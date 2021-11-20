Швеция: Аллсвенскан 2021
2:2
Конец матча
Стадион: Eleda Stadion
1:0
5' ГолЧолак Антонио-Мирко
35' Желтая карточкаИнносент Бонке
42' Желтая карточкаФрайберг Эрик
1:1
63' ГолЕремеефф Александер
1:2
70' ГолВалемарк Патрик
76' Желтая карточкаЛевицки Оскар
79' Желтая карточкаБерггрен Густав
2:2
84' ГолАбубакари Малик
27
Далин
Юхан
22
Налич
Ади
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Траоре БениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мааруф СамирПолузащитник
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
Ход матча
5'
35'
42'
63'
70'
1:2
76'
79'
84'
2:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 10
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Мальмё
Хеккен
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
28 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|15 (2)
|0.54
|Бирманчевич Велько
|9
|0.32
|Кристиансен Андерс
|6 (2)
|0.21
|Налич Ади
|6
|0.21
|Рикс Сёрен
|6
|0.21
|Бергет Йо Инге
|4 (1)
|0.14
|Абубакари Малик
|3
|0.11
|Ракип Эрдаль
|2
|0.07
|Нильсен Лассе
|1
|0.04
|Кнудсен Йонас
|1
|0.04
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.04
|Нанаси Себастьян
|1
|0.04
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|11 (5)
|0.39
|Валемарк Патрик
|9
|0.32
|Бенгтссон Лео
|6
|0.21
|Траоре Бени
|3
|0.11
|Экполо Годсвилл
|3
|0.11
|Хейнтс Тобиас
|3
|0.11
|Ирандуст Далехо
|2
|0.07
|Юссеф Али
|2
|0.07
|Берггрен Густав
|1
|0.04
|Ольссон Мартин
|1
|0.04
|Линдгрен Расмус
|1
|0.04
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|Туоминен Яссе
|1
|0.04
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Хаммар Юхан
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|7
|0
|Инносент Бонке
|6
|0
|Налич Ади
|6
|0
|Ахмедходжич Анел
|5
|0
|Кристиансен Андерс
|4
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Абубакари Малик
|4
|0
|Нильсен Лассе
|3
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Пенья Серхио
|3
|0
|Рикс Сёрен
|3
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Гваргис Питер
|0
|1
|Далин Юхан
|1
|0
|Левицки Оскар
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммар Юхан
|6
|1
|Фальцетас Александр
|7
|0
|Берггрен Густав
|7
|0
|Фрайберг Эрик
|6
|0
|Бенгтссон Лео
|6
|0
|Карлссон Тобиас III
|5
|0
|Ольссон Мартин
|3
|1
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|3
|0
|Экполо Годсвилл
|3
|0
|Валемарк Патрик
|3
|0
|Тойвио Йоона
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Дальберг Понтус
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|1
|0
|Траоре Бени
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
17
15 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
6
19%
3
18%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
5
16%
2
12%
31-45
5
16%
4
24%
46-60
5
16%
7
41%
61-75
7
22%
1
6%
76-90
Пропущено
15
22
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
1
7%
4
18%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
5
33%
4
18%
76-90
Забито
25
28
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
4
14%
16-30
4
16%
9
32%
31-45
6
24%
9
32%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
4
16%
4
14%
76-90
Пропущено
15
21
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
6
29%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
4
27%
4
19%
61-75
2
13%
4
19%
76-90
Забито
57
45
27 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
10
18%
3
7%
1-15
8
14%
4
9%
16-30
9
16%
11
24%
31-45
11
19%
13
29%
46-60
8
14%
9
20%
61-75
11
19%
5
11%
76-90
Пропущено
30
43
11 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 24
3
10%
10
23%
1-15
5
17%
3
7%
16-30
3
10%
5
12%
31-45
6
20%
9
21%
46-60
6
20%
8
19%
61-75
7
23%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0
Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3
Хеккен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хеккен - Дегерфорс 2:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3
Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Эребру - Хеккен 1:2 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|57 - 30
|55
|2.
|Юргорден
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 26
|53
|3.
|АИК
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|36 - 21
|50
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|45 - 29
|49
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|45 - 37
|46
|6.
|Кальмар
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|36 - 32
|44
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|42 - 34
|43
|8.
|Хеккен
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|46 - 42
|36
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|32 - 32
|34
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 35
|34
|11.
|Сириус
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|31 - 46
|33
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|29 - 27
|31
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|21 - 25
|30
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|28 - 46
|28
|15.
|Эребру
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|20 - 53
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|27
|3
|5
|19
|24 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|28 - 15
|32
|4.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 16
|28
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|7.
|Кальмар
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|18 - 14
|23
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Сириус
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|9
|1
|10 - 8
|18
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|4.
|Кальмар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 18
|21
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 20
|16
|6.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Хеккен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|8.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|10.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|12.
|АИК
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 34
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|6 - 32
|3