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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Специя

История личных встреч

Аталанта
Специя

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
3:1
СA
0:0
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 7 (2) 0.58
Иличич Йосип 3 0.25
Пашалич Марио 2 0.17
Малиновский Руслан 2 0.17
Дзаппакоста Давиде 1 0.08
Муриэль Луис 1 0.08
Толой Рафаэл 1 0.08
Де Рон Мартен 1 0.08
Госенс Робин 1 0.08
Пикколи Роберто 1 0.08
Миранчук Алексей 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0
Демирал Мерих 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 0.25
Гьяси Эммануэль 2 0.17
Бастони Симоне 2 0.17
Коваленко Виктор 1 0.08
Бурабия Мехди 1 0.08
Сала Джакопо 1 0.08
Стрелец Давид 1 0.08
Антист Жанис 1 0.08
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Фройлер Ремо 3 0
Малиновский Руслан 3 0
Демирал Мерих 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Коопмейнерс Теун 1 0
Ловато Маттео 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 5 0
Гьяси Эммануэль 4 0
Бастони Симоне 2 1
Феррер Сальвадор 3 0
Амьен-Аду Кельвен 1 1
Мотта Тьяго 1 0
Сала Джакопо 1 0
Проведель Иван 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Манай Рей 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Христов Петко 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
13%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
11%
4
24%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
4
24%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
1
11%
6
35%
61-75
2
22%
1
6%
76-90

Забито

12
6
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
4
20%
4
31%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
1
5%
4
31%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
4
31%
76-90

Пропущено

17
26
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
18%
4
15%
1-15
4
24%
1
4%
16-30
3
18%
5
19%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
2
12%
9
35%
61-75
3
18%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3
Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1
Специя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1
Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0 Специя - Интер Милан 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 24 - 4 32
2. Милан Заявка 12 10 2 0 26 - 11 32
3. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 29 - 13 25
4. Аталанта Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
5. Лацио Заявка 12 6 3 3 25 - 19 21
6. Рома Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
7. Ювентус Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 12 6 0 6 16 - 14 18
9. Болонья Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
10. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
11. Верона Заявка 12 4 4 4 25 - 21 16
12. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
13. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
15. Венеция Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Специя Заявка 12 3 2 7 13 - 26 11
17. Сампдория Заявка 12 2 3 7 15 - 25 9
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана Заявка 12 2 1 9 10 - 26 7
20. Кальяри Заявка 12 1 3 8 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 6 5 1 0 18 - 6 16
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
10. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
13. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
15. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
9. Рома Заявка 6 2 0 4 12 - 11 6
10. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
11. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
14. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
19. Салернитана Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2021, осталось 2 дня 15 часов 16 минут.

    Главный судья: Абиссо Росарио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Аталанта 95.5% (42)
    X 4.5% (2)
    Специя 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Специя
    1.31
    6.40
    9.82
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Аталанта - Специя онлайн


    Прогнозы на матч Аталанта - Специя

    Исход игры
    Аталанта
    95.5% (42)
    Ничья
    4.5% (2)
    Специя
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    53.49% (23)
    Нет
    46.51% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    31.8% (14)
    2:1 Аталанта
    22.7% (10)
    3:1 Аталанта
    22.7% (10)
    3:0 Аталанта
    11.4% (5)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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