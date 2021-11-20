Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Neapoli Stadium
1:0
14' ГолТюрам Рожерио
10
Далсью
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
22
Бенито
Асьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
-
26 Баша ВуллнетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
14'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|3
|0.3
|Тюрам Рожерио
|1
|0.1
|Санчес Сальвадор
|1
|0.1
|Вафеас Никос
|1
|0.1
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|2
|0.2
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.2
|Паскуаль Андрес
|1
|0.1
|Альварес Федерико
|0
|0
|Рехис Франсеск
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|2
|1
|Далсью
|2
|1
|Кабрал Джерсон
|3
|0
|Georgios Mygas
|3
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|1
|Аосман Аяс
|2
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Валерианос Йоргос
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|3
|1
|Альварес Федерико
|2
|0
|Сони Кевен
|2
|0
|Гарсия Рубен II
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Вальенте Хосе
|2
|0
|Костаньо Хосе
|2
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Бенито Асьер
|1
|0
|Атьенса Пичу
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
3
75%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
4
57%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2
Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3 Аполлон Лариса - Ионикос 0:1
Астерас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1
Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0 Астерас - Панатинаикос 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|15 - 5
|23
|2.
|АЕК
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 11
|19
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|10
|5
|2
|3
|13 - 7
|17
|5.
|ПАС Янина
|1:0
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|6.
|ОФИ
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Волос
|10
|4
|2
|4
|18 - 20
|14
|8.
|Ионикос
|1:0
|10
|3
|3
|4
|7 - 11
|12
|9.
|Панатинаикос
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|10.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|11.
|Астерас
|0:1
|10
|2
|3
|5
|5 - 9
|9
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|3
|5
|6 - 18
|6
|13.
|Панетоликос
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|14.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Олимпиакос
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Панатинаикос
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Волос
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|5.
|ПАС Янина
|1:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Ионикос
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Арис Салоники
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 2
|8
|8.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|9.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Астерас
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Панетоликос
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|ПАОК
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Арис Салоники
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|5.
|АЕК
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|6.
|ПАС Янина
|1:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|Ламия
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Астерас
|0:1
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|9.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|10.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|11.
|Ионикос
|1:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1