
1
4%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
3
14%
5
20%
61-75
5
24%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1
Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 1:1
Виборг
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5
Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Виборг - Раннерс 1:2 Силькеборг - Виборг 4:1 Виборг - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Виборг 1:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Раннерс 4:4 Сённерйюск - Виборг 1:4 Ольборг - Виборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 15 11 1 3 29 - 13 34
2. Копенгаген 15 8 5 2 30 - 11 29
3. Ольборг 15 7 4 4 23 - 16 25
4. Раннерс 15 7 4 4 19 - 17 25
5. Брондбю 15 6 6 3 22 - 19 24
6. Силькеборг 15 5 8 2 24 - 14 23
7. Виборг 3:2 16 4 7 5 25 - 26 19
8. Орхус 15 5 4 6 13 - 17 19
9. Оденсе 2:3 16 3 7 6 23 - 24 16
10. Нордшелланн 15 4 3 8 19 - 28 15
11. Сённерйюск 15 2 3 10 9 - 29 9
12. Вайле 15 2 2 11 14 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 8 5 2 1 13 - 8 17
3. Орхус 8 4 2 2 11 - 8 14
4. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
5. Силькеборг 8 3 4 1 11 - 6 13
6. Копенгаген 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Раннерс 8 3 3 2 9 - 10 12
8. Оденсе 2:3 8 2 3 3 14 - 11 9
9. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
10. Нордшелланн 7 2 2 3 10 - 13 8
11. Сённерйюск 7 2 2 3 5 - 13 8
12. Виборг 3:2 8 1 3 4 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 5 2 1 18 - 5 17
2. Митьюлланд 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Раннерс 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Виборг 3:2 8 3 4 1 16 - 14 13
5. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Силькеборг 7 2 4 1 13 - 8 10
7. Нордшелланн 8 2 1 5 9 - 15 7
8. Брондбю 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Оденсе 2:3 8 1 4 3 9 - 13 7
10. Орхус 7 1 2 4 2 - 9 5
11. Сённерйюск 8 0 1 7 4 - 16 1
12. Вайле 7 0 0 7 4 - 21 0
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Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Виборг
41.00
3.84
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Оденсе 2:3 Виборг онлайн


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