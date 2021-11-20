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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Перт Глори
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
0:1
23' Гол
Йенги Кусини
30'
1
Jones
Brad1
21
Antonee
Burke-Gilroy
29
Лахман
Даррил
5
Аспропотамитис
Джонатан
8
Косуке
Ота
14
Клисби
Джек
24
Нийонгабире
Пасифик
4
Luke
Bodnar
13
О'Нилл
Брэндон
10
Кио
Эндрю
9
Форнароли
Бруно
1
Делянов
Джеймс
21
Хави
Лопеc
4
Анселл
Николас
22
Michael
Jakobsen
II
27
Кавалло
Джошуа
8
Маук
Стефан
10
Sanchez
Cortes
Isaias
6
Д`Арриго
Луис
26
Халлоран
Бен
9
Йенги
Кусини
7
Китто
Райан
Перт Глори
Аделаида Юнайтед

Ход матча

23'
0:1
Йенги Кусини
(Халлоран Бен)

История личных встреч

Перт Глори
Аделаида Юнайтед

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
50%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.4%
22.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

40 матчей

45%
20%
35%
18 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

30%
37.5%
32.5%
12 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

47.5%
25%
27.5%
19 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

2:1
1:2
5:3
5:3
3:0
3:3
0:2
0:0
0:2
2:1
0:3
1:0
1:1
0:5
3:1
1:3
1:0
3:1
1:1
1:2
2:0
0:0
1:1
3:1
1:1
3:2
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:1

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Макартур - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 3:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 3:0 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 1:2
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Аделаида Юнайтед 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Перт Глори 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аделаида Юнайтед 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Перт Глори 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Перт Глори 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Kusini Yengi бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Перт Глори
Ничья
Аделаида Юнайтед
7.00
4.10
2.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Перт Глори 0:1 Аделаида Юнайтед онлайн


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