Швеция: Суперэттан 2021
1:1
Конец матча
0:1
1' ГолВан ден Хурк Антони
61' Желтая карточкаЛав Джек Купер
1:1
71' ГолАндреассон Антон
73' Желтая карточкаЛупер Вильгельм
76' Желтая карточкаВеберг Чарли
90' Желтая карточкаСахлин Ханнес
21
Веберг
Чарли
31
Adam
Kaied
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Главак РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
25 Peru Ruiz
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adam KaiedПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Мбо НоэльНападающий
-
28 Victor Blixt
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Ход матча
1'
61'
71'
73'
76'
90'
История личных встреч
Эргрюте
Хельсинборг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|17 (2)
|0.59
|Полсон Дэниел
|5
|0.17
|Андреассон Антон
|4
|0.14
|Дальквист Хампус
|3
|0.1
|Ailton Jose Almeida1
|3
|0.1
|Густафсон Элиас
|2
|0.07
|Сьогрелл Херман
|1
|0.03
|Раскай Анель
|1
|0.03
|Ланс Антон
|0
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|0
|0
|Азулай Джонатан
|0
|0
|Андерссон Фредрик
|0
|0
|Акерманн Кевин
|0
|0
|Eric Nohlgren
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Хурк Антони
|15 (1)
|0.52
|Adam Kaied
|5
|0.17
|Ольсен Брандур
|4
|0.14
|Лупер Вильгельм
|3
|0.1
|Йенссон Расмус
|3
|0.1
|Люндберг Виктор
|3
|0.1
|Аль-Хамлави Ассад
|3
|0.1
|Карялайнен Расмус
|3
|0.1
|Веберг Чарли
|2
|0.07
|Олссон Деннис
|1
|0.03
|Benjamin Acquah
|1
|0.03
|Свенссон Макс
|1
|0.03
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
|Виделль Каспер
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сахлин Ханнес
|5
|0
|Брорссон Арвид
|3
|1
|Азулай Джонатан
|4
|0
|Полсон Дэниел
|2
|1
|Зелькович Айдин
|3
|0
|Лав Джек Купер
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Eric Nohlgren
|3
|0
|Ланс Антон
|2
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2
|0
|Андерссон Фредрик
|2
|0
|Абукар Айдарус
|2
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
|Свенссон Уильям
|1
|0
|Peru Ruiz
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лупер Вильгельм
|8
|0
|Бедварссон Бедвар
|6
|1
|Цука Рави
|6
|0
|Benjamin Acquah
|6
|0
|Ольсен Брандур
|5
|0
|Веберг Чарли
|4
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Ван ден Хурк Антони
|1
|1
|Линдегор Андерс
|2
|0
|Йенссон Расмус
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Гранквист Андреас
|1
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Геро Альхаджи
|1
|0
|Мбо Ноэль
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Крейда Владислав
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
23
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
0
0%
1
4%
1-15
2
10%
6
26%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
6
30%
2
9%
46-60
5
25%
5
22%
61-75
4
20%
6
26%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
18%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90
Забито
19
21
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
2
11%
3
14%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
6
32%
7
33%
76-90
Пропущено
19
13
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
16%
2
15%
1-15
4
21%
3
23%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
7
37%
3
23%
76-90
Забито
39
44
14 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
2
5%
4
9%
1-15
6
15%
9
20%
16-30
6
15%
6
14%
31-45
7
18%
4
9%
46-60
8
21%
8
18%
61-75
10
26%
13
30%
30%
76-90
Пропущено
36
28
15 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 16
6
17%
4
14%
1-15
5
14%
5
18%
16-30
4
11%
4
14%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
4
11%
4
14%
61-75
12
33%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2
Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2 Эстер - Эргрюте 0:0 Mjoelby AI/FF - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Браге 1:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Эргрюте - ГАИС 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Браге - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0
Хельсинборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вернаму - Хельсинборг 3:1 Хельсинборг - Браге 3:0 Хельсинборг - ГАИС 0:1 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4
Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Эстер - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вестерос - Хельсинборг 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|43 - 27
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|45 - 27
|53
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|45 - 27
|47
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|41 - 35
|45
|5.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|39 - 32
|45
|6.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|29
|13
|5
|11
|39 - 35
|44
|7.
|Эстер
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|31 - 25
|43
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|29
|8
|14
|7
|37 - 38
|38
|9.
|Браге
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 41
|36
|10.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 34
|35
|11.
|Вестерос
|0:1 Заявка
|29
|8
|10
|11
|33 - 38
|34
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|38 - 40
|34
|13.
|Акрополис
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|27 - 42
|34
|14.
|ГАИС
|Заявка
|28
|9
|3
|16
|29 - 39
|30
|15.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|29
|7
|5
|17
|33 - 48
|26
|16.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|29
|6
|7
|16
|33 - 53
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|23 - 9
|35
|2.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|23 - 12
|35
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|5.
|Эстер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 10
|26
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|7.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|10.
|Браге
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|12.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 21
|18
|14.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 29
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|4.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|5.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 22
|18
|6.
|Эстер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|7.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Вестерос
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|9.
|ГАИС
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|13 - 16
|16
|10.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 25
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 28
|11
|14.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10
|15.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 23
|9
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 27
|9