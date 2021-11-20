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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Волос
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
ОФИ
0' 12'
55
Клейман
Борис
27
Franco
Romero1
5
Ринер
Жан-Пьер
4
Гюлен
Левент
26
Феррари
Франко
20
Nicolas
Oroz
6
Цоканис
Тасос
8
Нинис
Сотирис
17
Регаттен
Адриен
9
Ван
Веерт
Том
73
Бартоло
Хулиан
24
Ватерман
Бой
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
11
Камау
Брюс
38
Балояннис
Константинос
21
Тораль
Хон
29
Мельядо
Мигель
16
Luis
Gallegos
4
Пасалидис
Триантафиллос
9
Ван
Дёйнен
Майк
7
Лампру
Лазарос
Волос
4-3-3
ОФИ
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 56 Владение мячом, % 44

История личных встреч

Волос
ОФИ

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
С
1:2
К
1:1
К
2:0
С
1:4
С
1:2
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 5 (2) 0.5
Бартоло Хулиан 4 0.4
Ринер Жан-Пьер 2 0.2
Kevin Rosero 2 0.2
Феррари Франко 1 0.1
Фернандес Пауло 1 0.1
Гюлен Левент 1 0.1
Nicolas Oroz 1 0.1
Терезиу Александрос 1 0.1
Баррьентос Жан 0 0
Регаттен Адриен 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 4 (2) 0.4
Дурмишай Фиорин 2 0.2
Наби Адил 1 0.1
Вурос Праксителис 1 0.1
Luis Gallegos 0 0
Коровесис Никос 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 5 0
Грильо Фаусто 3 1
Нинис Сотирис 3 0
Клейман Борис 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Franco Romero1 3 0
Баррьентос Жан 1 1
Алекс Соареш 2 0
Цоканис Тасос 1 0
Ринер Жан-Пьер 1 0
Emiliano Purita 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Терезиу Александрос 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Маринакис Никос 2 0
Luis Gallegos 2 0
Мельядо Мигель 2 0
Диамантис Апостолос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Ван Дёйнен Майк 1 0
Кастаньос Люк 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Камау Брюс 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Селимович Вахид 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Балояннис Константинос 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
11%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
67%
76-90

Пропущено

10
6
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
8
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
3
16%
3
38%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
6
32%
4
50%
76-90

Пропущено

17
9
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
12%
3
33%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
7
41%
1
11%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3
ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0 Волос - АЕК 1:0
ОФИ
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0
Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2 Лариса - ОФИ 0:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 15 - 5 23
2. АЕК 9 6 2 1 20 - 10 20
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 11 19
4. Арис Салоники 9 5 2 2 13 - 6 17
5. Волос 0:0 10 4 3 3 18 - 18 15
6. ОФИ 0:0 10 2 7 1 9 - 8 13
7. ПАС Янина 9 3 4 2 9 - 6 13
8. Панатинаикос 9 3 2 4 15 - 9 11
9. Ламия 9 2 3 4 9 - 11 9
10. Астерас 9 2 3 4 5 - 8 9
11. Ионикос 9 2 3 4 6 - 11 9
12. Аполлон Смирнис 9 1 3 5 6 - 18 6
13. Панетоликос 9 1 2 6 9 - 20 5
14. Атромитос 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Олимпиакос 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Панатинаикос 5 3 1 1 14 - 5 10
4. Волос 0:0 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Арис Салоники 4 2 2 0 6 - 1 8
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 4 8
7. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
8. ОФИ 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Ионикос 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Аполлон Смирнис 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Астерас 4 1 0 3 2 - 5 3
12. Ламия 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Панетоликос 5 0 1 4 4 - 9 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 4 0 0 8 - 3 12
2. ПАОК 5 4 0 1 10 - 5 12
3. Арис Салоники 5 3 0 2 7 - 5 9
4. АЕК 5 2 2 1 11 - 9 8
5. Ламия 5 2 1 2 4 - 4 7
6. ОФИ 0:0 5 1 4 0 3 - 2 7
7. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
8. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
9. Волос 0:0 4 1 2 1 9 - 11 5
10. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
11. Ионикос 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Атромитос 5 0 2 3 2 - 10 2
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
ОФИ
2.50
3.50
2.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волос 0:0 ОФИ онлайн


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