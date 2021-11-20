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Индия: Суперлига Индии 2021-2022

2021-2022
Бенгалуру
2:2
Первый тайм: 42'
Нортист Юнайтед
0'
1:0
14' Гол
Cleiton Silva
1:1
17' Гол
Дешорн Браун
2:1
22' Гол в свои ворота
Mashoor Thangalakath
2:2
25' Гол
Курьо Матиас
42'
1
Сандху
Гурприт
19
Ajith
Kumar
5
Алан
Коста
29
Мусаву-Кинг
Ирунду
22
Куруниян
Ашик
6
Бруно
Алмейда
8
Сингх
Суреш
21
Сингх
Уданта
7
Jayesh
Rane
I
11
Чхетри
Сунил
23
Cleiton
Silva
1
Subhasish
Roy
Chowdhury
4
Provat
Lakra
23
Jestin
George
66
Mashoor
Thangalakath
5
Gurjinder
Kumar
14
Эрнан
Сантана
6
Камара
Хасса
15
Suhair
VP
17
Ralte
Laldanmawia
26
Дешорн
Браун
19
Курьо
Матиас
Бенгалуру
Нортист Юнайтед

История личных встреч

Бенгалуру
Нортист Юнайтед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

СИ
1:1
СИ
2:2
СИ
0:2
СИ
0:0
СИ
3:0
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 1 1
Сингх Уданта 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дешорн Браун 1 1
Suhair VP 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мазия - Бенгалуру 2:6 Бенгалуру - Башундхара Кингс 0:0 АТК - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 3:2
Бенгалуру - Гоа 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:4 Бенгалуру - АТК 0:2 Бенгалуру - Ченнаин 0:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:2 Хайдарабад - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Дели Динамос 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:3 Бенгалуру - Джамшедпур 0:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Керала Бластерс 4:2 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 2:2
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:2
Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 0:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:2 Нортист Юнайтед - АТК 2:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 2:4 АТК - Нортист Юнайтед 2:0 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:2 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 0:0 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 2:2 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АТК 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Нортист Юнайтед 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Бенгалуру 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Джамшедпур 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ист Бенгал 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мумбаи Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гоа 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хайдарабад 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ченнаин 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Дели Динамос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Керала Бластерс 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АТК 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Бенгалуру 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Керала Бластерс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Дели Динамос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ченнаин 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хайдарабад 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гоа 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мумбаи Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ист Бенгал 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Джамшедпур 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нортист Юнайтед 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нортист Юнайтед 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Дели Динамос 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ченнаин 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Хайдарабад 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гоа 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мумбаи Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ист Бенгал 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Джамшедпур 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бенгалуру 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АТК 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Керала Бластерс 1 0 0 1 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Курьо Матиас бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Mashoor Thangalakath уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Дешорн Браун бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Cleiton Silva бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бенгалуру
Ничья
Нортист Юнайтед
2.39
3.31
3.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бенгалуру 2:2 Нортист Юнайтед онлайн


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