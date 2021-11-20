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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Хатайспор
1:1
Перерыв

Стадион:
Антальяспор
0'
21' Желтая карточка
Burak Oksuz
35' Желтая карточка
Синик Догукан
40' Желтая карточка
Мукайру Пол
1:0
45' Гол
Эль-Кааби Аюб
1:1
45' Гол
Мукайру Пол
1
Мунир
Моханд
12
Чорекчи
Камил
22
Куручук
Фатих
53
Burak
Oksuz
23
Адекугбе
Сэм
7
Рибейру
Рубен
17
Траоре
Адама
II
25
Эль-Кааби
Аюб
8
Буджемаа
Мехди
11
Лобжанидзе
Саба
92
Диуф
Маме
Бирам
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
4
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
77
Балчи
Бюньямин
15
Поли
Андреа
16
Фреди
Гомеш
7
Синик
Догукан
23
Амилтон
Минервино
11
Вурал
Гюрай
12
Мукайру
Пол
Хатайспор
4-2-3-1
Антальяспор
3-4-2-1

Ход матча

21'
Burak Oksuz
 
35'
 
Синик Догукан
40'
 
Мукайру Пол
45'
Эль-Кааби Аюб
(Рибейру Рубен)
1:0
45'
1:1
Мукайру Пол

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 5
  • 57 Владение мячом, % 43

История личных встреч

Хатайспор
Антальяспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
3:2
С
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 6 0.46
Диуф Маме Бирам 5 (1) 0.38
Лобжанидзе Саба 4 0.31
Mohammed Kamara 3 0.23
Траоре Адама II 1 0.08
Сан-Луи Дилан 1 0.08
Рибейру Рубен 1 0.08
Чорекчи Камил 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Burak Oksuz 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фреди Гомеш 4 (1) 0.31
Райт Хаджи 4 (2) 0.31
Мукайру Пол 2 0.15
Балчи Бюньямин 1 0.08
Сари Вейсел 1 0.08
Вурал Гюрай 1 0.08
Синик Догукан 1 0.08
Houssam Ghacha 1 0.08
Поли Андреа 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диуф Маме Бирам 6 0
Буджемаа Мехди 6 0
Рибейру Рубен 3 0
Onur Ergun 3 0
Mohammed Kamara 3 0
Чорекчи Камил 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Мунир Моханд 2 0
Траоре Адама II 2 0
Куручук Фатих 2 0
Burak Oksuz 2 0
Фалетт Симон 1 0
Эль-Кааби Аюб 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налдо Гомес 4 0
Боффин Рууд 3 0
Фреди Гомеш 3 0
Озмерт Хакан 2 0
Амилтон Минервино 2 0
Поли Андреа 2 0
Вурал Гюрай 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Райт Хаджи 2 0
Байракдар Гокдениз 2 0
Альбайрак Эрен 1 0
Сари Вейсел 1 0
Синик Догукан 1 0
Houssam Ghacha 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Мукайру Пол 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
57%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
30%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Забито

20
14
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
3
15%
4
29%
31-45
3
15%
4
29%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
4
20%
3
21%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
11%
1
6%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
2
22%
8
47%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 2:1
Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Аланьяспор 5:0 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Газиантеп 0:1 Малатьяспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Денизлиспор 1:0 Бешикташ - Хатайспор 7:0 Хатайспор - Генчлербирлиги 3:1 Коньяспор - Хатайспор 0:0
Антальяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Самсунспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Алтай 1:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Диярбакырспор 5:0
Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Сивасспор - Антальяспор 2:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Бешикташ 2:3 Газиантеп - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Гёзтепе 1:1 Антальяспор - Алтай 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Умраньеспор 1:1 Антальяспор - Менемен Беледиеспор 4:1 Антальяспор - Коджаелиспор 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 12 9 3 0 24 - 11 30
2. Хатайспор 1:1 13 7 3 3 21 - 10 24
3. Коньяспор 12 6 5 1 18 - 10 23
4. Аланьяспор 12 6 3 3 18 - 19 21
5. Галатасарай 12 6 3 3 18 - 15 21
6. Бешикташ 12 6 2 4 21 - 15 20
7. Фенербахче 12 6 2 4 17 - 15 20
8. Фатих Карагюмрюк 12 5 4 3 18 - 15 19
9. Истанбул Башакшехир 12 6 0 6 18 - 15 18
10. Алтай 12 5 1 6 17 - 18 16
11. Адана Демирспор 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Антальяспор 1:1 13 4 4 5 15 - 18 16
13. Газиантеп 12 4 3 5 14 - 16 15
14. Кайсериспор 12 4 3 5 17 - 20 15
15. Сивасспор 12 2 7 3 15 - 13 13
16. Малатьяспор 12 4 0 8 12 - 22 12
17. Гиресунспор 12 2 4 6 7 - 12 10
18. Гёзтепе 12 2 3 7 11 - 18 9
19. Касымпаша 12 2 3 7 12 - 18 9
20. Ризеспор 12 2 1 9 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 7 5 1 1 15 - 7 16
2. Хатайспор 1:1 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Газиантеп 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Коньяспор 6 4 2 0 12 - 6 14
5. Галатасарай 5 4 0 1 7 - 3 12
6. Фатих Карагюмрюк 6 3 3 0 12 - 5 12
7. Истанбул Башакшехир 6 4 0 2 10 - 5 12
8. Трабзонспор 5 3 2 0 10 - 6 11
9. Фенербахче 6 3 2 1 10 - 7 11
10. Аланьяспор 5 3 1 1 12 - 9 10
11. Адана Демирспор 6 3 1 2 9 - 5 10
12. Антальяспор 1:1 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Алтай 6 3 1 2 8 - 6 10
14. Кайсериспор 5 3 1 1 9 - 4 10
15. Касымпаша 6 2 2 2 9 - 7 8
16. Сивасспор 7 1 5 1 10 - 7 8
17. Ризеспор 6 2 1 3 7 - 8 7
18. Малатьяспор 7 2 0 5 9 - 16 6
19. Гиресунспор 6 1 2 3 4 - 6 5
20. Гёзтепе 6 1 0 5 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Аланьяспор 7 3 2 2 6 - 10 11
3. Хатайспор 1:1 6 3 1 2 8 - 4 10
4. Коньяспор 6 2 3 1 6 - 4 9
5. Фенербахче 6 3 0 3 7 - 8 9
6. Галатасарай 7 2 3 2 11 - 12 9
7. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 6 - 10 7
8. Истанбул Башакшехир 6 2 0 4 8 - 10 6
9. Малатьяспор 5 2 0 3 3 - 6 6
10. Алтай 6 2 0 4 9 - 12 6
11. Гёзтепе 6 1 3 2 9 - 10 6
12. Адана Демирспор 6 1 3 2 8 - 12 6
13. Антальяспор 1:1 6 1 3 2 5 - 8 6
14. Сивасспор 5 1 2 2 5 - 6 5
15. Кайсериспор 7 1 2 4 8 - 16 5
16. Гиресунспор 6 1 2 3 3 - 6 5
17. Бешикташ 5 1 1 3 6 - 8 4
18. Газиантеп 6 0 1 5 4 - 14 1
19. Касымпаша 6 0 1 5 3 - 11 1
20. Ризеспор 6 0 0 6 4 - 16 0
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Мукайру Пол бьет в цель!
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Мукайру Пол получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Синик Догукан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Burak Oksuz получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Антальяспор
2.65
3.68
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хатайспор 1:1 Антальяспор онлайн


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