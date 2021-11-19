Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
24' Желтая карточкаХайреманс Джеффри
0:1
51' ГолДост Бас
55' Желтая карточкаVinicius de Souza Costa
62' Желтая карточкаВанлерберге Йорди
1:1
65' ГолКейперс Уго
68' Желтая карточкаБаланта Эдер
2:1
78' ГолСхоофс Роб
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
77
Мата
Клинтон
11
Мауасса
Фет
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
29
Дост
Бас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мауасса ФетЗащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
-
29 Дост БасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
81 Вроман КианиВратарь
- Вратарь
-
16 Персин ТибоЗащитник
-
72 Мбамба НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
46'
51'
0:1
65'
1:1
68'
78'
2:1
79'
История личных встреч
Мехелен
Брюгге
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
19 матчей
5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
5.3%
47.4%
47.3%
1 победа 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|6
|0.4
|Кейперс Уго
|5
|0.33
|Мрабти Керим
|5 (1)
|0.33
|Уолш Сэнди
|2
|0.13
|Дрёйф Ферди
|2
|0.13
|Схоофс Роб
|1
|0.07
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.07
|Кайя Онур
|1
|0.07
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.07
|Швед Марьян
|1
|0.07
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.07
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|5
|0.33
|Дост Бас
|5 (1)
|0.33
|Вормер Руд
|4
|0.27
|Ванакен Ханс
|4
|0.27
|Ланг Ноа
|3
|0.2
|Соболь Эдуард
|1
|0.07
|Ритс Матс
|1
|0.07
|Мата Клинтон
|1
|0.07
|Баланта Эдер
|1
|0.07
|Персин Тибо
|1
|0.07
|Сова Камаль
|0
|0
|Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайреманс Джеффри
|4
|0
|Схоофс Роб
|4
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Бато Шелдон
|3
|0
|Vinicius de Souza Costa
|3
|0
|Ван Дамме Йоахим
|2
|0
|Бейкер Лукас
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Мрабти Керим
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Сторм Никола
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Ланг Ноа
|5
|0
|Соболь Эдуард
|3
|1
|Баланта Эдер
|4
|0
|Мата Клинтон
|3
|0
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Вормер Руд
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
6
38%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Забито
11
14
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
9%
2
14%
1-15
4
36%
2
14%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
3
21%
76-90
Пропущено
14
8
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
3
38%
76-90
Забито
27
27
17 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 12
2 Не забивали 0
7
26%
4
15%
1-15
5
19%
2
7%
16-30
5
19%
6
22%
31-45
2
7%
5
19%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
5
19%
6
22%
76-90
Пропущено
25
18
7 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
3
12%
2
11%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
8
32%
2
11%
46-60
2
8%
4
22%
61-75
8
32%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мехелен - Синт-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2
Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2 Вестерло - Мехелен 3:1 Мехелен - Волос 2:1 Стандард - Мехелен 2:2 Мехелен - Рода 2:2
Брюгге
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0
Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|10
|1
|3
|33 - 13
|31
|2.
|Брюгге
|15
|7
|6
|2
|26 - 19
|27
|3.
|Антверпен
|14
|8
|3
|3
|25 - 16
|27
|4.
|Мехелен
|15
|8
|2
|5
|27 - 25
|26
|5.
|Шарлеруа
|14
|6
|5
|3
|25 - 18
|23
|6.
|Генк
|14
|6
|3
|5
|28 - 23
|21
|7.
|Андерлехт
|14
|5
|6
|3
|27 - 20
|21
|8.
|Эйпен
|14
|6
|3
|5
|24 - 21
|21
|9.
|Кортрейк
|14
|5
|5
|4
|17 - 16
|20
|10.
|Синт-Трейден
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|11.
|Гент
|14
|5
|3
|6
|21 - 15
|18
|12.
|АХ Лёвен
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|13.
|Стандард
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|14.
|Остенде
|14
|5
|2
|7
|18 - 25
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|5
|6
|22 - 33
|14
|16.
|Серен Юнайтед
|14
|4
|1
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Серкль Брюгге
|14
|2
|4
|8
|15 - 21
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|1
|3
|10
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|3.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|АХ Лёвен
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|Андерлехт
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|10.
|Генк
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|11.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Эйпен
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|11 - 21
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Брюгге
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|3.
|Антверпен
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|4.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Синт-Трейден
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|6.
|Шарлеруа
|7
|3
|3
|1
|14 - 12
|12
|7.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|11.
|Андерлехт
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|13.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Гент
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|16.
|АХ Лёвен
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3