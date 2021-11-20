Греция: Суперлига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Пантессалико
0:1
12' ГолТораль Хон
30' Желтая карточкаМаринакис Никос
36' Желтая карточкаКамау Брюс
0:2
50' ГолТораль Хон
75' Желтая карточкаЦоканис Тасос
83' Желтая карточкаДиамантис Апостолос
20
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Камау БрюсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
Ход матча
12'
0:1
30'
36'
50'
0:2
75'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 7
-
10 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 25
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
Волос
ОФИ
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|5 (2)
|0.5
|Бартоло Хулиан
|4
|0.4
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.2
|Kevin Rosero
|2
|0.2
|Феррари Франко
|1
|0.1
|Фернандес Пауло
|1
|0.1
|Гюлен Левент
|1
|0.1
|Nicolas Oroz
|1
|0.1
|Терезиу Александрос
|1
|0.1
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Регаттен Адриен
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|4 (2)
|0.4
|Тораль Хон
|2
|0.2
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.2
|Наби Адил
|1
|0.1
|Вурос Праксителис
|1
|0.1
|Luis Gallegos
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|5
|0
|Грильо Фаусто
|3
|1
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Клейман Борис
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Franco Romero1
|3
|0
|Баррьентос Жан
|1
|1
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Алекс Соареш
|2
|0
|Ринер Жан-Пьер
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Терезиу Александрос
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Маринакис Никос
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Камау Брюс
|2
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Ван Дёйнен Майк
|1
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
11%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
67%
76-90
Пропущено
10
6
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
10
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
3
16%
4
40%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
26%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
6
32%
4
40%
76-90
Пропущено
19
9
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
3
16%
3
33%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
7
37%
1
11%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3
ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0 Волос - АЕК 1:0
ОФИ
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0
Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2 Лариса - ОФИ 0:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|15 - 5
|23
|2.
|АЕК
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 11
|19
|4.
|Арис Салоники
|9
|5
|2
|2
|13 - 6
|17
|5.
|ОФИ
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Волос
|10
|4
|2
|4
|18 - 20
|14
|7.
|ПАС Янина
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Панатинаикос
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|9.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|10.
|Астерас
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|11.
|Ионикос
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|3
|5
|6 - 18
|6
|13.
|Панетоликос
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|14.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Олимпиакос
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Панатинаикос
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Волос
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|5.
|Арис Салоники
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Ионикос
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Панетоликос
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|ПАОК
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|5.
|АЕК
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|6.
|Ламия
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|8.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|10.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|11.
|Ионикос
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1