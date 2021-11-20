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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Хатайспор
3:1
Конец матча

Стадион:
Антальяспор
0'
21' Желтая карточка
Burak Oksuz
35' Желтая карточка
Синик Догукан
40' Желтая карточка
Мукайру Пол
1:0
45' Гол
Эль-Кааби Аюб
1:1
45' Гол
Мукайру Пол
2:1
69' Гол
Рибейру Рубен
79' Желтая карточка
Куручук Фатих
3:1
85' Пенальти
Диуф Маме Бирам
88' Желтая карточка
Зехир Эрсин
90'+6
1
Мунир
Моханд
12
Чорекчи
Камил
22
Куручук
Фатих
53
Burak
Oksuz
23
Адекугбе
Сэм
7
Рибейру
Рубен
17
Траоре
Адама
II
25
Эль-Кааби
Аюб
8
Буджемаа
Мехди
11
Лобжанидзе
Саба
92
Диуф
Маме
Бирам
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
4
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
77
Балчи
Бюньямин
15
Поли
Андреа
16
Фреди
Гомеш
7
Синик
Догукан
23
Амилтон
Минервино
11
Вурал
Гюрай
12
Мукайру
Пол
Хатайспор
4-2-3-1
Антальяспор
3-4-2-1

История личных встреч

Хатайспор
Антальяспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
3:2
С
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 6 0.46
Диуф Маме Бирам 6 (2) 0.46
Лобжанидзе Саба 4 0.31
Mohammed Kamara 3 0.23
Рибейру Рубен 2 0.15
Траоре Адама II 1 0.08
Сан-Луи Дилан 1 0.08
Чорекчи Камил 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Burak Oksuz 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фреди Гомеш 4 (1) 0.31
Райт Хаджи 4 (2) 0.31
Мукайру Пол 2 0.15
Балчи Бюньямин 1 0.08
Сари Вейсел 1 0.08
Вурал Гюрай 1 0.08
Синик Догукан 1 0.08
Houssam Ghacha 1 0.08
Поли Андреа 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диуф Маме Бирам 6 0
Буджемаа Мехди 6 0
Рибейру Рубен 3 0
Куручук Фатих 3 0
Onur Ergun 3 0
Mohammed Kamara 3 0
Чорекчи Камил 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Мунир Моханд 2 0
Траоре Адама II 2 0
Burak Oksuz 2 0
Фалетт Симон 1 0
Эль-Кааби Аюб 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налдо Гомес 4 0
Боффин Рууд 3 0
Фреди Гомеш 3 0
Озмерт Хакан 2 0
Амилтон Минервино 2 0
Поли Андреа 2 0
Вурал Гюрай 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Райт Хаджи 2 0
Байракдар Гокдениз 2 0
Альбайрак Эрен 1 0
Сари Вейсел 1 0
Синик Догукан 1 0
Зехир Эрсин 1 0
Houssam Ghacha 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Мукайру Пол 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
40%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
5
50%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
30%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Забито

23
15
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
4
17%
5
33%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
5
22%
3
20%
76-90

Пропущено

10
20
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
10%
1
5%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
2
20%
9
45%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 2:1
Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Аланьяспор 5:0 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Газиантеп 0:1 Малатьяспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Денизлиспор 1:0 Бешикташ - Хатайспор 7:0 Хатайспор - Генчлербирлиги 3:1 Коньяспор - Хатайспор 0:0
Антальяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Самсунспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Алтай 1:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Диярбакырспор 5:0
Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Сивасспор - Антальяспор 2:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Бешикташ 2:3 Газиантеп - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Гёзтепе 1:1 Антальяспор - Алтай 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Умраньеспор 1:1 Антальяспор - Менемен Беледиеспор 4:1 Антальяспор - Коджаелиспор 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 12 9 3 0 24 - 11 30
2. Хатайспор 13 8 2 3 23 - 10 26
3. Коньяспор 12 6 5 1 18 - 10 23
4. Аланьяспор 12 6 3 3 18 - 19 21
5. Галатасарай 12 6 3 3 18 - 15 21
6. Бешикташ 12 6 2 4 21 - 15 20
7. Фенербахче 12 6 2 4 17 - 15 20
8. Фатих Карагюмрюк 12 5 4 3 18 - 15 19
9. Истанбул Башакшехир 0:0 13 6 1 6 18 - 15 19
10. Алтай 12 5 1 6 17 - 18 16
11. Адана Демирспор 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Газиантеп 12 4 3 5 14 - 16 15
13. Кайсериспор 12 4 3 5 17 - 20 15
14. Антальяспор 13 4 3 6 15 - 20 15
15. Сивасспор 0:0 13 2 8 3 15 - 13 14
16. Малатьяспор 0:0 13 4 1 8 12 - 22 13
17. Гиресунспор 0:0 13 2 5 6 7 - 12 11
18. Гёзтепе 12 2 3 7 11 - 18 9
19. Касымпаша 12 2 3 7 12 - 18 9
20. Ризеспор 12 2 1 9 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хатайспор 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Бешикташ 7 5 1 1 15 - 7 16
3. Газиантеп 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Коньяспор 6 4 2 0 12 - 6 14
5. Истанбул Башакшехир 0:0 7 4 1 2 10 - 5 13
6. Галатасарай 5 4 0 1 7 - 3 12
7. Фатих Карагюмрюк 6 3 3 0 12 - 5 12
8. Трабзонспор 5 3 2 0 10 - 6 11
9. Фенербахче 6 3 2 1 10 - 7 11
10. Аланьяспор 5 3 1 1 12 - 9 10
11. Адана Демирспор 6 3 1 2 9 - 5 10
12. Кайсериспор 5 3 1 1 9 - 4 10
13. Антальяспор 7 3 1 3 10 - 10 10
14. Алтай 6 3 1 2 8 - 6 10
15. Касымпаша 6 2 2 2 9 - 7 8
16. Сивасспор 0:0 7 1 5 1 10 - 7 8
17. Ризеспор 6 2 1 3 7 - 8 7
18. Малатьяспор 0:0 7 2 0 5 9 - 16 6
19. Гиресунспор 0:0 7 1 3 3 4 - 6 6
20. Гёзтепе 6 1 0 5 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Аланьяспор 7 3 2 2 6 - 10 11
3. Хатайспор 6 3 1 2 8 - 4 10
4. Коньяспор 6 2 3 1 6 - 4 9
5. Фенербахче 6 3 0 3 7 - 8 9
6. Галатасарай 7 2 3 2 11 - 12 9
7. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 6 - 10 7
8. Малатьяспор 0:0 6 2 1 3 3 - 6 7
9. Гёзтепе 6 1 3 2 9 - 10 6
10. Истанбул Башакшехир 0:0 6 2 0 4 8 - 10 6
11. Алтай 6 2 0 4 9 - 12 6
12. Адана Демирспор 6 1 3 2 8 - 12 6
13. Сивасспор 0:0 6 1 3 2 5 - 6 6
14. Антальяспор 6 1 2 3 5 - 10 5
15. Кайсериспор 7 1 2 4 8 - 16 5
16. Гиресунспор 0:0 6 1 2 3 3 - 6 5
17. Бешикташ 5 1 1 3 6 - 8 4
18. Газиантеп 6 0 1 5 4 - 14 1
19. Касымпаша 6 0 1 5 3 - 11 1
20. Ризеспор 6 0 0 6 4 - 16 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Мукайру Пол бьет в цель!
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Мукайру Пол получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Синик Догукан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Burak Oksuz получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хатайспор 3:1 Антальяспор онлайн


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