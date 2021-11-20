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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Вестерн Юнайтед
0:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
40' Желтая карточка
Герия Джейсон
58'
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори

Ход матча

40'
 
Герия Джейсон

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

1:6
3:4
0:0
1:2
3:1
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герия Джейсон 1 0

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0
Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:4
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0
Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:3 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:6 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Сидней 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Мельбурн Виктори 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Вестерн Юнайтед 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Вестерн Юнайтед 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Виктори 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сидней 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Сидней 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерн Юнайтед 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Герия Джейсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Мельбурн Виктори
2.83
3.72
3.61
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори онлайн


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