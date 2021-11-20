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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
3:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Специя
0'
5' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
10' Желтая карточка
Коопмейнерс Теун
0:1
11' Гол
Нзола М'Бала
1:1
18' Гол
Пашалич Марио
36' Желтая карточка
Сала Джакопо
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Сапата Дуван
2:1
38' Пенальти
Сапата Дуван
3:1
41' Гол
Пашалич Марио
44'
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
19
Джимсити
Берат
6
Паломино
Хосе
77
Дзаппакоста
Давиде
15
Де
Рон
Мартен
7
Коопмейнерс
Теун
3
Меле
Йоаким
88
Пашалич
Марио
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
15
Христов
Петко
20
Бастони
Симоне
7
Сала
Джакопо
8
Коваленко
Виктор
11
Гьяси
Эммануэль
10
Верде
Даниэле
25
Маджоре
Джулио
18
Нзола
М'Бала
Аталанта
3-4-1-2
Специя
4-2-3-1

Ход матча

5'
 
Гьяси Эммануэль
10'
Коопмейнерс Теун
 
11'
0:1
Нзола М'Бала
18'
Пашалич Марио
(Дзаппакоста Давиде)
1:1
36'
 
Сала Джакопо
37'
Сапата Дуван
 
38'
Сапата Дуван
2:1
41'
Пашалич Марио
(Сапата Дуван)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

История личных встреч

Аталанта
Специя

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
3:1
СA
0:0
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 7 (2) 0.54
Пашалич Марио 3 0.23
Иличич Йосип 3 0.23
Малиновский Руслан 2 0.15
Дзаппакоста Давиде 1 0.08
Муриэль Луис 1 0.08
Толой Рафаэл 1 0.08
Де Рон Мартен 1 0.08
Госенс Робин 1 0.08
Пикколи Роберто 1 0.08
Миранчук Алексей 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0
Демирал Мерих 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 0.23
Гьяси Эммануэль 2 0.15
Бастони Симоне 2 0.15
Коваленко Виктор 1 0.08
Бурабия Мехди 1 0.08
Сала Джакопо 1 0.08
Нзола М'Бала 1 0.08
Стрелец Давид 1 0.08
Антист Жанис 1 0.08
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Фройлер Ремо 3 0
Малиновский Руслан 3 0
Демирал Мерих 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Ловато Маттео 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 5 0
Николау Димитрис 5 0
Бастони Симоне 2 1
Феррер Сальвадор 3 0
Амьен-Аду Кельвен 1 1
Сала Джакопо 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Проведель Иван 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Манай Рей 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Христов Петко 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
13%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
11%
4
24%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
4
24%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
1
11%
6
35%
61-75
2
22%
1
6%
76-90

Забито

12
6
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
4
20%
4
31%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
1
5%
4
31%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
4
31%
76-90

Пропущено

17
26
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
18%
4
15%
1-15
4
24%
1
4%
16-30
3
18%
5
19%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
2
12%
9
35%
61-75
3
18%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3
Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1
Специя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1
Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0 Специя - Интер Милан 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 24 - 4 32
2. Милан Заявка 12 10 2 0 26 - 11 32
3. Аталанта 3:1 Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 29 - 13 25
5. Лацио Заявка 12 6 3 3 25 - 19 21
6. Рома Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
7. Ювентус Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 12 6 0 6 16 - 14 18
9. Болонья Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
10. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
11. Верона Заявка 12 4 4 4 25 - 21 16
12. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
13. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
15. Венеция Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Специя 1:3 Заявка 13 3 2 8 14 - 29 11
17. Сампдория Заявка 12 2 3 7 15 - 25 9
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана Заявка 12 2 1 9 10 - 26 7
20. Кальяри Заявка 12 1 3 8 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 6 5 1 0 18 - 6 16
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
10. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта 3:1 Заявка 7 2 3 2 11 - 10 9
13. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
14. Специя 1:3 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта 3:1 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
9. Рома Заявка 6 2 0 4 12 - 11 6
10. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
11. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
14. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя 1:3 Заявка 7 1 1 5 7 - 21 4
19. Салернитана Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 45'
    Сапата слева с четырнадцати метров с разворота низом пробил в ближний угол. Проведель успел среагировать и накрыть мяч перчатками в прыжке.
  • 44'
    Удар Сапаты слева из пределов штрафной площади соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    43'
    Паломино неудачно подкатился под Гьяси в центральном круге, попав сопернику по ногам.
  • 2 гола - дубль!
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:1!!!
    ПАШАЛИЧ!!! Быструю атаку провели хозяева. Сапата справа убежал в отрыв и выкатил мяч налево на Пашалича, который пробил мимо Проведеля.
  • 40'
    Маджоре не смог подстроиться под передачу Верде по центру к воротам. Мяч прикатился в руки Муссо.
  • Пенальти
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    САПАТА!!! Со второй попытки Сапата реализовал пенальти, сильно пробив в левый верхний угол.
  • Пенальти!
    38'
    Но ещё ничего не завершилось. Пенальти нужно перебить. Кто-то из гостей до удара вбежал в штрафную площадь.
  • Не забитый пенальти
    37'
    Проведель отразил удар Сапаты с одиннадцатиметровой отметки.
  • Желтая карточка
    36'
    Сала получил жёлтую карточку.
  • Пенальти!
    36'
    После просмотра повтора Абиссо назначил пенальти за игру рукой Салы в штрафной площади.
  • 35'
    Абиссо отправился сам смотреть повторы.
  • Видеоповтор
    34'
    ВАР внимательно пересматривает эпизод с попаданием мяча в руку Салы. Все застыли в ожидании.
  • 33'
    Сапата вывел слева к воротам Меле, чей удар успел заблокировать Сала. Была ли игра рукой?
  • 32'
    Сала справа прострелил в центр штрафной площади на Нзолу, который не смог остановить мяч.
  • Фол, нарушение
    30'
    Маджоре в центральном круге ударил по ногам Иличича.
  • Опасный момент
    29'
    Коопмейнерс с двадцати двух метров низом пробил рядом с левой штангой.
  • 28'
    Дзаппакоста завершил свой рейд справа вперёд ударом выше ворот от угла штрафной площади.
  • 27'
    Верде слева вывел к воротам Нзолу, который замешкался и оказался в окружении трёх соперников. Мяч потерян М'Бала.
  • Фол, нарушение
    26'
    Коваленко у центрального круга грубо сыграл против Де Рона.
  • 25'
    Удар Сапаты слева от угла вратарской площади заблокировал Амьен-Аду.
  • 24'
    Пашалич слева сделал пас в штрафную площадь на Сапату, который не смог прокинуть мяч мимо Эрлича.
  • 23'
    Меле с двадцати трёх метров пробил правее ворот.
  • 22'
    Иличичу справа не удалось прорваться в чужую штрафную площадь.
  • Фол, нарушение
    21'
    Эрлич на фланге сбил Пашалича.
  • Угловой
    20'
    Гости исполнили угловой удар, не завершившийся ничем опасным.
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ПАШАЛИЧ!!! Дзваппакоста справа прострелил к воротам. Сапата пяткой аккуратно переправил мяч на Пашалича, который с линии вратарской площади поразил ворота.
  • 17'
    У Сапаты не прошёл пас в касание на Иличича перед чужой штрафной площадью.
  • 16'
    Прострел Верде справа к воротам на Маджоре перехватил Джимсити.
  • 14'
    "Специя" активнее заиграла после забитого гола. Гости контролируют мяч и комбинируют на чужой половине поля.
  • 13'
    Паломино никому не позволил пробить по воротам после навеса Амьен-Аду справа.
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    НЗОЛА!!! После дальнего удара Верде Муссо отбил мяч в перекладину. Отскоком воспользовался Нзола, отправивший мяч в сетку на добивании.
  • Желтая карточка
    11'
    Коопмейнерс в центре поля сбил Бастони и получил жёлтую карточку.
  • 10'
    Сапата слева красиво ушёл от двух соперников, а вот передача Дувана в центр получилась неточной.
  • Желтая карточка
    9'
    Гьяси у центрального круга ударил убегавшего вперёд Меле по ногам и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Угловой
    8'
    Маджоре исполнил первый угловой удар в матче. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.
  • 7'
    Паломино не позволил Маджоре слева прорваться к воротам.
  • 6'
    Иличич справа с пятнадцати метров пробил левее ворот.
  • 5'
    Нзола забежал в офсайд.
  • 4'
    Де Рон перед чужой штрафной площадью несколько раз сыграл на подборе, но все его передачи обострения не принесли.
  • 3'
    Джимсити на левом фланге не смог остановить мяч после скидки Сапаты.
  • 2'
    "Аталанта" играет в полосатых сине-чёрных футболках и чёрных трусах, "Специя" - в оранжевой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Гевисс Стэдиум"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Аталанта 3:1 Специя онлайн


Прогнозы на матч Аталанта 3:1 Специя

Исход игры
Аталанта
97.9% (139)
Ничья
2.1% (3)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.41% (74)
Меньше
45.59% (62)
Обе команды забьют
Да
47.79% (65)
Нет
52.21% (71)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
38.7% (55)
3:1 Аталанта
21.8% (31)
2:1 Аталанта
19.7% (28)
3:0 Аталанта
7.7% (11)
1:0 Аталанта
3.5% (5)
4:1 Аталанта
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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