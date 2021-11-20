Маджоре не смог подстроиться под передачу Верде по центру к воротам. Мяч прикатился в руки Муссо.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! ПАШАЛИЧ!!! Быструю атаку провели хозяева. Сапата справа убежал в отрыв и выкатил мяч налево на Пашалича, который пробил мимо Проведеля.

Паломино неудачно подкатился под Гьяси в центральном круге, попав сопернику по ногам.

Сапата слева с четырнадцати метров с разворота низом пробил в ближний угол. Проведель успел среагировать и накрыть мяч перчатками в прыжке.

38' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:1!!!

САПАТА!!! Со второй попытки Сапата реализовал пенальти, сильно пробив в левый верхний угол.

38' Но ещё ничего не завершилось. Пенальти нужно перебить. Кто-то из гостей до удара вбежал в штрафную площадь.

37' Проведель отразил удар Сапаты с одиннадцатиметровой отметки.

36' Сала получил жёлтую карточку.

36' После просмотра повтора Абиссо назначил пенальти за игру рукой Салы в штрафной площади.

35' Абиссо отправился сам смотреть повторы.

34' ВАР внимательно пересматривает эпизод с попаданием мяча в руку Салы. Все застыли в ожидании.

33' Сапата вывел слева к воротам Меле, чей удар успел заблокировать Сала. Была ли игра рукой?

32' Сала справа прострелил в центр штрафной площади на Нзолу, который не смог остановить мяч.

30' Маджоре в центральном круге ударил по ногам Иличича.

29' Коопмейнерс с двадцати двух метров низом пробил рядом с левой штангой.

28' Дзаппакоста завершил свой рейд справа вперёд ударом выше ворот от угла штрафной площади.

27' Верде слева вывел к воротам Нзолу, который замешкался и оказался в окружении трёх соперников. Мяч потерян М'Бала.

26' Коваленко у центрального круга грубо сыграл против Де Рона.

25' Удар Сапаты слева от угла вратарской площади заблокировал Амьен-Аду.

24' Пашалич слева сделал пас в штрафную площадь на Сапату, который не смог прокинуть мяч мимо Эрлича.

23' Меле с двадцати трёх метров пробил правее ворот.

22' Иличичу справа не удалось прорваться в чужую штрафную площадь.

21' Эрлич на фланге сбил Пашалича.

20' Гости исполнили угловой удар, не завершившийся ничем опасным.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ПАШАЛИЧ!!! Дзваппакоста справа прострелил к воротам. Сапата пяткой аккуратно переправил мяч на Пашалича, который с линии вратарской площади поразил ворота.

17' У Сапаты не прошёл пас в касание на Иличича перед чужой штрафной площадью.

16' Прострел Верде справа к воротам на Маджоре перехватил Джимсити.

14' "Специя" активнее заиграла после забитого гола. Гости контролируют мяч и комбинируют на чужой половине поля.

13' Паломино никому не позволил пробить по воротам после навеса Амьен-Аду справа.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

НЗОЛА!!! После дальнего удара Верде Муссо отбил мяч в перекладину. Отскоком воспользовался Нзола, отправивший мяч в сетку на добивании.

11' Коопмейнерс в центре поля сбил Бастони и получил жёлтую карточку.

10' Сапата слева красиво ушёл от двух соперников, а вот передача Дувана в центр получилась неточной.

9' Гьяси у центрального круга ударил убегавшего вперёд Меле по ногам и получил первую жёлтую карточку в матче.

8' Маджоре исполнил первый угловой удар в матче. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.

7' Паломино не позволил Маджоре слева прорваться к воротам.

6' Иличич справа с пятнадцати метров пробил левее ворот.

5' Нзола забежал в офсайд.

4' Де Рон перед чужой штрафной площадью несколько раз сыграл на подборе, но все его передачи обострения не принесли.

3' Джимсити на левом фланге не смог остановить мяч после скидки Сапаты.

2' "Аталанта" играет в полосатых сине-чёрных футболках и чёрных трусах, "Специя" - в оранжевой форме.