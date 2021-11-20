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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эргрюте
0:1
Второй тайм: 55'
Хельсинборг
1
Андерссон
Фредрик
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
17
Дальквист
Хампус
8
Лагерфельдт
Лукас
20
Eric
Nohlgren
11
Густафсон
Элиас
14
Полсон
Дэниел
7
Ailton
Jose
Almeida1
15
Лав
Джек
Купер
1
Линдегор
Андерс
6
Ландгрен
Андреас
14
Виделль
Каспер
21
Веберг
Чарли
19
Бедварссон
Бедвар
27
Benjamin
Acquah
5
Ольсен
Брандур
13
Лупер
Вильгельм
31
Adam
Kaied
20
Олссон
Деннис
39
Ван
ден
Хурк
Антони
Эргрюте
3-4-3
Хельсинборг
4-2-3-1

История личных встреч

Эргрюте
Хельсинборг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

С
4:1
С
3:4
С
2:0
С
0:3
С
1:0
А
3:0
А
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 17 (2) 0.59
Полсон Дэниел 5 0.17
Андреассон Антон 3 0.1
Дальквист Хампус 3 0.1
Ailton Jose Almeida1 3 0.1
Густафсон Элиас 2 0.07
Сьогрелл Херман 1 0.03
Раскай Анель 1 0.03
Ланс Антон 0 0
Хаглинд-Сангре Маркус 0 0
Азулай Джонатан 0 0
Андерссон Фредрик 0 0
Акерманн Кевин 0 0
Eric Nohlgren 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 15 (1) 0.52
Adam Kaied 5 0.17
Ольсен Брандур 4 0.14
Лупер Вильгельм 3 0.1
Йенссон Расмус 3 0.1
Люндберг Виктор 3 0.1
Аль-Хамлави Ассад 3 0.1
Карялайнен Расмус 3 0.1
Веберг Чарли 2 0.07
Олссон Деннис 1 0.03
Benjamin Acquah 1 0.03
Свенссон Макс 1 0.03
Ландгрен Андреас 0 0
Бедварссон Бедвар 0 0
Виделль Каспер 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брорссон Арвид 3 1
Азулай Джонатан 4 0
Сахлин Ханнес 4 0
Полсон Дэниел 2 1
Зелькович Айдин 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Eric Nohlgren 3 0
Ланс Антон 2 0
Хаглинд-Сангре Маркус 2 0
Андерссон Фредрик 2 0
Абукар Айдарус 2 0
Лав Джек Купер 2 0
Акерманн Кевин 1 0
Свенссон Уильям 1 0
Peru Ruiz 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедварссон Бедвар 6 1
Лупер Вильгельм 7 0
Цука Рави 6 0
Benjamin Acquah 6 0
Ольсен Брандур 5 0
Люндберг Виктор 3 0
Веберг Чарли 3 0
Ван ден Хурк Антони 1 1
Линдегор Андерс 2 0
Йенссон Расмус 2 0
Adam Kaied 2 0
Гранквист Андреас 1 0
Ландгрен Андреас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Геро Альхаджи 1 0
Мбо Ноэль 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Крейда Владислав 1 0
Виделль Каспер 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
22
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
6
32%
2
9%
46-60
4
21%
5
23%
61-75
4
21%
6
27%
76-90

Пропущено

16
14
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
13%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
5
31%
4
29%
76-90

Забито

19
21
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
2
11%
3
14%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
6
32%
7
33%
76-90

Пропущено

19
13
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
16%
2
15%
1-15
4
21%
3
23%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
7
37%
3
23%
76-90

Забито

38
43
14 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
2
5%
3
7%
1-15
6
16%
9
21%
16-30
6
16%
6
14%
31-45
7
18%
4
9%
46-60
7
18%
8
19%
61-75
10
26%
13
30%
76-90

Пропущено

35
27
14 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 15
5
14%
4
15%
1-15
5
14%
5
19%
16-30
4
11%
4
15%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
4
11%
3
11%
61-75
12
34%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2
Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2 Эстер - Эргрюте 0:0 Mjoelby AI/FF - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Браге 1:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Эргрюте - ГАИС 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Браге - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0
Хельсинборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вернаму - Хельсинборг 3:1 Хельсинборг - Браге 3:0 Хельсинборг - ГАИС 0:1 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4
Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Эстер - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вестерос - Хельсинборг 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:3 Заявка 29 18 5 6 42 - 27 59
2. Сундсвалль 1:1 Заявка 29 15 8 6 45 - 27 53
3. Хельсинборг 1:0 Заявка 29 14 7 8 45 - 26 49
4. Эстер 1:1 Заявка 29 11 10 8 31 - 25 43
5. Треллеборг Заявка 28 11 9 8 40 - 35 42
6. Норрбю Заявка 28 11 9 8 38 - 32 42
7. Ландскруна Заявка 28 12 5 11 38 - 35 41
8. Эргрюте 0:1 Заявка 29 8 13 8 36 - 38 37
9. Браге 3:0 Заявка 29 9 9 11 38 - 40 36
10. Йёнчёпинг Заявка 28 9 8 11 30 - 34 35
11. Вестерос Заявка 28 8 10 10 33 - 37 34
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 28 9 7 12 38 - 40 34
13. Акрополис Заявка 28 9 7 12 27 - 42 34
14. ГАИС Заявка 28 9 3 16 29 - 39 30
15. Васалунд Заявка 28 7 5 16 33 - 47 26
16. Фалькенберг Заявка 28 6 7 15 33 - 52 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:3 Заявка 14 11 2 1 23 - 9 35
2. Ландскруна Заявка 14 10 2 2 22 - 12 32
3. Сундсвалль 1:1 Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
4. Треллеборг Заявка 14 8 3 3 23 - 13 27
5. Эстер 1:1 Заявка 14 7 5 2 16 - 10 26
6. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
7. Хельсинборг 1:0 Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
8. Йёнчёпинг Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
9. Браге 3:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 18 22
10. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
11. Норрбю Заявка 14 5 5 4 19 - 17 20
12. Эргрюте 0:1 Заявка 15 4 8 3 19 - 17 20
13. Вестерос Заявка 14 4 6 4 19 - 20 18
14. Васалунд Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг Заявка 14 4 3 7 19 - 29 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг 1:0 Заявка 15 7 5 3 23 - 14 26
2. Вернаму 0:3 Заявка 15 7 3 5 19 - 18 24
3. Сундсвалль 1:1 Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
4. Норрбю Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
5. Эстер 1:1 Заявка 15 4 5 6 15 - 15 17
6. Эргрюте 0:1 Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
7. Вестерос Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8. ГАИС Заявка 14 5 1 8 13 - 16 16
9. Треллеборг Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
10. Браге 3:0 Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис Заявка 14 3 4 7 13 - 25 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Васалунд Заявка 14 3 2 9 16 - 27 11
14. Фалькенберг Заявка 14 2 4 8 14 - 23 10
15. Ландскруна Заявка 14 2 3 9 16 - 23 9
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 2 3 9 14 - 27 9
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Ван ден Хурк Антони бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эргрюте
Ничья
Хельсинборг
5.10
3.64
2.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эргрюте 0:1 Хельсинборг онлайн


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