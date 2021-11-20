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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мальмё
2:2
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
1:0
5' Гол
Чолак Антонио-Мирко
35' Желтая карточка
Инносент Бонке
42' Желтая карточка
Фрайберг Эрик
1:1
63' Гол
Еремеефф Александер
1:2
70' Гол
Валемарк Патрик
76' Желтая карточка
Левицки Оскар
79' Желтая карточка
Берггрен Густав
2:2
84' Гол
Абубакари Малик
90'+4
27
Далин
Юхан
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
13
Ольссон
Мартин
2
Ларссон
Эрик
20
Инносент
Бонке
37
Нанаси
Себастьян
6
Левицки
Оскар
22
Налич
Ади
9
Чолак
Антонио-Мирко
19
Бирманчевич
Велько
26
Абрахамссон
Петер
5
Экполо
Годсвилл
3
Хаммар
Юхан
22
Карлссон
Тобиас
III
25
Kristoffer
Lund
Hansen
16
Траоре
Бени
23
Валемарк
Патрик
8
Фрайберг
Эрик
17
Берггрен
Густав
10
Туоминен
Яссе
9
Еремеефф
Александер
Мальмё
3-5-2
Хеккен
4-5-1

История личных встреч

Мальмё
Хеккен

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

28 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

А
1:2
А
3:0
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
2:0
А
1:2
А
0:1
А
2:4
К
2:2
А
3:0
А
1:0
А
0:3
А
3:3
А
1:2
А
2:0
А
1:3
А
0:0
А
5:0
А
1:0
А
1:1
ТМС
1:2
А
0:4
А
3:1
А
1:2
А
0:1
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 15 (2) 0.54
Бирманчевич Велько 9 0.32
Кристиансен Андерс 6 (2) 0.21
Налич Ади 6 0.21
Рикс Сёрен 6 0.21
Бергет Йо Инге 4 (1) 0.14
Абубакари Малик 3 0.11
Ракип Эрдаль 2 0.07
Нильсен Лассе 1 0.04
Кнудсен Йонас 1 0.04
Ахмедходжич Анел 1 0.04
Нанаси Себастьян 1 0.04
Ларссон Эрик 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Вагич Павле 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 11 (5) 0.39
Валемарк Патрик 9 0.32
Бенгтссон Лео 6 0.21
Траоре Бени 3 0.11
Экполо Годсвилл 3 0.11
Хейнтс Тобиас 3 0.11
Ирандуст Далехо 2 0.07
Юссеф Али 2 0.07
Берггрен Густав 1 0.04
Ольссон Мартин 1 0.04
Линдгрен Расмус 1 0.04
Тойвио Йоона 1 0.04
Туоминен Яссе 1 0.04
Фрайберг Эрик 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Franklin Uchenna 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 7 0
Инносент Бонке 6 0
Налич Ади 6 0
Ахмедходжич Анел 5 0
Кристиансен Андерс 4 0
Ларссон Эрик 4 0
Абубакари Малик 4 0
Нильсен Лассе 3 0
Бергет Йо Инге 3 0
Пенья Серхио 3 0
Рикс Сёрен 3 0
Чолак Антонио-Мирко 3 0
Кнудсен Йонас 2 0
Вагич Павле 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Гваргис Питер 0 1
Далин Юхан 1 0
Левицки Оскар 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Брорссон Франц 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммар Юхан 6 1
Фальцетас Александр 7 0
Берггрен Густав 7 0
Фрайберг Эрик 6 0
Бенгтссон Лео 6 0
Карлссон Тобиас III 5 0
Ольссон Мартин 3 1
Линдгрен Расмус 3 0
Абрахамссон Петер 3 0
Экполо Годсвилл 3 0
Валемарк Патрик 3 0
Тойвио Йоона 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Дальберг Понтус 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Ирандуст Далехо 2 0
Kristoffer Lund Hansen 2 0
Сверриссон Оскар 1 0
Траоре Бени 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
17
15 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
6
19%
3
18%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
5
16%
2
12%
31-45
5
16%
4
24%
46-60
5
16%
7
41%
61-75
7
22%
1
6%
76-90

Пропущено

15
22
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
1
7%
4
18%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
5
33%
4
18%
76-90

Забито

25
28
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
4
14%
16-30
4
16%
9
32%
31-45
6
24%
9
32%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
4
16%
4
14%
76-90

Пропущено

15
21
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
6
29%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
4
27%
4
19%
61-75
2
13%
4
19%
76-90

Забито

57
45
27 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
10
18%
3
7%
1-15
8
14%
4
9%
16-30
9
16%
11
24%
31-45
11
19%
13
29%
46-60
8
14%
9
20%
61-75
11
19%
5
11%
76-90

Пропущено

30
43
11 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 24
3
10%
10
23%
1-15
5
17%
3
7%
16-30
3
10%
5
12%
31-45
6
20%
9
21%
46-60
6
20%
8
19%
61-75
7
23%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0
Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3
Хеккен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хеккен - Дегерфорс 2:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3
Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Эребру - Хеккен 1:2 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 28 16 7 5 57 - 30 55
2. Юргорден Заявка 27 16 5 6 42 - 26 53
3. АИК Заявка 27 15 5 7 36 - 21 50
4. Эльфсборг Заявка 27 15 4 8 45 - 29 49
5. Хаммарбю Заявка 27 13 7 7 45 - 37 46
6. Кальмар Заявка 27 12 8 7 36 - 32 44
7. Норрчёпинг Заявка 27 13 4 10 42 - 34 43
8. Хеккен Заявка 28 9 9 10 46 - 42 36
9. Варберг БоИС Заявка 27 8 10 9 32 - 32 34
10. Гётеборг Заявка 27 9 7 11 33 - 35 34
11. Сириус Заявка 27 9 6 12 31 - 46 33
12. Мьельбю Заявка 27 7 10 10 29 - 27 31
13. Хальмстад Заявка 27 6 12 9 21 - 25 30
14. Дегерфорс Заявка 27 8 4 15 28 - 46 28
15. Эребру Заявка 27 4 5 18 20 - 53 17
16. Эстерсунд Заявка 27 3 5 19 24 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 14 10 2 2 28 - 15 32
4. Мальмё Заявка 14 8 4 2 31 - 16 28
5. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
6. Норрчёпинг Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
7. Кальмар Заявка 14 6 5 3 18 - 14 23
8. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
9. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
11. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
12. Дегерфорс Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
13. Гётеборг Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
14. Хальмстад Заявка 13 3 9 1 10 - 8 18
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
2. Эльфсборг Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Норрчёпинг Заявка 14 5 1 8 16 - 20 16
6. Гётеборг Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Хеккен Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
8. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
9. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
10. Хаммарбю Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
11. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
12. АИК Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд Заявка 14 0 3 11 6 - 32 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Фрайберг Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Инносент Бонке получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Чолак Антонио-Мирко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мальмё 2:2 Хеккен онлайн


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