Индия: Суперлига Индии 2021-2022
2:2
Первый тайм: 42'
1:0
14' ГолCleiton Silva
1:1
17' ГолДешорн Браун
2:1
22' Гол в свои воротаMashoor Thangalakath
2:2
25' ГолКурьо Матиас
19
Ajith
Kumar
21
Сингх
Уданта
11
Чхетри
Сунил
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ajith KumarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сингх УдантаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чхетри СунилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
10 Iman Basafa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеццаоули Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Suhair VPПолузащитник
- Нападающий
-
26 Дешорн БраунНападающий
-
19 Курьо МатиасНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
21 Сингх МанвирНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Khalid Jamil
Ход матча
14'
1:0
17'
1:1
22'
25'
2:2
История личных встреч
Бенгалуру
Нортист Юнайтед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|1
|1
|Сингх Уданта
|0
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дешорн Браун
|1
|1
|Suhair VP
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мазия - Бенгалуру 2:6 Бенгалуру - Башундхара Кингс 0:0 АТК - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 3:2
Бенгалуру - Гоа 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:4 Бенгалуру - АТК 0:2 Бенгалуру - Ченнаин 0:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:2 Хайдарабад - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Дели Динамос 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:3 Бенгалуру - Джамшедпур 0:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Керала Бластерс 4:2 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 2:2
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:2
Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 0:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:2 Нортист Юнайтед - АТК 2:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 2:4 АТК - Нортист Юнайтед 2:0 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:2 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 0:0 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 2:2 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АТК
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Нортист Юнайтед
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Бенгалуру
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Джамшедпур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ист Бенгал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мумбаи Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хайдарабад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ченнаин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Дели Динамос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Керала Бластерс
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АТК
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Бенгалуру
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Керала Бластерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Дели Динамос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ченнаин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хайдарабад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мумбаи Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ист Бенгал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Джамшедпур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|2:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нортист Юнайтед
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Дели Динамос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ченнаин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Хайдарабад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мумбаи Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ист Бенгал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Джамшедпур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бенгалуру
|2:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АТК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Керала Бластерс
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0