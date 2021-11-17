Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
История личных встреч
Аталанта
Специя
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|7 (2)
|0.58
|Иличич Йосип
|3
|0.25
|Пашалич Марио
|2
|0.17
|Малиновский Руслан
|2
|0.17
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.08
|Муриэль Луис
|1
|0.08
|Толой Рафаэл
|1
|0.08
|Де Рон Мартен
|1
|0.08
|Госенс Робин
|1
|0.08
|Пикколи Роберто
|1
|0.08
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Коопмейнерс Теун
|0
|0
|Демирал Мерих
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|3
|0.25
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.17
|Бастони Симоне
|2
|0.17
|Коваленко Виктор
|1
|0.08
|Бурабия Мехди
|1
|0.08
|Сала Джакопо
|1
|0.08
|Стрелец Давид
|1
|0.08
|Антист Жанис
|1
|0.08
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|5
|0
|Фройлер Ремо
|3
|0
|Малиновский Руслан
|3
|0
|Демирал Мерих
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Де Рон Мартен
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Коопмейнерс Теун
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|5
|0
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Бастони Симоне
|2
|1
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|1
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Сала Джакопо
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Манай Рей
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Христов Петко
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
13%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
11%
4
24%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
4
24%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
1
11%
6
35%
61-75
2
22%
1
6%
76-90
Забито
12
6
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
20
13
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
4
20%
4
31%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
1
5%
4
31%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
4
31%
76-90
Пропущено
17
26
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
18%
4
15%
1-15
4
24%
1
4%
16-30
3
18%
5
19%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
2
12%
9
35%
61-75
3
18%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3
Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1
Специя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1
Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0 Специя - Интер Милан 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|24 - 4
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|26 - 11
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 13
|25
|4.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 19
|21
|6.
|Рома
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|9.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|10.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 23
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|25 - 21
|16
|12.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 12
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|15.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 25
|9
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|17 - 24
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 6
|16
|4.
|Болонья
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|13.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|15.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 7
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|10.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|14.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|20.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
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Прогнозы на матч Аталанта - Специя
Исход игры
Аталанта
95.5% (42)
Ничья
4.5% (2)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.47% (26)
Меньше
39.53% (17)
Обе команды забьют
Да
53.49% (23)
Нет
46.51% (20)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
31.8% (14)
2:1 Аталанта
22.7% (10)
3:1 Аталанта
22.7% (10)
3:0 Аталанта
11.4% (5)
1:1 Ничья
4.5% (2)
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