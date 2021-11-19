Второй тайм

94' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Андерсен Миккель взял и забрал мяч на выходе

92' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Виборг

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Кристиан Соренсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

88' Путрос Франс Диа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Алассана Ятта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Jakob Breum навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Андерсен Миккель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

83' Джейбали Иссам упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

83' Лоренцо Гординью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Сегодняшная посещаемость составляет 5873 болельщиков

80' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Виборг

78' Г О О О О Л - Джейбали Иссам наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

76' Ларсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Ибрагим Саид из команды Виборг делает пас партнеру.

75' Рефери не любит споров - именно за это Джейбали Иссам сейчас получил желтую

73' Андерсен Миккель взял и забрал мяч на выходе

73' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Лоренцо Гординью получил желтую карточку от судьи

70' Хорошую попытку сделал Грот Джей-Рой . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Г О О О О О О Л - Себастьян Гронинг из команды Виборг головой вбивает мяч в сетку.

69' Себастьян Гронинг имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

69' Плохо сыграл Микельсон Николас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

68' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Плохо сыграл Грот Джей-Рой - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

67' Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Якоб Бонд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Лонвейк Джастин пробует нанести удар издали, но Ханс Кристиан Бернат держит все под контролем

65' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Грот Джей-Рой

64' Тактическая замена. Леманс Клинт уходит с поля и его заменяет Ибрагим Саид

62' Хорошую попытку сделал Юнес Бакиз . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Виборг выполняет удар от ворот.

59' Должен был быть гол! Сабби Эммануэль имел отличный шанс, но Миккель Андерсен не дал голу состоятся!

58' Путрос Франс Диа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Ларсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

58' Ох, нехорошо это выглядит. Микельсон Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

58' Микельсон Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Тобиас Бех - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

55' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Оденсе пробьет пенальти!

55' Ох, нехорошо это выглядит. Сабби Эммануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Сабби Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

54' Игрок команды Оденсе совершает фол

53' Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль , обводя своих соперников

53' Удар от ворот произведет Виборг

52' Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Оденсе

51' Как он промахнулся? Юнес Бакиз имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

50' 'Г О О О О О Л - Джейбали Иссам из команды Оденсе забивает с пенальти! Он пробил правой. Миккель Андерсен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

49' После проверки VAR судья не изменил решения - Оденсе пробьет пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

49' Йеппе Гроннинг получил желтую карточку от судьи

48' ШАНС! Фенгер Макс вышел один на один с голкипером...

48' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Виборг

47' Сабби Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали

47' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля