Турция: Суперлига 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Хатай Ататюрк
21' Желтая карточкаBurak Oksuz
35' Желтая карточкаСиник Догукан
40' Желтая карточкаМукайру Пол
1:0
45' ГолЭль-Кааби Аюб
1:1
45' ГолМукайру Пол
53
Burak
Oksuz
23
Адекугбе
Сэм
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
15
Поли
Андреа
16
Фреди
Гомеш
11
Вурал
Гюрай
12
Мукайру
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Burak OksuzЗащитник
-
23 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
-
17 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Sadik Bas
-
-
87 Eren Fansa
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Поли АндреаПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Соуза ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Зехир ЭрсинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Грунендейк Альфонс
Ход матча
21'
35'
40'
45'
1:0
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 5
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Хатайспор
Антальяспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|6
|0.46
|Диуф Маме Бирам
|5 (1)
|0.38
|Лобжанидзе Саба
|4
|0.31
|Mohammed Kamara
|3
|0.23
|Траоре Адама II
|1
|0.08
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.08
|Рибейру Рубен
|1
|0.08
|Чорекчи Камил
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Burak Oksuz
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фреди Гомеш
|4 (1)
|0.31
|Райт Хаджи
|4 (2)
|0.31
|Мукайру Пол
|2
|0.15
|Балчи Бюньямин
|1
|0.08
|Сари Вейсел
|1
|0.08
|Вурал Гюрай
|1
|0.08
|Синик Догукан
|1
|0.08
|Houssam Ghacha
|1
|0.08
|Поли Андреа
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диуф Маме Бирам
|6
|0
|Буджемаа Мехди
|6
|0
|Рибейру Рубен
|3
|0
|Onur Ergun
|3
|0
|Mohammed Kamara
|3
|0
|Чорекчи Камил
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Мунир Моханд
|2
|0
|Траоре Адама II
|2
|0
|Куручук Фатих
|2
|0
|Burak Oksuz
|2
|0
|Фалетт Симон
|1
|0
|Эль-Кааби Аюб
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налдо Гомес
|4
|0
|Боффин Рууд
|3
|0
|Фреди Гомеш
|3
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Амилтон Минервино
|2
|0
|Поли Андреа
|2
|0
|Вурал Гюрай
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Райт Хаджи
|2
|0
|Байракдар Гокдениз
|2
|0
|Альбайрак Эрен
|1
|0
|Сари Вейсел
|1
|0
|Синик Догукан
|1
|0
|Houssam Ghacha
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Мукайру Пол
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
57%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
30%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Забито
20
14
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
3
15%
4
29%
31-45
3
15%
4
29%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
4
20%
3
21%
76-90
Пропущено
9
17
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
11%
1
6%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
2
22%
8
47%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 2:1
Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Аланьяспор 5:0 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Газиантеп 0:1 Малатьяспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Денизлиспор 1:0 Бешикташ - Хатайспор 7:0 Хатайспор - Генчлербирлиги 3:1 Коньяспор - Хатайспор 0:0
Антальяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Самсунспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Алтай 1:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Диярбакырспор 5:0
Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Сивасспор - Антальяспор 2:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Бешикташ 2:3 Газиантеп - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Гёзтепе 1:1 Антальяспор - Алтай 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Умраньеспор 1:1 Антальяспор - Менемен Беледиеспор 4:1 Антальяспор - Коджаелиспор 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|12
|9
|3
|0
|24 - 11
|30
|2.
|Хатайспор
|1:1
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|3.
|Коньяспор
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|4.
|Аланьяспор
|12
|6
|3
|3
|18 - 19
|21
|5.
|Галатасарай
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|6.
|Бешикташ
|12
|6
|2
|4
|21 - 15
|20
|7.
|Фенербахче
|12
|6
|2
|4
|17 - 15
|20
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|9.
|Истанбул Башакшехир
|12
|6
|0
|6
|18 - 15
|18
|10.
|Алтай
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|11.
|Адана Демирспор
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Антальяспор
|1:1
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|13.
|Газиантеп
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|14.
|Кайсериспор
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|15.
|Сивасспор
|12
|2
|7
|3
|15 - 13
|13
|16.
|Малатьяспор
|12
|4
|0
|8
|12 - 22
|12
|17.
|Гиресунспор
|12
|2
|4
|6
|7 - 12
|10
|18.
|Гёзтепе
|12
|2
|3
|7
|11 - 18
|9
|19.
|Касымпаша
|12
|2
|3
|7
|12 - 18
|9
|20.
|Ризеспор
|12
|2
|1
|9
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|2.
|Хатайспор
|1:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Газиантеп
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|4.
|Коньяспор
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|5.
|Галатасарай
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|7.
|Истанбул Башакшехир
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|8.
|Трабзонспор
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|9.
|Фенербахче
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|10.
|Аланьяспор
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|11.
|Адана Демирспор
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|12.
|Антальяспор
|1:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Алтай
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|14.
|Кайсериспор
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|15.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|16.
|Сивасспор
|7
|1
|5
|1
|10 - 7
|8
|17.
|Ризеспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|18.
|Малатьяспор
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|19.
|Гиресунспор
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Гёзтепе
|6
|1
|0
|5
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Аланьяспор
|7
|3
|2
|2
|6 - 10
|11
|3.
|Хатайспор
|1:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|4.
|Коньяспор
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Фенербахче
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|6.
|Галатасарай
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|Истанбул Башакшехир
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|9.
|Малатьяспор
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|10.
|Алтай
|6
|2
|0
|4
|9 - 12
|6
|11.
|Гёзтепе
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Адана Демирспор
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|13.
|Антальяспор
|1:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|14.
|Сивасспор
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|15.
|Кайсериспор
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|16.
|Гиресунспор
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|17.
|Бешикташ
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Газиантеп
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|19.
|Касымпаша
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Ризеспор
|6
|0
|0
|6
|4 - 16
|0