Греция: Суперлига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Neapoli Stadium
1:0
14' ГолТюрам Рожерио
1:1
29' ГолТилика Лео
32' Желтая карточкаЧигринский Дмитрий
34' Желтая карточкаРиера Адриан
63' Желтая карточкаРомао Алаиксис
70' Желтая карточкаКостаньо Хосе
75' Желтая карточкаEleftherios Matsoukas
88' Желтая карточкаПаскуаль Андрес
88' Желтая карточкаGeorgios Mygas
10
Далсью
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
22
Бенито
Асьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
-
26 Баша ВуллнетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
14'
1:0
29'
1:1
34'
63'
70'
88'
88'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 19
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|3
|0.3
|Тюрам Рожерио
|2
|0.2
|Санчес Сальвадор
|1
|0.1
|Вафеас Никос
|1
|0.1
|Reinaldo Lenis
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|2
|0.2
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.2
|Паскуаль Андрес
|1
|0.1
|Тилика Лео
|1
|0.1
|Альварес Федерико
|0
|0
|Рехис Франсеск
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|3
|1
|Georgios Mygas
|4
|0
|Далсью
|2
|1
|Кабрал Джерсон
|3
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|1
|Чигринский Дмитрий
|2
|0
|Аосман Аяс
|2
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Валерианос Йоргос
|1
|0
|Eleftherios Matsoukas
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|3
|1
|Костаньо Хосе
|3
|0
|Альварес Федерико
|2
|0
|Сони Кевен
|2
|0
|Гарсия Рубен II
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Вальенте Хосе
|2
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Бенито Асьер
|1
|0
|Атьенса Пичу
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
3
75%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
2
25%
1-15
3
25%
4
50%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2
Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3 Аполлон Лариса - Ионикос 0:1
Астерас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1
Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0 Астерас - Панатинаикос 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|15 - 5
|23
|2.
|АЕК
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 11
|19
|4.
|Арис Салоники
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|ПАС Янина
|10
|4
|4
|2
|14 - 6
|16
|6.
|ОФИ
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Волос
|10
|4
|2
|4
|18 - 20
|14
|8.
|Панатинаикос
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|9.
|Астерас
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|10.
|Ионикос
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|11.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|3
|5
|6 - 18
|6
|13.
|Панетоликос
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|14.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Олимпиакос
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Панатинаикос
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Волос
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|5.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Ионикос
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Панетоликос
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|ПАОК
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|5.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|6.
|АЕК
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|7.
|Ламия
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|10.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|11.
|Ионикос
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1