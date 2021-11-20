Австралия: A-Лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 30'
Стадион: HBF Park
0:1
23' ГолЙенги Кусини
14
Клисби
Джек
10
Кио
Эндрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кио ЭндрюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
12 Cameron Cook
-
-
Главный тренер: Richard Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
-
11 Гудвин КрейгНападающий
-
17 Туре МохамедНападающий
-
Главный тренер: Carl Veart
Ход матча
23'
0:1
История личных встреч
Перт Глори
Аделаида Юнайтед
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
50%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.4%
22.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
40 матчей
45%
20%
35%
18 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
30%
37.5%
32.5%
12 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
47.5%
25%
27.5%
19 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Макартур - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 3:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 3:0 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 1:2
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Аделаида Юнайтед
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Перт Глори
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Брисбен Роар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Аделаида Юнайтед
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Перт Глори
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Перт Глори
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0