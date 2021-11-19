Германия: Бундеслига 2021-2022
10
Майер
Арне
30
Дорш
Никлас
22
Иаго
Лопес
21
Зачири
Анди
28
Хан
Андре
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
22 Иаго ЛопесПолузащитник
-
21 Зачири АндиНападающий
-
28 Хан АндреНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Моравек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Гюнтер ЛассеНападающий
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
-
23 Ньянзу ТангиЗащитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
История личных встреч
Аугсбург
Бавария
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
150%
3 победы 6 ничьих 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
25 матчей
12%
8%
80%
3 победы 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
12%
32%
56%
3 победы 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
12%
32%
56%
3 победы 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нидерлехнер Флориан
|3
|0.25
|Зачири Анди
|2
|0.17
|Оксфорд Рис
|2
|0.17
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.08
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.08
|Варгас Рубен
|0
|0
|Калиджиури Даниэль
|0
|0
|Хан Андре
|0
|0
|Майер Арне
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|13 (2)
|1.08
|Гнабри Серж
|6
|0.5
|Мюллер Томас
|4
|0.33
|Сане Лерой
|3
|0.25
|Киммих Йозуа
|3
|0.25
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.25
|Мусиала Джамал
|2
|0.17
|Горецка Леон
|2
|0.17
|Коман Кингсли
|2
|0.17
|Юпамекано Део
|0
|0
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|4
|0
|Оксфорд Рис
|4
|0
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Хан Андре
|2
|0
|Варгас Рубен
|2
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Стробл Тобиас
|1
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Фрамбергер Рафаэль
|1
|0
|Зачири Анди
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зюле Никлас
|2
|0
|Павар Бенжамен
|0
|1
|Сане Лерой
|1
|0
|Юпамекано Део
|1
|0
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
17
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
22%
4
24%
1-15
3
33%
2
12%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
2
12%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
5
63%
1
14%
76-90
Забито
2
21
1 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 6
9 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
6
29%
16-30
1
50%
2
10%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
50%
5
24%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Пропущено
10
6
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
5
50%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
11
38
6 В 1-м тайме 21
5 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 10
5 Не забивали 0
2
18%
5
13%
1-15
3
27%
8
21%
16-30
1
9%
8
21%
31-45
1
9%
5
13%
46-60
2
18%
6
16%
61-75
2
18%
6
16%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 9
6
33%
1
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
5
28%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1
Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 1:4 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Грайфсвальдер - Аугсбург 2:4 Аугсбург - Кальяри 3:1 Аугсбург - ПСЖ 1:2 Аугсбург - Гамбург 2:2 Бавария - Аугсбург 5:2 Аугсбург - Вердер 2:0 Штуттгарт - Аугсбург 2:1
Бавария
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0
Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|40 - 11
|29
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 17
|24
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 9
|22
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|23 - 11
|18
|6.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 17
|18
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|8.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|11.
|Кёльн
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 20
|14
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 24
|13
|13.
|Бохум
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 18
|13
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 16
|12
|15.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 20
|10
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 8
|18
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|8.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|12.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|8.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|10.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Бохум
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|17.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 20
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Бавария
Исход игры
Аугсбург
1.9% (3)
Ничья
3.1% (5)
Бавария
95% (152)
Тотал 2.5
Больше
76.64% (105)
Меньше
23.36% (32)
Обе команды забьют
Да
54.01% (74)
Нет
45.99% (63)
Популярный счёт
1:3 Бавария
30% (48)
0:2 Бавария
19.4% (31)
0:3 Бавария
16.3% (26)
1:4 Бавария
6.9% (11)
1:2 Бавария
6.3% (10)
0:4 Бавария
3.1% (5)
2:4 Бавария
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!