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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аугсбург
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Бавария
0' 22'
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
4
Оксфорд
Рис
3
Педерсен
Мадс
20
Калиджиури
Даниэль
10
Майер
Арне
30
Дорш
Никлас
22
Иаго
Лопес
21
Зачири
Анди
28
Хан
Андре
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
2
Юпамекано
Део
21
Эрнандес
Люка
3
Ричардс
Омар
18
Забитцер
Марсель
8
Горецка
Леон
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
Аугсбург
4-4-2
Бавария
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

История личных встреч

Аугсбург
Бавария

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
150%
3 победы 6 ничьих 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

25 матчей

12%
8%
80%
3 победы 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

12%
32%
56%
3 победы 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

12%
32%
56%
3 победы 8 ничьих 14 побед

История матчей

Б
5:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:4
Б
3:0
Б
6:0
Б
1:3
К
3:1
Б
1:3
Б
2:1
ТМК
2:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:0
К
0:2
Б
3:0
Б
3:0
К
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:2
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нидерлехнер Флориан 3 0.25
Зачири Анди 2 0.17
Оксфорд Рис 2 0.17
Финнбогасон Альфред 1 0.08
Гоувелеув Джеффри 1 0.08
Варгас Рубен 0 0
Калиджиури Даниэль 0 0
Хан Андре 0 0
Майер Арне 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 13 (2) 1.08
Гнабри Серж 6 0.5
Мюллер Томас 4 0.33
Сане Лерой 3 0.25
Киммих Йозуа 3 0.25
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.25
Мусиала Джамал 2 0.17
Горецка Леон 2 0.17
Коман Кингсли 2 0.17
Юпамекано Део 0 0
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Ньянзу Танги 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 4 0
Оксфорд Рис 4 0
Груэсо Карлос 3 0
Хан Андре 2 0
Варгас Рубен 2 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Стробл Тобиас 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Фрамбергер Рафаэль 1 0
Зачири Анди 1 0
Дорш Никлас 1 0
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0
Гумни Роберт 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюле Никлас 2 0
Павар Бенжамен 0 1
Сане Лерой 1 0
Юпамекано Део 1 0
Альфонсо Дэвис 1 0
Станишич Йосип 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
17
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
22%
4
24%
1-15
3
33%
2
12%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
2
12%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
5
63%
1
14%
76-90

Забито

2
21
1 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 6
9 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
6
29%
16-30
1
50%
2
10%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
50%
5
24%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Пропущено

10
6
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
5
50%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

11
38
6 В 1-м тайме 21
5 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 10
5 Не забивали 0
2
18%
5
13%
1-15
3
27%
8
21%
16-30
1
9%
8
21%
31-45
1
9%
5
13%
46-60
2
18%
6
16%
61-75
2
18%
6
16%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 9
6
33%
1
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1
Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 1:4 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Грайфсвальдер - Аугсбург 2:4 Аугсбург - Кальяри 3:1 Аугсбург - ПСЖ 1:2 Аугсбург - Гамбург 2:2 Бавария - Аугсбург 5:2 Аугсбург - Вердер 2:0 Штуттгарт - Аугсбург 2:1
Бавария
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0
Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 12 9 2 1 40 - 11 29
2. Боруссия Д Заявка 11 8 0 3 28 - 17 24
3. Фрайбург Заявка 11 6 4 1 18 - 9 22
4. Вольфсбург Заявка 11 6 1 4 12 - 12 19
5. РБ Лейпциг Заявка 11 5 3 3 23 - 11 18
6. Байер Л Заявка 11 5 3 3 24 - 17 18
7. Унион Берлин Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
8. Майнц Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
9. Боруссия М Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 19 - 17 14
11. Кёльн Заявка 11 3 5 3 17 - 20 14
12. Герта Заявка 11 4 1 6 12 - 24 13
13. Бохум Заявка 11 4 1 6 10 - 18 13
14. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
15. Аугсбург 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 20 10
16. Штуттгарт Заявка 11 2 4 5 15 - 20 10
17. Арминия Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 8 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Бавария 0:0 Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Кёльн Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
5. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Боруссия М Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
8. Майнц Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9. Бохум Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
10. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
11. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
12. Аугсбург 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
13. Герта Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
14. Штуттгарт Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
15. Байер Л Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 6 0 3 3 3 - 10 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Вольфсбург Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
6. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
7. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
8. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
9. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
10. Арминия Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Хоффенхайм Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
12. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. РБ Лейпциг Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Бохум Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
17. Аугсбург 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 0 6 5 - 20 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 24'
    Юпамекано на фланге выбил мяч у Зачири.
  • 23'
    Эрнандес прервал прострел Гумни справа к воротам.
  • Угловой
    22'
    Гнабри от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка Юпамекано на Левандовски, который с лёта ногой пробил выше ворот.
  • Офсайд
    21'
    Сане справа забрался в офсайд.
  • Фол, нарушение
    20'
    Ричардс в центре поля нарушил правила.
  • 19'
    Навес Гнабри справа со штрафного получился точно в руки Гикевичу.
  • Фол, нарушение
    18'
    Педерсен на фланге руками придержал Сане.
  • Угловой
    17'
    Гнабри от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
  • Фол, нарушение
    16'
    Хан на фланге сбил Ричардса.
  • 15'
    Навес Мюллера справа в штрафную площадь прервал Педерсен.
  • 14'
    Юпамекано на линии штрафной площади перехватил скидку Зачири на Калиджиури.
  • 13'
    Сане слева прошёл трёх соперников и сделал безадресный пас в центр перед чужой штрафной площадью.
  • 12'
    Прострел Гнабри справа к воротам заблокировало Оксфорд.
  • 11'
    Эрнандес сделал длинный заброс вперёд на Мюллера, который не смог остановить мяч грудью.
  • 10'
    Мюллер справа не справился с обработкой мяча и упустил его за пределы поля.
  • 9'
    "Бавария" постепенно наладила контроль мяча и обосновалась на чужой половине поля.
  • 8'
    Сане в штрафной площади сделал скидку на Ричардса, который с лёта с девяти метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    7'
    Сане разыграл угловой удар с Гнабри. Дорш не позволил Сержу слева войти в штрафную площадь.
  • 6'
    Прострел Ричардса слева к воротам прервал Гоувелеув.
  • Фол, нарушение
    5'
    Хан на чужой половине поля грубо врезал по ногам Эрнандесу.
  • 4'
    Калиджиури справа в штрафной площади получил мяч, но пока перекладывал его с ноги на ногу сзади подкрался Ричардс и сыграл в отборе.
  • 3'
    Майер справа навесил в центр штрафной площади, где Юпамекано никому из соперников не позволил сыграть вверху.
  • 2'
    "Аугсбург" играет в белой форме, "Бавария" - в чёрной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "ВВК Арене"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Аугсбург 0:0 Бавария онлайн


Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Бавария

Исход игры
Аугсбург
1.9% (3)
Ничья
3.1% (5)
Бавария
95% (152)
Тотал 2.5
Больше
76.64% (105)
Меньше
23.36% (32)
Обе команды забьют
Да
54.01% (74)
Нет
45.99% (63)
Популярный счёт
1:3 Бавария
30% (48)
0:2 Бавария
19.4% (31)
0:3 Бавария
16.3% (26)
1:4 Бавария
6.9% (11)
1:2 Бавария
6.3% (10)
0:4 Бавария
3.1% (5)
2:4 Бавария
1.3% (2)
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