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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
1:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Астерас
0'
1:0
14' Гол
Тюрам Рожерио
16'
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
15
Валерианос
Йоргос
6
Giannis
Gotsoulias
10
Далсью
92
Reinaldo
Lenis
7
Аосман
Аяс
11
Кабрал
Джерсон
34
Тюрам
Рожерио
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
7
Тилика
Лео
6
Вальенте
Хосе
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
40
Паскуаль
Андрес
22
Бенито
Асьер
Ионикос
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

14'
Тюрам Рожерио
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 3 0.3
Тюрам Рожерио 1 0.1
Санчес Сальвадор 1 0.1
Вафеас Никос 1 0.1
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 2 0.2
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.2
Паскуаль Андрес 1 0.1
Альварес Федерико 0 0
Рехис Франсеск 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 2 1
Далсью 2 1
Кабрал Джерсон 3 0
Georgios Mygas 3 0
Санчес Сальвадор 1 1
Аосман Аяс 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Валерианос Йоргос 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 3 1
Альварес Федерико 2 0
Сони Кевен 2 0
Гарсия Рубен II 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Вальенте Хосе 2 0
Костаньо Хосе 2 0
Мунафо Хуан 1 0
Христос Тасулис 1 0
Кармона Давид 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Бенито Асьер 1 0
Атьенса Пичу 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
3
75%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
4
57%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2
Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3 Аполлон Лариса - Ионикос 0:1
Астерас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1
Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0 Астерас - Панатинаикос 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 15 - 5 23
2. АЕК 9 6 2 1 20 - 10 20
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 11 19
4. Арис Салоники 0:1 10 5 2 3 13 - 7 17
5. ПАС Янина 1:0 10 4 4 2 10 - 6 16
6. ОФИ 10 3 6 1 11 - 8 15
7. Волос 10 4 2 4 18 - 20 14
8. Ионикос 1:0 10 3 3 4 7 - 11 12
9. Панатинаикос 9 3 2 4 15 - 9 11
10. Ламия 9 2 3 4 9 - 11 9
11. Астерас 0:1 10 2 3 5 5 - 9 9
12. Аполлон Смирнис 9 1 3 5 6 - 18 6
13. Панетоликос 9 1 2 6 9 - 20 5
14. Атромитос 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Олимпиакос 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Панатинаикос 5 3 1 1 14 - 5 10
4. Волос 6 3 0 3 9 - 9 9
5. ПАС Янина 1:0 5 2 2 1 7 - 4 8
6. Ионикос 1:0 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Арис Салоники 0:1 5 2 2 1 6 - 2 8
8. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
9. ОФИ 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Аполлон Смирнис 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Астерас 0:1 4 1 0 3 2 - 5 3
12. Ламия 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Панетоликос 5 0 1 4 4 - 9 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 4 0 0 8 - 3 12
2. ПАОК 5 4 0 1 10 - 5 12
3. Арис Салоники 0:1 5 3 0 2 7 - 5 9
4. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
5. АЕК 5 2 2 1 11 - 9 8
6. ПАС Янина 1:0 5 2 2 1 3 - 2 8
7. Ламия 5 2 1 2 4 - 4 7
8. Астерас 0:1 6 1 3 2 3 - 4 6
9. Волос 4 1 2 1 9 - 11 5
10. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
11. Ионикос 1:0 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Атромитос 5 0 2 3 2 - 10 2
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Тюрам Рожерио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Астерас
3.48
3.00
2.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ионикос 1:0 Астерас онлайн


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