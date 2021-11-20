Австралия: A-Лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 58'
Стадион: CommBank Stadium
50' Желтая карточкаRis Williams1
20
Мехиас
Томас
10
Хемед
Томер
23
Грант
Райан
16
Кинг
Джоэл
- Основной состав
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Хемед ТомерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Mark Natta
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Макгинг ЛиамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Patrick Wood
-
-
Главный тренер: Steve Corica
Ход матча
50'
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
28 матчей
25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ris Williams1
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Сидней
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 1:1 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Сидней 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Сидней
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Брисбен Роар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сидней
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Сидней
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0