  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2021-2022

Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Вестерн Сидней Уондерерс
0:0
Конец матча

Стадион:
Сидней
0'
50' Желтая карточка
Ris Williams1
68' Желтая карточка
Траоре Адама
75' Желтая карточка
Ретре Пауло
90'+3
20
Мехиас
Томас
39
Thomas
Aquilina
22
Кутрумбис
Джон
4
Ris
Williams1
3
Траоре
Адама
III
7
Наджарин
Рами
8
Угаркович
Стивен
29
Антонис
Терри
9
Ибини-Исэи
Берни
23
Петратос
Димитри
10
Хемед
Томер
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
3
Уорленд
Бен
16
Кинг
Джоэл
27
Элвис
Камсоба
17
Касерес
Энтони
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
12
Бухагьяр
Трент
14
Ле
Фондре
Адам
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

28 матчей

25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

1:0
3:2
1:1
1:1
0:1
1:0
1:1
1:3
2:0
КФ
0:3
3:1
0:5
2:2
1:0
0:0
0:4
1:1
1:2
1:0
3:4
1:1
3:2
3:1
1:0
0:2
1:1
0:2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Адама III 1 0
Ris Williams1 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретре Пауло 1 0

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Сидней
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 1:1 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Сидней 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Аделаида Юнайтед 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Перт Глори 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аделаида Юнайтед 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Перт Глори 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Перт Глори 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сидней онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 