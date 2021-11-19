Дания: Суперлига Дании 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 5873
0:1
18' ГолTobias Bech
20' Желтая карточкаЛеманс Клинт
0:2
35' ГолSebastian Groenning
45' Желтая карточкаТрандарсон Арон-Элис
48' Желтая карточкаJeppe Groenning
1:2
50' ПенальтиДжейбали Иссам
56' Желтая карточкаTobias Bech
66' Желтая карточкаJacob Bonde
1:3
68' ГолSebastian Groenning
70' Желтая карточкаLorenzo Gordinho
74' Желтая карточкаДжейбали Иссам
2:3
77' ГолДжейбали Иссам
81' Желтая карточкаПутрос Франс Диа
83' Вторая желтая карточкаДжейбали Иссам
14
Томасен
Йенс
15
Фенгер
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Полузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
17 Jacob BondeПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Younes BakizНападающий
- Нападающий
-
31 Tobias BechНападающий
- Запасные игроки
-
15 Mads AaquistЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Ibrahim SaidНападающий
-
-
-
21 Sofus Berger
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
0:1
20'
35'
48'
50'
1:2
56'
66'
68'
70'
74'
77'
2:3
81'
83'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 9
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
История личных встреч
Оденсе
Виборг
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
14 матчей
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|5
|0.31
|Джейбали Иссам
|3 (1)
|0.19
|Сабби Эммануэль
|2
|0.13
|Шельвик Йорген
|2
|0.13
|Лидер Март
|2
|0.13
|Томасен Йенс
|2
|0.13
|Фенгер Макс
|2
|0.13
|Кадри Башким
|1
|0.06
|Опондо Мозес
|1
|0.06
|Андерсен Александр
|1
|0.06
|Клеве Троэльс
|1
|0.06
|Jakob Martinsen
|1
|0.06
|Тверсков Йеппе
|0
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Groenning
|6
|0.38
|Jacob Bonde
|4 (2)
|0.25
|Крамер Ларс II
|3
|0.19
|Лонвейк Джастин
|2
|0.13
|Younes Bakiz
|2
|0.13
|Mads Lauritsen
|2
|0.13
|Christian Soerensen II
|1
|0.06
|Tobias Bech
|1
|0.06
|Ibrahim Said
|1
|0.06
|Jeppe Groenning
|1
|0.06
|Леманс Клинт
|1
|0.06
|Sofus Berger
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джейбали Иссам
|3
|1
|Сабби Эммануэль
|4
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|3
|0
|Томасен Йенс
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Ларсен Каспер
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Андерсен Александр
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Клеве Троэльс
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Окосун Айо
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Ларс II
|5
|1
|Путрос Франс Диа
|4
|0
|Mads Lauritsen
|4
|0
|Jeppe Groenning
|4
|0
|Jacob Bonde
|4
|0
|Christian Soerensen II
|3
|0
|Sebastian Groenning
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Tobias Bech
|3
|0
|Ibrahim Said
|2
|0
|Younes Bakiz
|2
|0
|Jeff Mensah
|1
|0
|Леманс Клинт
|1
|0
|Lorenzo Gordinho
|1
|0
|Грот Джей-Рой
|1
|0
|Sofus Berger
|1
|0
|Lucas Lund Pedersen
|1
|0
|Lars Friis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
21%
2
13%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
6
40%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
4
44%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Забито
23
24
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
7
30%
5
21%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
1
4%
5
21%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
7
30%
4
17%
76-90
Пропущено
24
27
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
5
21%
1
4%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
3
13%
2
7%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
5
21%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1
Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 1:1
Виборг
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5
Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Виборг - Раннерс 1:2 Силькеборг - Виборг 4:1 Виборг - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Виборг 1:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Раннерс 4:4 Сённерйюск - Виборг 1:4 Ольборг - Виборг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|15
|11
|1
|3
|29 - 13
|34
|2.
|Копенгаген
|15
|8
|5
|2
|30 - 11
|29
|3.
|Ольборг
|15
|7
|4
|4
|23 - 16
|25
|4.
|Раннерс
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Брондбю
|15
|6
|6
|3
|22 - 19
|24
|6.
|Силькеборг
|15
|5
|8
|2
|24 - 14
|23
|7.
|Виборг
|16
|4
|7
|5
|25 - 26
|19
|8.
|Орхус
|15
|5
|4
|6
|13 - 17
|19
|9.
|Оденсе
|16
|3
|7
|6
|23 - 24
|16
|10.
|Нордшелланн
|15
|4
|3
|8
|19 - 28
|15
|11.
|Сённерйюск
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|12.
|Вайле
|15
|2
|2
|11
|14 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|2.
|Брондбю
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|Орхус
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|4.
|Ольборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|5.
|Силькеборг
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|6.
|Копенгаген
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Раннерс
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|8.
|Оденсе
|8
|2
|3
|3
|14 - 11
|9
|9.
|Вайле
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|10.
|Нордшелланн
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|11.
|Сённерйюск
|7
|2
|2
|3
|5 - 13
|8
|12.
|Виборг
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|2.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Раннерс
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Виборг
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|5.
|Ольборг
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Силькеборг
|7
|2
|4
|1
|13 - 8
|10
|7.
|Нордшелланн
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|8.
|Брондбю
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Оденсе
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|10.
|Орхус
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|11.
|Сённерйюск
|8
|0
|1
|7
|4 - 16
|1
|12.
|Вайле
|7
|0
|0
|7
|4 - 21
|0