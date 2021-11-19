Гнабри от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка Юпамекано на Левандовски, который с лёта ногой пробил выше ворот.

Юпамекано на фланге выбил мяч у Зачири.

19' Навес Гнабри справа со штрафного получился точно в руки Гикевичу.

18' Педерсен на фланге руками придержал Сане.

17' Гнабри от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.

16' Хан на фланге сбил Ричардса.

15' Навес Мюллера справа в штрафную площадь прервал Педерсен.

14' Юпамекано на линии штрафной площади перехватил скидку Зачири на Калиджиури.

13' Сане слева прошёл трёх соперников и сделал безадресный пас в центр перед чужой штрафной площадью.

12' Прострел Гнабри справа к воротам заблокировало Оксфорд.

11' Эрнандес сделал длинный заброс вперёд на Мюллера, который не смог остановить мяч грудью.

10' Мюллер справа не справился с обработкой мяча и упустил его за пределы поля.

9' "Бавария" постепенно наладила контроль мяча и обосновалась на чужой половине поля.

8' Сане в штрафной площади сделал скидку на Ричардса, который с лёта с девяти метров пробил выше ворот.

7' Сане разыграл угловой удар с Гнабри. Дорш не позволил Сержу слева войти в штрафную площадь.

6' Прострел Ричардса слева к воротам прервал Гоувелеув.

5' Хан на чужой половине поля грубо врезал по ногам Эрнандесу.

4' Калиджиури справа в штрафной площади получил мяч, но пока перекладывал его с ноги на ногу сзади подкрался Ричардс и сыграл в отборе.

3' Майер справа навесил в центр штрафной площади, где Юпамекано никому из соперников не позволил сыграть вверху.

2' "Аугсбург" играет в белой форме, "Бавария" - в чёрной.