Австралия: A-Лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 58'
Стадион: GMHBA Stadium
40' Желтая карточкаГерия Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Пэйн КоннорЗащитник
- Защитник
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IV
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
- Нападающий
-
-
20 Jerrad Tyson
-
Главный тренер: Кин Стив
Ход матча
40'
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герия Джейсон
|1
|0
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0
Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:4
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0
Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:3 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:6 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Сидней
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Брисбен Роар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сидней
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Сидней
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0