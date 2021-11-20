Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Benie Traore уходит с поля. Мааруф Самир выходит вместо него

84' Г О О О О Л - Malik Abubakari бьет в цель!

79' Берггрен Густав получил желтую карточку от судьи

76' Левицки Оскар получил желтую карточку от судьи

74' Sebastian Nanasi уходит с поля. Malik Abubakari выходит вместо него

70' Г О О О О Л - Patrik Waalemark бьет в цель!

63' Г О О О О Л - Еремеефф Александер бьет в цель!