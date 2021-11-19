  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Мехелен
2:1
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
24' Желтая карточка
Хайреманс Джеффри
0:1
51' Гол
Дост Бас
55' Желтая карточка
Vinicius de Souza Costa
62' Желтая карточка
Ванлерберге Йорди
1:1
65' Гол
Кейперс Уго
68' Желтая карточка
Баланта Эдер
2:1
78' Гол
Схоофс Роб
90'+4
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
4
Бато
Шелдон
3
Бейкер
Лукас
33
Vinicius
de
Souza
Costa
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
11
Мауасса
Фет
25
Вормер
Руд
3
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
29
Дост
Бас
90
Де
Кетеларе
Шарль
Мехелен
4-2-3-1
Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Мехелен
Брюгге

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

19 матчей

5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

5.3%
47.4%
47.3%
1 победа 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
2:2
ТМК
6:0
ТМС
6:0
ПДА
3:0
ПДА
0:5
ТМК
0:0
ПДА
0:3
ПДА
2:0
ЛП
6:1
ЛП
0:2
ЛП
1:4
ЛП
3:0
КБ
3:2
ЛЖ
1:1
КБ
0:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 6 0.4
Кейперс Уго 5 0.33
Мрабти Керим 5 (1) 0.33
Уолш Сэнди 2 0.13
Дрёйф Ферди 2 0.13
Схоофс Роб 1 0.07
Хайреманс Джеффри 1 0.07
Кайя Онур 1 0.07
Ванлерберге Йорди 1 0.07
Швед Марьян 1 0.07
Vinicius de Souza Costa 1 0.07
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 5 0.33
Дост Бас 5 (1) 0.33
Вормер Руд 4 0.27
Ванакен Ханс 4 0.27
Ланг Ноа 3 0.2
Соболь Эдуард 1 0.07
Ритс Матс 1 0.07
Мата Клинтон 1 0.07
Баланта Эдер 1 0.07
Персин Тибо 1 0.07
Сова Камаль 0 0
Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайреманс Джеффри 4 0
Схоофс Роб 4 0
Уолш Сэнди 4 0
Бато Шелдон 3 0
Vinicius de Souza Costa 3 0
Ван Дамме Йоахим 2 0
Бейкер Лукас 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Мрабти Керим 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Сторм Никола 1 0
Швед Марьян 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсоки Стенли 3 2
Ланг Ноа 5 0
Соболь Эдуард 3 1
Баланта Эдер 4 0
Мата Клинтон 3 0
Де Кетеларе Шарль 3 0
Вормер Руд 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ритс Матс 1 0
Рикка Федерико 1 0
Хендри Джек 1 0
Персин Тибо 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
6
38%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
9%
2
14%
1-15
4
36%
2
14%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Пропущено

14
8
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
3
38%
76-90

Забито

27
27
17 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 12
2 Не забивали 0
7
26%
4
15%
1-15
5
19%
2
7%
16-30
5
19%
6
22%
31-45
2
7%
5
19%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
5
19%
6
22%
76-90

Пропущено

25
18
7 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
3
12%
2
11%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
8
32%
2
11%
46-60
2
8%
4
22%
61-75
8
32%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мехелен - Синт-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2
Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2 Вестерло - Мехелен 3:1 Мехелен - Волос 2:1 Стандард - Мехелен 2:2 Мехелен - Рода 2:2
Брюгге
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0
Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 10 1 3 33 - 13 31
2. Брюгге 15 7 6 2 26 - 19 27
3. Антверпен 14 8 3 3 25 - 16 27
4. Мехелен 15 8 2 5 27 - 25 26
5. Шарлеруа 14 6 5 3 25 - 18 23
6. Генк 14 6 3 5 28 - 23 21
7. Андерлехт 14 5 6 3 27 - 20 21
8. Эйпен 14 6 3 5 24 - 21 21
9. Кортрейк 14 5 5 4 17 - 16 20
10. Синт-Трейден 14 5 3 6 15 - 20 18
11. Гент 14 5 3 6 21 - 15 18
12. АХ Лёвен 14 3 8 3 18 - 22 17
13. Стандард 14 4 5 5 16 - 23 17
14. Остенде 14 5 2 7 18 - 25 17
15. Зульте-Варегем 14 3 5 6 22 - 33 14
16. Серен Юнайтед 14 4 1 9 16 - 27 13
17. Серкль Брюгге 14 2 4 8 15 - 21 10
18. Беерсхот-Вильрейк 14 1 3 10 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 0 2 17 - 6 15
3. Антверпен 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. АХ Лёвен 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Андерлехт 7 3 3 1 19 - 11 12
8. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
10. Генк 7 3 2 2 13 - 9 11
11. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
12. Серен Юнайтед 7 3 1 3 11 - 9 10
13. Эйпен 7 2 2 3 10 - 11 8
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 7 1 2 4 11 - 21 5
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Брюгге 8 4 2 2 12 - 11 14
3. Антверпен 7 4 1 2 13 - 9 13
4. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
5. Синт-Трейден 7 4 1 2 7 - 7 13
6. Шарлеруа 7 3 3 1 14 - 12 12
7. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
8. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
10. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
11. Андерлехт 7 2 3 2 8 - 9 9
12. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
13. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
14. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Гент 7 1 2 4 5 - 6 5
16. АХ Лёвен 7 0 5 2 8 - 14 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
18. Серен Юнайтед 7 1 0 6 5 - 18 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Хайреманс Джеффри получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мехелен 2:1 Брюгге онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 