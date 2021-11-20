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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
1:1
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
1:0
14' Гол
Тюрам Рожерио
1:1
29' Гол
Тилика Лео
32' Желтая карточка
Чигринский Дмитрий
34' Желтая карточка
Риера Адриан
63' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
70' Желтая карточка
Костаньо Хосе
75' Желтая карточка
Eleftherios Matsoukas
88' Желтая карточка
Паскуаль Андрес
88' Желтая карточка
Georgios Mygas
90'+4
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
15
Валерианос
Йоргос
6
Giannis
Gotsoulias
10
Далсью
92
Reinaldo
Lenis
7
Аосман
Аяс
11
Кабрал
Джерсон
34
Тюрам
Рожерио
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
7
Тилика
Лео
6
Вальенте
Хосе
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
40
Паскуаль
Андрес
22
Бенито
Асьер
Ионикос
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

14'
Тюрам Рожерио
(Reinaldo Lenis)
1:0
29'
1:1
Тилика Лео
32'
Чигринский Дмитрий
 
34'
Eleftherios Matsoukas
Тюрам Рожерио
 
34'
 
Риера Адриан
55'
Georgios Manalis
Кабрал Джерсон
 
63'
 
Рехис Франсеск
Сони Кевен
63'
Ромао Алаиксис
 
70'
 
Костаньо Хосе
75'
Eleftherios Matsoukas
 
77'
 
Иглесиас Матиас
Риера Адриан
77'
 
Гарсия Рубен
Кармона Давид
88'
 
Паскуаль Андрес
88'
Georgios Mygas
 
90'
Киакос Яннис
Reinaldo Lenis
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 19
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 3 0.3
Тюрам Рожерио 2 0.2
Санчес Сальвадор 1 0.1
Вафеас Никос 1 0.1
Reinaldo Lenis 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 2 0.2
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.2
Паскуаль Андрес 1 0.1
Тилика Лео 1 0.1
Альварес Федерико 0 0
Рехис Франсеск 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 3 1
Georgios Mygas 4 0
Далсью 2 1
Кабрал Джерсон 3 0
Санчес Сальвадор 1 1
Чигринский Дмитрий 2 0
Аосман Аяс 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Валерианос Йоргос 1 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 3 1
Костаньо Хосе 3 0
Альварес Федерико 2 0
Сони Кевен 2 0
Гарсия Рубен II 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Вальенте Хосе 2 0
Мунафо Хуан 1 0
Христос Тасулис 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Кармона Давид 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Бенито Асьер 1 0
Атьенса Пичу 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Риера Адриан 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
3
75%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
2
25%
1-15
3
25%
4
50%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2
Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3 Аполлон Лариса - Ионикос 0:1
Астерас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1
Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0 Астерас - Панатинаикос 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 15 - 5 23
2. АЕК 9 6 2 1 20 - 10 20
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 11 19
4. Арис Салоники 10 5 2 3 13 - 11 17
5. ПАС Янина 10 4 4 2 14 - 6 16
6. ОФИ 10 3 6 1 11 - 8 15
7. Волос 10 4 2 4 18 - 20 14
8. Панатинаикос 9 3 2 4 15 - 9 11
9. Астерас 10 2 4 4 6 - 9 10
10. Ионикос 10 2 4 4 7 - 12 10
11. Ламия 9 2 3 4 9 - 11 9
12. Аполлон Смирнис 9 1 3 5 6 - 18 6
13. Панетоликос 9 1 2 6 9 - 20 5
14. Атромитос 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Олимпиакос 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Панатинаикос 5 3 1 1 14 - 5 10
4. Волос 6 3 0 3 9 - 9 9
5. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 4 8
6. Арис Салоники 5 2 2 1 6 - 6 8
7. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Ионикос 5 1 3 1 4 - 4 6
9. ОФИ 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Аполлон Смирнис 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Астерас 4 1 0 3 2 - 5 3
12. Ламия 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Панетоликос 5 0 1 4 4 - 9 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 4 0 0 8 - 3 12
2. ПАОК 5 4 0 1 10 - 5 12
3. Арис Салоники 5 3 0 2 7 - 5 9
4. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
5. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
6. АЕК 5 2 2 1 11 - 9 8
7. Ламия 5 2 1 2 4 - 4 7
8. Астерас 6 1 4 1 4 - 4 7
9. Волос 4 1 2 1 9 - 11 5
10. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
11. Ионикос 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Атромитос 5 0 2 3 2 - 10 2
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 12 1
Где смотреть матч Ионикос 1:1 Астерас онлайн


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