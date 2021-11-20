Турция: Суперлига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Хатай Ататюрк
21' Желтая карточкаBurak Oksuz
35' Желтая карточкаСиник Догукан
40' Желтая карточкаМукайру Пол
1:0
45' ГолЭль-Кааби Аюб
1:1
45' ГолМукайру Пол
2:1
69' ГолРибейру Рубен
79' Желтая карточкаКуручук Фатих
3:1
85' ПенальтиДиуф Маме Бирам
88' Желтая карточкаЗехир Эрсин
53
Burak
Oksuz
23
Адекугбе
Сэм
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
15
Поли
Андреа
16
Фреди
Гомеш
11
Вурал
Гюрай
12
Мукайру
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Burak OksuzЗащитник
-
23 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
-
17 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Sadik Bas
-
-
87 Eren Fansa
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Поли АндреаПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Соуза ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Зехир ЭрсинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Грунендейк Альфонс
Ход матча
21'
35'
40'
45'
1:0
45'
1:1
69'
2:1
79'
85'
3:1
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 8
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Хатайспор
Антальяспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|6
|0.46
|Диуф Маме Бирам
|6 (2)
|0.46
|Лобжанидзе Саба
|4
|0.31
|Mohammed Kamara
|3
|0.23
|Рибейру Рубен
|2
|0.15
|Траоре Адама II
|1
|0.08
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.08
|Чорекчи Камил
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Burak Oksuz
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фреди Гомеш
|4 (1)
|0.31
|Райт Хаджи
|4 (2)
|0.31
|Мукайру Пол
|2
|0.15
|Балчи Бюньямин
|1
|0.08
|Сари Вейсел
|1
|0.08
|Вурал Гюрай
|1
|0.08
|Синик Догукан
|1
|0.08
|Houssam Ghacha
|1
|0.08
|Поли Андреа
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диуф Маме Бирам
|6
|0
|Буджемаа Мехди
|6
|0
|Рибейру Рубен
|3
|0
|Куручук Фатих
|3
|0
|Onur Ergun
|3
|0
|Mohammed Kamara
|3
|0
|Чорекчи Камил
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Мунир Моханд
|2
|0
|Траоре Адама II
|2
|0
|Burak Oksuz
|2
|0
|Фалетт Симон
|1
|0
|Эль-Кааби Аюб
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налдо Гомес
|4
|0
|Боффин Рууд
|3
|0
|Фреди Гомеш
|3
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Амилтон Минервино
|2
|0
|Поли Андреа
|2
|0
|Вурал Гюрай
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Райт Хаджи
|2
|0
|Байракдар Гокдениз
|2
|0
|Альбайрак Эрен
|1
|0
|Сари Вейсел
|1
|0
|Синик Догукан
|1
|0
|Зехир Эрсин
|1
|0
|Houssam Ghacha
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Мукайру Пол
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
40%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
5
50%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
30%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Забито
23
15
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
4
17%
5
33%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
5
22%
3
20%
76-90
Пропущено
10
20
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
10%
1
5%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
2
20%
9
45%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 2:1
Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Аланьяспор 5:0 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Газиантеп 0:1 Малатьяспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Денизлиспор 1:0 Бешикташ - Хатайспор 7:0 Хатайспор - Генчлербирлиги 3:1 Коньяспор - Хатайспор 0:0
Антальяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Самсунспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Алтай 1:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Диярбакырспор 5:0
Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Сивасспор - Антальяспор 2:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Бешикташ 2:3 Газиантеп - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Гёзтепе 1:1 Антальяспор - Алтай 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Умраньеспор 1:1 Антальяспор - Менемен Беледиеспор 4:1 Антальяспор - Коджаелиспор 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|12
|9
|3
|0
|24 - 11
|30
|2.
|Хатайспор
|13
|8
|2
|3
|23 - 10
|26
|3.
|Коньяспор
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|4.
|Аланьяспор
|12
|6
|3
|3
|18 - 19
|21
|5.
|Галатасарай
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|6.
|Бешикташ
|12
|6
|2
|4
|21 - 15
|20
|7.
|Фенербахче
|12
|6
|2
|4
|17 - 15
|20
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|9.
|Истанбул Башакшехир
|0:0
|13
|6
|1
|6
|18 - 15
|19
|10.
|Алтай
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|11.
|Адана Демирспор
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Газиантеп
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|13.
|Кайсериспор
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|14.
|Антальяспор
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Сивасспор
|0:0
|13
|2
|8
|3
|15 - 13
|14
|16.
|Малатьяспор
|0:0
|13
|4
|1
|8
|12 - 22
|13
|17.
|Гиресунспор
|0:0
|13
|2
|5
|6
|7 - 12
|11
|18.
|Гёзтепе
|12
|2
|3
|7
|11 - 18
|9
|19.
|Касымпаша
|12
|2
|3
|7
|12 - 18
|9
|20.
|Ризеспор
|12
|2
|1
|9
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хатайспор
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Бешикташ
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|3.
|Газиантеп
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|4.
|Коньяспор
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|5.
|Истанбул Башакшехир
|0:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|6.
|Галатасарай
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|8.
|Трабзонспор
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|9.
|Фенербахче
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|10.
|Аланьяспор
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|11.
|Адана Демирспор
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|12.
|Кайсериспор
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|13.
|Антальяспор
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|14.
|Алтай
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|15.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|16.
|Сивасспор
|0:0
|7
|1
|5
|1
|10 - 7
|8
|17.
|Ризеспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|18.
|Малатьяспор
|0:0
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|19.
|Гиресунспор
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|20.
|Гёзтепе
|6
|1
|0
|5
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Аланьяспор
|7
|3
|2
|2
|6 - 10
|11
|3.
|Хатайспор
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|4.
|Коньяспор
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Фенербахче
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|6.
|Галатасарай
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|Малатьяспор
|0:0
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|9.
|Гёзтепе
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|10.
|Истанбул Башакшехир
|0:0
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|11.
|Алтай
|6
|2
|0
|4
|9 - 12
|6
|12.
|Адана Демирспор
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|13.
|Сивасспор
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Антальяспор
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|Кайсериспор
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|16.
|Гиресунспор
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|17.
|Бешикташ
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Газиантеп
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|19.
|Касымпаша
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Ризеспор
|6
|0
|0
|6
|4 - 16
|0