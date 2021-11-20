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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Вестерн Сидней Уондерерс
0:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Сидней
0'
50' Желтая карточка
Ris Williams1
58'
20
Мехиас
Томас
39
Thomas
Aquilina
22
Кутрумбис
Джон
4
Ris
Williams1
3
Траоре
Адама
III
7
Наджарин
Рами
8
Угаркович
Стивен
29
Антонис
Терри
9
Ибини-Исэи
Берни
23
Петратос
Димитри
10
Хемед
Томер
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
3
Уорленд
Бен
16
Кинг
Джоэл
27
Элвис
Камсоба
17
Касерес
Энтони
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
12
Бухагьяр
Трент
14
Ле
Фондре
Адам
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней

Ход матча

50'
Ris Williams1
 

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

28 матчей

25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

1:0
3:2
1:1
1:1
0:1
1:0
1:1
1:3
2:0
КФ
0:3
3:1
0:5
2:2
1:0
0:0
0:4
1:1
1:2
1:0
3:4
1:1
3:2
3:1
1:0
0:2
1:1
0:2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ris Williams1 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Сидней
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 1:1 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Сидней 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Сидней 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Мельбурн Виктори 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Вестерн Юнайтед 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Вестерн Юнайтед 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Виктори 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сидней 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Сидней 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерн Юнайтед 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    50'
    Рис Уильямс получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Сидней
3.92
3.62
2.80
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